NFT-Auktion von Memorabilia von Andy Warhol, Wayne Gretzky, Tina Turner und anderer Sammlerstücke in Las Vegas

LAS VEGAS, 7. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- LIVE aus Las Vegas am 12. Oktober 2022, die originale NFT-Auktion, die erste ihrer Art!

Outlaw NFT Auctions veranstaltet eine Live-Auktion mit einem erfahrenen Auktionator von authentifizierten digitalen Vermögenwerten, die alle durch die Unveränderlichkeit der Blockchain unterstützt werden. Bieter und Zuschauer können live oder online teilnehmen.

Andy Warhols Siebdrucke mit Mick Jagger von 1975 und ihre begleitenden NFTs sind in einer Produktgruppe in der Kunstabteilung der Auktion zu sehen. Das National Institute of Appraisers schätzte kürzlich den Wert der Originale auf 100.000 bis 120.000 US-Dollar pro Stück, ohne die NFTs.

Der Bereich „Pop Culture Memorabilia" beinhaltet eine Produktgruppe mit einem der legendären Tour-Kostüme der Musikbranche und dem dazugehörigen NFT. Das Sammlerstück ist ein Vintage-Couture-Kleid von Versace, das von Tina Turner, die in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, während mehrerer rekordbrechender Tourneen in den 1990er Jahren getragen wurde. Das Kleid stammt aus der Kollektion des renommierten Starstylisten Wayne Scot Lucas, Stylist to the Stars.

1978 unterschrieb der damals 17-jährige Wayne Gretzky einen persönlichen Dienstvertrag mit Nelson Skalbania, der dem ehemaligen Spieler der Edmonton Oilers und Los Angeles Kings den Weg zur Größe ebnete. Da Wayne zum Zeitpunkt der Unterzeichnung minderjährig war, unterschrieb sein Vater Walter den Vertrag mit. Dieser Vertrag stellt den Beginn des Aufstiegs von „The Great One" in den legendären NHL-Status dar. Unter den Sport-Sammlerstücken wurde diese digitale Einzelversion des Vertrags durch die Blockchain authentifiziert und gesichert. Auch dieses einzigartige NFT-Sammlerstück ist bei der Live-Auktion erhältlich.

Registrieren Sie sich bei Outlaw NFT Auction Live from Las Vegas, um online oder persönlich zu bieten, und erfahren Sie mehr über die seltenen Sammlerstücke und NFTs, die bei der Live-NFT-Auktion von Outlaw erhältlich sind.

Jede Produktgruppe wird unabhängig vom Preis an den Meistbietenden verkauft!

Bitte wenden Sie sich an Brian per E-Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 250 718 8105.

SOURCE LOVIG AUCTION GROUP