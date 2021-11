NFT Marketplace Niftify demonstreert snel momentum met twee extra $NIFT-tokenverkopen

$NIFT-tokens beschikbaar voor BitMart- en MEXC-gemeenschappen op 17 en 18 november

MAJURO, Republiek der Marshalleilanden, 18 november 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, het alomvattende NFT-platform, heeft de verkoop aangekondigd van zijn $NIFT-tokens met cryptocurrency-handelsplatforms BitMart en MEXC. Voor BitMart krijgt Niftify een beursgang en een open stemperiode voor notering aan de MEXC. Gebruikers op beide platforms krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan $NIFT-tokens, de eigen gebruikstokens voor het Niftify-ecosysteem.

Via de beursgang van BitMart zal Niftify $NIFT-tokens aanbieden aan BitMart's KYC-gebruikers. Om dit te doen, organiseert Niftify een Shooting Star-evenement, dat vandaag, 18 november, om 1.00 uur CET begint en 24 uur open is. Er zullen 178.571 $ NIFT-tokens te koop zijn, goed voor 0,09% van het aanbod van Niftify voor $ 0,28 per stuk, wat overeenkomt met $ 50.000 USDT. BitMart-handelaren kunnen tot $ 100,00 investeren en ontvangen beloningen om deel te nemen.

Nifify is ook een samenwerking aangegaan met MEXC om hun gemeenschap de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan Niftify. De stemperiode voor plaatsing op de lijst is morgen, 18 november geopend van 05.00 uur tot 1.00 uur CET. Er zullen 143.000 $ NIFT-tokens te koop zijn voor $ 0,35 per stuk, wat overeenkomt met $ 50.000 USDT. Binnen het MEXC-ecosysteem staat dit bekend als een 'Kickstarter'-evenement, waarbij een project het stemmen voor lancering op MEXC initieert en vervolgens de tokens gratis uitdeelt aan alle succesvolle stemmende gebruikers.

"We zijn verheugd om samen te werken met de vertrouwde cryptocurrency-uitwisselingen BitMart en MEXC om onze $NIFT-tokens aan de miljoenen binnen hun wereldwijde gemeenschappen aan te bieden", zegt Bruno Ver, medeoprichter en CEO van Niftify. "Deze tokenverkopen, samen met onze andere beursgangen voor $ NIFT-tokens met Synapse Network en Gate.io, zullen ons helpen om het snelle momentum van Niftify te blijven stimuleren om een sterke gemeenschap van NFT-enthousiastelingen op te bouwen."

Deze tokenverkopen zijn een aanvulling op tokens die zijn uitgegeven op grond van SAFE/SAFT en zijn onderworpen aan een emissieschema van een eerdere pre-seed-ronde in april 2021.

Niftify bevindt zich momenteel in de bèta-lanceringsfase en is een gebruiksvriendelijk platform waarmee mensen NFT's kunnen maken, kopen, verkopen en ruilen. Gebruikers kunnen nu ook de nieuwe NFT Auctioning-functie gebruiken, waarmee makers hun NFT's kunnen veilen en anderen kunnen concurreren om elkaar te overbieden. In tegenstelling tot andere platforms worden makers gestimuleerd om NFT's te makne en verkopen om te profiteren van de functionaliteit van slimme contracten. Tevens biedt Niftify hen de mogelijkheid om royalty's te verdienen over alle toekomstige verkopen van hun geslagen NFT's door gebruik te maken van het Etherum-royaltyprotocol. NFT's op Niftify worden ook gebruikt als eigendomsbewijs en het bijhouden van de geschiedenis voor zelfs fysieke items, evenals als bewijs van authenticiteit voor waardevolle digitale en fysieke activa.

Binnen het Niftify-platform worden $NIFT-tokens gebruikt om acties in het hele systeem te stimuleren en om gebruikers in staat te stellen kortingen te ontvangen bij het betalen van vergoedingen. Gebruikers betalen met name slechts 2,5% in plaats van 5% aan kosten als ze betalen met andere cryptovaluta's of fiat. Bovendien verlenen $NIFT-tokensaldi verschillende toegangsniveaus tot exclusieve functies, waaronder vroege toegang tot nieuwe drops, premium aangepaste profielen en toegang tot "alleen voor leden"-gebieden.

De verkoop is nu toegankelijk voor mensen over de hele wereld, met uitzondering van inwoners van de VS, Canada, China, Iran, Libië, Noord-Korea, Syrië, Cuba, Afghanistan en de Krim (als onderdeel van Oekraïne).

Voor meer informatie over Niftify kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen op opniftify.io. Mediavragen kunnen worden gericht aan [email protected].

Over Niftify

Niftify™ heeft als missie het creëren van een sterke gemeenschap van NFT-enthousiastelingen: makers, verzamelaars, handelaren, gamers en bedrijven die NFT's willen kopen, verkopen of verhandelen. Met een alomvattend platform dat mensen in staat stelt NFT's te maken, kopen, verkopen en ruilen, biedt Niftify alle voordelen van de blockchain, zonder het complexe bezit van een wallet of handelen in crypto's. Niftify wil NFT's volwassen maken en de echte wereld binnenhalen door hun potentieel te ontsluiten.

