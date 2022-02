O TheShifters.io, desenvolvidos de forma elaborada, representa uma espécie de seres robóticos vivos e sencientes, capazes de mudar para diferentes máquinas, e uma elaborada história de fundo que os proprietários estão procurando ampliar para um metaverso interativo.

Os NFTs robôs foram lançados em uma venda pública em https://www.theshifters.io/sale, após uma campanha de marketing digital de enorme sucesso para mais de 126 mil membros do Discord que preencheram completamente sua whitelist de 1.500.

O lançamento inicial despertou muito interesse dos investidores de tecnologia, mas também trouxe muitos compradores de primeira viagem ao mercado. Entre muitos dos novos investidores de NFTs estavam o ator Riza Syah, o designer de moda Scott Henshall e a influenciadora Angie Marcheria, que revelaram em suas mídias sociais que pretendiam comprar tokens Shifters.

O administrador da Shifters.io Discord, Matt, disse: "Foi um lançamento incrível e só quero apenas agradecer à nossa crescente comunidade por fazer disso um enorme sucesso. Os números no Discord vêm crescendo dia após dia e o FP começou a aumentar desde o início. Temos muitos planos especiais para o futuro do The Shifters, para trazer mais utilidades e realmente agregar benefícios a este projeto."

Com o lançamento bem-sucedido da primeira fase, o projeto The Shifters agora está avançando com o roteiro de expansão programado. Após receber sua cunhagem, os colecionadores da Shifter receberão uma cópia em alta resolução de 2.000 x 2.000 PX de seus NFTs, que foram cuidadosamente criados com grande detalhe e habilidade.

Os proprietários terão acesso a alguns brindes fascinantes, incluindo prévias do próximo lote, Vintage Shifters.

Há planos para uma exposição na galeria de arte das manifestações físicas da arte do NFT Shifter e o desenvolvimento de uma loja de artigos. Por fim, a criação de um ecossistema e metaverso Shifters para oferecer interação completa às partes interessadas (artistas, compradores, colecionadores) do NFT.

