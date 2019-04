Nguyen Thi Kim Ngan, présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, assiste à la cérémonie de livraison du tout nouveau A321neo de Vietjet à Toulouse, en France

Dotées de 230 confortables sièges en cuir et d'une moquette de qualité supérieure, les cinq premières rangées du nouveau et spacieux A321neo de Vietjet ont été spécialement conçues pour accueillir les passagers qui voyagent avec Skyboss, le service haut de gamme de la compagnie aérienne. L'intérieur de l'avion dispose également d'un système d'éclairage dynamique et d'un décor étonnant qui se combinent pour créer une ambiance confortable et originale dans toute la cabine.

La visite de la délégation de l'Assemblée nationale vietnamienne à l'usine du constructeur aéronautique souligne la profonde volonté des dirigeants nationaux vietnamiens de soutenir le développement de l'industrie aéronautique nationale et d'autres affaires liées au transfert de technologie et à la coopération stratégique au sein de l'industrie.

Au cours de sa visite, la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne, Nguyen Thi Kim Ngan, a affirmé dans ses discours que Vietjet était une compagnie aérienne pionnière contribuant de manière positive au développement de l'industrie aéronautique nationale et régionale. Elle a rappelé que l'industrie aéronautique vietnamienne ne cesse de prendre de l'ampleur et que Vietjet figure parmi les compagnies aériennes affichant la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique. L'économie vietnamienne a grandement bénéficié de la contribution des segments du tourisme et de l'investissement. Le gouvernement vietnamien a accordé une attention considérable au développement de l'aéronautique. Cela permet aujourd'hui à l'industrie aéronautique vietnamienne de connaitre une forte montée en puissance, avec la passation de grosses commandes d'avions et la création de nouvelles flottes d'avions modernes, telles que celle de la compagnie aérienne privée Vietjet.

S'exprimant lors de la cérémonie de livraison en France, M. Jean-François Laval, vice-président directeur des ventes pour l'Asie d'Airbus, a déclaré : « Nous sommes heureux d'être le constructeur aéronautique de premier choix de Vietjet, l'un des transporteurs les plus dynamiques de la région asiatique. C'est avec grand plaisir que nous livrons ce nouveau A321neo à Vietjet. Chez Airbus, nous sommes honorés d'être un partenaire clé de Vietjet et nous espérons voir de plus en plus de nos avions arborer ses couleurs. »

Marquant un tournant dans cette relation, cet A321neo est aussi le 60e appareil de ce type livré par Airbus à Vietjet, parmi la flotte de près de 80 appareils exploités par la compagnie aérienne. Le nouvel avion sera immédiatement intégré aux activités de la flotte en avril 2019.

S'exprimant à l'occasion de cet événement spécial, M. Dinh Viet Phuong, vice-président de Vietjet, a précisé : « Vietjet exploite actuellement une flotte de nouveaux appareils de la famille A320 d'Airbus dont la moyenne d'âge est de 2,82 ans, ce qui en fait la plus jeune flotte au monde. Les avions de la famille A320 ont grandement contribué aux performances d'exploitation impressionnantes affichées par Vietjet ces dernières années, notamment son taux de fiabilité technique de 99,64 %, et lui ont permis de se positionner parmi les compagnies ayant les coûts d'exploitation les plus bas au monde. Ce nouveau A321neo livré aujourd'hui souligne une fois de plus les efforts considérables déployés par Vietjet pour développer et moderniser sa flotte afin de pouvoir contribuer de manière continue à la croissance du tourisme et des économies à travers toute la région, tout en réalisant son objectif ultime, qui est d'offrir à ses précieux passagers un maximum de confort, de satisfaction et de sécurité. »

À propos de Vietjet :

Vietjet est la première compagnie aérienne du Vietnam à opérer selon des standards récents, à bas coûts et avec des services diversifiés qui répondent aux exigences des clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les technologies de commerce électronique les plus récentes afin de proposer aux voyageurs différents produits et services. Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (International Air Transport Association, IATA) et détient le certificat d'audit de la sécurité opérationnelle de l'IATA (IATA Operational Safety Audit, IOSA). Vietjet a été nommée « Meilleure compagnie aérienne à très bas coûts 2018 - 2019 » par AirlineRatings.com, seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde, et a obtenu la meilleure note à son classement 2018 en matière de sécurité, soit 7 étoiles. Elle figure également parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de situation financière et opérationnelle selon le classement réalisé en 2018 par Airfinance Journal.

Vietjet opère actuellement environ 400 vols quotidiens, avec plus de 70 millions de passagers transportés à ce jour. Elle couvre 108 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que le Japon, Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud, Taiwan, la Chine continentale, la Thaïlande, le Myanmar, la Malaisie et le Cambodge.

Pour plus d'informations, consultez www.vietjetair.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/846186/Vietnamese_National_Assembly_Chairwoman.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/846187/Cutting_red_ribbon_delivery_ceremony_A321neo.jpg

