ngena ajoute trois personnes à son équipe de direction pour aider à alimenter la croissance et à étendre la portée mondiale

Maja Grätz rejoint ngena en tant que directrice de l'exploitation . Elle est un leader transformationnel avec 20 ans d'expérience dans le domaine du conseil et des télécommunications. Avant de rejoindre ngena, elle a travaillé pour Accenture, Liberty Global, Unitymedia et Vodafone à des postes de direction, toujours en s'efforçant d'amener les équipes mondiales à un niveau supérieur. Grätz est passionnée par la simplification des questions complexes et par la nécessité de combler le fossé entre la technologie et les entreprises. À ngena, elle va intensifier les opérations, en mettant les clients de ngena au premier plan.

Miguel Rodriguez a rejoint ngena dès juillet 2019 en tant que consultant en marketing et occupe désormais le poste de directeur général du marketing. C'est un communicateur et un humanitaire. Depuis plus de 30 ans, depuis le début, c'est un expert en communication. Il crée et produit du succès pour les autres par le biais de messages qui suscitent des émotions et débouchent sur des comportements positifs envers la cible et les objectifs. Au cours de sa vie, il a travaillé dans le domaine du marketing et de la communication et a été au centre de l'attention de grandes entreprises, de gouvernements, de présidents et bien d'autres encore. À ngena, il continue à développer des idées et surtout à créer, sa plus grande force, dans un monde où la créativité est le principal moteur du succès.

Fort d'une expérience incroyable dans le domaine du matériel et des opérations dans l'industrie des télécommunications, Chris Burke occupe désormais le poste de directeur commercial chez ngena. Auparavant, il a été président d'Ubiquity Software dans la période précédant son introduction en bourse et sa vente ultérieure à Avaya. De 2001 à 2005, il a occupé le poste de directeur de la technologie chez Vodafone UK, responsable de toute la technologie et de l'architecture des produits. Il a également siégé aux conseils d'administration de March Networks et d'Oz Communications. À ngena, il veillera à ce que nos clients et partenaires aient une expérience de classe mondiale avec nos solutions.

« Nous sommes ravis d'avoir Grätz, Rodriguez et Burke à bord alors que nous continuons à connecter le monde avec notre plate-forme de connectivité de pointe », a déclaré le président directeur général, Bart de Graaff. « Leur passion et leur expérience approfondie nous placent en bonne position pour une croissance passionnante au niveau mondial, je suis fier de les avoir à bord. »

À propos de ngena

ngena est une entreprise mondiale qui relie les équipes et unit la main-d'œuvre du monde entier grâce à un réseau de connectivité centralisé. D'une seule touche, ngena simplifie et renforce le cloud computing mondial, la mise en réseau des entreprises, l'analyse des données et la sécurité des données sur les lieux de travail dans l'entreprise et à la maison.

Basée sur la technologie Cisco, ngena utilise les technologies de pointe SD-WAN du cloud et de la virtualisation. ngena est la première entreprise à proposer une configuration pré-établie pour un déploiement rapide et sécurisé grâce à sa plate-forme de connectivité en tant que service (Connectivity Platform as a Service).

ngena a son siège social à Francfort, en Allemagne, et exerce des activités commerciales aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ngena.net .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1345110/ngena_Maja_Gratz___Miguel_Rodriguez___Chris_Burke.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1221954/ngena_Logo.jpg

SOURCE ngena