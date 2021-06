NFT-Auszeichnung auf der UEFA EURO 2020: Kunstinstallation für 3D-Scanning zerlegt

Der digitale Preis und der Ball mit dem Namen des Gewinners gehen an den Fußballer, der das beste Tor der EURO 2020 schießt. Ein Hologramm der Auszeichnung geht an die Ausstellung des UEFA-Hauptsitzes in Nyon in der Schweiz.

Gazprom, offizieller EM-Partner, hatte die Idee zu einer völlig neuen Auszeichnung für das beste Tor der Meisterschaft. Dem russischen Kalligraphen Pokras Lampas wurde die Gelegenheit geboten, es zum Leben zu erwecken. Der physische Prototyp der Auszeichnung ist eine Kunstinstallation am Gazprom-Stand auf dem Konyushennaya-Platz im Fußballdorf. Das wird die Grundlage für den NFT-Preis für das beste Tor der Meisterschaft. Es ist die erste digitale Auszeichnung in der Geschichte des Weltfußballs, die physische Wahrnehmung und digitale Technologie miteinander kombiniert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553087/Gazprom_NFT_Trophy_UEFA_EURO_2020.jpg

