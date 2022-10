NFT adopta 1200 árboles:la campaña "Cero Carbono" de Shanghai Electric concluye con éxito

SHANGHAI, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- La campaña de servicio público Go! 0 Carbon Walker de Shanghai Electric, lanzada con motivo del Día Mundial del Caminante, ha concluido con éxito.

Shanghai Electric planted 1200 trees with participants through the Go! O Carbon Walker campaign.

La campaña animaba al público a caminar en lugar de conducir y, con ello, ayudar a hacer posible un futuro con bajas emisiones de carbono. Cada 2.000 pasos completados por un participante representaba uno de los proyectos de carbono cero de la empresa, encendiendo una luz en un cartel designado. Una vez encendidas todas las luces, se celebró un sorteo en el que un participante recibió un premio gratuito.

Otra característica de la campaña fue que los primeros 1.200 asistentes que completaron 20.000 pasos durante el evento se unirán a Shanghai Electric en Yan'an, una ciudad de la provincia de China de Shaanxi. Allí serán testigos del valor de la iniciativa medioambiental en línea cuando planten el exclusivo Árbol Cero Carbono como una auténtica oportunidad de participar en prácticas de baja emisión de carbono.

Como parte inseparable de lo que significa adherirse a los principios ESG, los esfuerzos en el sector público son clave para el progreso social, con un amplio y profundo impacto tanto en la naturaleza como en la sociedad.

En respuesta a la misión del gobierno chino de alcanzar el pico de carbono en 2030 y la neutralidad de carbono en 2060 (denominados objetivos de doble carbono 30-60), Shanghai Electric ha aumentado la solidez de su propio negocio mediante una serie de prácticas recomendadas y sólidas capacidades.

En los sectores de la energía y la fabricación, las dos áreas más responsables del consumo de energía del país, Shanghai Electric ha estado construyendo nuevos sistemas de energía integrales y una solución completa para los parques industriales futuristas de carbono cero, en un movimiento para tomar la delantera en ayudar al gobierno chino a lograr sus objetivos de descarbonización.

Haciendo de la ecología una parte vital de su misión, Shanghai Electric ya ha tomado muchas medidas para reducir al máximo su impacto en el entorno ecológico. La instalación de 44 kilómetros cuadrados de 700 MW de energía térmica y 250 MW de energía solar fotovoltaica de la empresa en Dubái es actualmente el mayor proyecto termosolar del mundo en términos de capacidad instalada, escala de inversión y almacenamiento de energía en sales fundidas.

Durante la construcción de las instalaciones, Shanghai Electric hizo de la protección del medio ambiente una prioridad clave, nombrando a una agencia profesional local de bienestar animal para que realizara un estudio in situ y organizara el traslado seguro de la fauna local, incluidos lagartos, camellos, antílopes y zorros rojos. El esfuerzo también incluyó la reubicación de más de 200 preciosos árboles que llevaban años creciendo en el lugar. El proyecto de Dubái no solo se ha convertido en un nuevo punto de referencia para la generación de energía solar a nivel mundial bajo el paraguas de la iniciativa "Belt and Road", sino que también ha demostrado las medidas adoptadas por las empresas chinas para proteger el medio ambiente y beneficiar los medios de vida de la población durante su participación en proyectos en el extranjero.

La empresa también ha ampliado su iniciativa ecológica al sector público. En 2022, Shanghai Electric y la Green Carbon Foundation emprendieron un proyecto de servicio público ecológico por el que se plantaron 1.200 árboles en la orilla occidental del río Amarillo en Yan'an, una ciudad de la provincia de Shaanxi, con el fin de crear un bosque de bajas emisiones de carbono para proteger el río, así como para ayudar al país a cumplir los objetivos de 30-60 de carbono dual mediante acciones prácticas. Shanghai Electric se compromete a preservar el planeta y a defender las ideas ecológicas en toda la empresa.

En abril de 2021, Shanghai Electric realizó una donación única de 700.000 yuanes para apoyar un proyecto de desarrollo económico en el distrito de Fengxian de Shanghái, además de proporcionar apoyo de marketing al pueblo de Zhuangxing en el distrito de Fengxian para ayudar en la venta de productos por valor de más de 1,3204 millones de yuanes.

La empresa también desempeñó un papel en la promoción de la cooperación entre las regiones occidentales y orientales del país, así como en la revitalización de las zonas rurales. En 2021, Shanghai Electric Power Generation Group, Shanghai Mitsubishi Elevator y Shanghai Electric Wind Power Group, tres filiales de Shanghai Electric, se asociaron con tres pueblos del condado de Fuyuan, Qujing, provincia de Yunnan, donde cada una de las filiales proporcionó ayuda a uno de los pueblos.

En el transcurso de 2021, Shanghai Electric proporcionó 450.000 yuanes en fondos de asistencia para hacer frente a los problemas prácticos identificados, al tiempo que ayudó a resolver los problemas logísticos en términos de hacer llegar a los consumidores productos por valor de más de 9,0516 millones de yuanes. Estas acciones contribuyeron en gran medida a acelerar la revitalización de las zonas rurales.

Ya en 2017, Shanghai Electric comenzó a construir el primer proyecto de demostración de tratamiento de aguas distribuido en zonas rurales en la aldea de Huapiao, en la ciudad de Chenjia, en el distrito de Chongming. Sin emitir ningún olor ni ruido, la compacta estación de tratamiento de aguas residuales domésticas integradas de 10 metros cuadrados diseñada especialmente para el distrito fue capaz de tratar fácilmente unas 30 toneladas de aguas residuales domésticas vertidas diariamente por más de 100 hogares agrícolas que viven en las proximidades del pueblo.

En 2020, Shanghai Electric reunió un paquete que incluía su propio equipo inteligente de tratamiento de aguas residuales, instalaciones prefabricadas, tecnologías de tratamiento de aguas residuales, técnicas de dragado de ríos y lagos, así como inteligencia digital y tecnología de la información ecológica, para construir una solución integral de gestión del medio ambiente del agua en su proyecto PPP de tratamiento de aguas residuales rurales en el condado de Huaiyuan, Bengbu, provincia de Anhui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1927800/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

SOURCE Shanghai Electric