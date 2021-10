Ni Fei, President van ZTE Mobile Devices: versterk 'InnovAction' en bouw een volledig 5G-terminal-ecosysteem op

SHENZHEN, China, 28 oktober, 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale aanbieder van telecommunicatie, oplossingen voor bedrijfs- en consumententechnologie voor het mobiele internet, kondigde vandaag aan dat Ni Fei, Senior vice-president van ZTE en President van ZTE mobile Devices, tijdens de ZTE Analyst-conferentie 2021 een belangrijke toespraak heeft gehouden over "het bereiken van nieuwe hoogten met innovatieve actie", en het heeft gehad over de toekomstige ontwikkelingsdoelstellingen en strategische maatregelen van ZTE Mobile Devices.

Hij zei: ZTE Mobile Devices gaat vol voor 5G op de Chinese markt, het zal de kernpositie van mobiele telefoons in mobiel Internet verder versterken en blijven bouwen aan een alomvattend 5G terminal-ecosysteem. Tegelijkertijd zal ZTE de positionering van 'InnovActor' consolideren, de commercialisering van geavanceerde technologie met 'innovatie + actie' bevorderen, merken, kanalen en markten integreren om gezamenlijke inspanningen te leveren, en het terminalbedrijf uitgebreid ondersteunen om naar een nieuwe hoogte op te schalen.

Met uitgebreide technologie-accumulatie en innovatievermogen, is er in de eerste helft van 2021 een aanzienlijke verbetering bereikt in de bedrijfsvoering van ZTE Mobile Devices. De binnenlandse inkomsten groeiden met 150% en het groeipercentage van de internationale marktinkomsten bedroeg 50%. Het SoM van 5G CPE staat wereldwijd bovenaan. In het hele jaar worden meer dan 100 miljoen apparaten van de ZTE-terminal verzonden, waarvan meer dan 50% gebruik maakt van de door het bedrijf zelf ontworpen chipsets. In het kader van de algemene doelstelling van ZTE om binnen twee tot drie jaar tot de top 500 van de wereld te behoren, wordt de nieuwe doelstelling van het jaarlijkse groeipercentage van meer dan 200% voor de binnenlandse markt en meer dan 50% voor de overzeese markt ontwikkeld voor het bedrijf van mobiele apparaten.

Ga helemaal voor 5G op de Chinese markt, en ga door met het opbouwen van een volledige, intelligente ervaring

De consumentenelektronicasector bevindt zich in het nieuwe tijdperk van versnelde ontwikkeling, voortdurende splijting en geïntegreerde innovatie. De 5G-trend omvat de hele wereld, het verbruiksscenario blijft groeien, en de markt herstelt zich na de pandemie geleidelijk. Met het oog op nieuwe kansen voor de marktontwikkeling van 5G-smartphones en mobiele internetproducten, zal ZTE mobile Devices in de toekomst vol voor 5G gaan, de 'big terminal'-productstrategie blijven consolideren en een nieuwe toekomst voor 5G opbouwen met volledige intelligente ervaring.

In termen van het opbouwen van ecosystemen, blijven mobiele apparaten van ZTE het '1+2+N' smart product-system verbeteren, de transformatie en ontwikkeling van 'hardware-software-service-ecologie' bevorderen, smartphones, persoonsgegevens en gegevens over het gezin integreren, en de all-round 5G smart-ervaring aangaande de vier scenario's (sport en gezondheid, zakenreizen, huis en onderwijs), en audiovisueel amusement aanbieden. Op basis van de algemene ecologische architectuur, zal ZTE Mobile Devices de hoofdrol van smartphones in het mobiele Internet verder versterken, de productcapaciteiten op de vier belangrijke gebieden, ontwerp, fotografie, telecommunicatie en OS-interactie, blijven verbeteren en multi-screen interactie en -verbinding creëren, om IoT-gerichte smartphones te realiseren.

Op het gebied van mobiele internetproducten, zal ZTE Mobile Devices zijn leidende positie in de wereldwijde markt verder consolideren. Op dit moment dekken de producten van ZTE voor mobiel Internet persoonlijke en familiegerelateerde gegevensterminals, industriële interconnectieterminals en IoV-terminals. De 5G-routers staan als eerste op de wereldwijde operatormarkt. In termen van SoM, zal ZTE Mobile Devices ernaar blijven streven de eerste plaats in de high-end markt van MBB producten en in termen van technische capaciteiten te bezetten, zal het 5G patenten en toonaangevende productprestaties blijven voeren. Tegelijkertijd wordt het aantal het IoT-producten drastisch uitgebreid naar voertuigen, industrie, etc., waardoor het bedrijf wereldwijd nummer 1 wordt op het gebied van mobiel Internet.

Consolideer de 'InnovAction', en breng de intern ontworpen chipsets naar op een hoger niveau

In het kader van de 'large terminal'-productstrategie zal ZTE Mobile Devices zijn 'InnovAction' op technisch gebied verder versterken, geavanceerde technologische innovatie blijven bevorderen en in de toekomst zijn 'actiekracht' voor commerciële ontwikkeling versterken. Op het gebied van de onderliggende kerntechnologie verwerkt ZTE Mobile Devices intern ontworpen chipsets in zijn krachtige ontwikkelingsplanning, en spant het bedrijf zich in om de onafhankelijke capaciteiten en het innovatieniveau te verbeteren. Op dit moment heeft ZTE 4400 patenten voor chipsets aangevraagd en is het in het bezit van ongeveer 1.950 goedgekeurde patenten. Van die patenten worden de zelf ontworpen terminal-chipsets gebruikt voor persoonlijke communicatie, huizen, IoV, industriële monitoring en andere gebieden. In de toekomst is ZTE Mobile Devices van plan om de mogelijkheden van het R&D-platform te blijven verbeteren en het gebruik van intern ontworpen chipsets verder uit te breiden.

Op het gebied van smartphones blijft ZTE Mobile Devices, als pionier op het gebied van onder-display camera- en fusion-computing-fotografie, de update en verdere ontwikkeling van relevante technologieën bevorderen, en op die manier een volledig nieuw ontwikkelingstraject in de smartphonesector creëren. In de tussentijd, vertrouwend op de '1+2+N'-producten met een volledig ecosysteem, zorgt bouwt het bedrijf verder creëren aan op scenario's gebaseerde AI smart-communicatie en aan intelligente en professionele oplossingen voor het terminalnetwerk, die voldoen aan de eisen aangaande betrouwbaarheid, veiligheid, lage latentie en hoge bandbreedte in verschillende scenario's in populaire toepassingsgebieden als mobiel kantoor, e-sport en live streaming.

In de voortdurend groeiende IOV-markt onderzoekt ZTE Mobile Devices het bedrijfsmodel en de innovatie van scenario's om de ontwikkeling van C-V2X-industrie en de bouw van slim transport te bevorderen. Door gebruik te maken van 5G en C-V2X om een allesomvattend systeem van personen, voertuigen, infrastructuur, netwerk en cloud te vormen, kunnen we communicatieverbindingen creëren met een lage latentie en hoge betrouwbaarheid, en een efficiënter, slimmer en veiliger slim vervoersnetwerk realiseren. Momenteel heeft ZTE Mobile Devices een intensieve strategische samenwerking tot stand gebracht met een aantal topondernemingen in de automobielsector, en dat heeft tot de cumulatieve verzending van een miljoen producten geleid.

Volledige coördinatie van merken en kanalen, het realiseren van voortdurende groei in wereldwijde activiteiten

Met de productcapaciteiten en technologische innovatie als solide basis, zal ZTE Mobile Devices in de toekomst ook de merk-, kanaal- en marktstrategieën volledig coördineren, om een snelle ontwikkeling in China en een gestage groei in de rest van de wereld te kunnen handhaven. Als het gaat om merkpresentatie zal ZTE Mobile Devices de drie grootste merken, om prcies te zijn ZTE, Nubia en Red Magic, verder integreren en de binnenlandse marktsegmenten uitbreiden. Dankzij een effectieve coördinatie van merken, is er een gloednieuw beeld van ZTE-smartphones met herkenbare technologieën, hoge kwaliteit en jeugdigheid gecreëerd. Een van hen, Axon, zich op het bedrijfsleven, pleit voor het bereiken van sociale ondernemerskracht, terwijl Nubia een modemerk is voor jonge consumenten om individualiteit te creëren en richt Red Magic zich op het gebied van e-sports, waardoor het merketiketten van hardcore, passie en coolness worden versterkt, zodat de gedifferentieerde bevolking wordt gedekt.

Als het gaat om de ontwikkeling van kanalen, richt ZTE Mobile Devices zich op het uitbreiden van de verfijnde operatie, en het gebruik van digitale systemen om uitgebreide ondersteuning van terminalkanalen te bevorderen. De 5G experience store richt zich op het creëren van een meeslepende ervaring als belangrijke positie en brug voor interactie met consumenten en fans. Tegelijkertijd worden de distributiekanalen uitgebreid, en wordt de constructie van het offline-systeem verbeterd, waarbij gebruik wordt gemaakt van het 'channel co-construction'-model. ZTE Mobile Devices is van plan om in 2021 5.000 offline verkoopkanalen te bouwen, en tot op heden zijn er 4.000 gerealiseerd, en de omvang van het winkelsysteem begint vorm te krijgen. Daarnaast zal ZTE Mobile Devices de doorlopende voordelen van ZTE binnen de overheid en zakelijke klanten inzetten om politieke en commerciële kanalen te ontwikkeling, en een multi-level verkoopsysteem met volledige dekking op te bouwen.

In buitenlandse markten implementeren ZTE Mobile Devices landenspecifiek beleid, voeren ze verschillende strategieën uit op basis van de verschillen in marktomgeving en 5G-ontwikkeling in verschillende landen, en richten ze zich op belangrijke landen om de capaciteiten in intensieve exploitatie en duurzame ontwikkeling te verbeteren. De verkoop van mobiele apparaten van ZTE richt zich op meer dan 160 landen en regio's, en er zijn wereldwijd meer dan 100 miljoen actieve smartphonegebruikers. ZTE Mobile Devices werkt nauw samen met meer dan 3000 kanaalpartners over de hele wereld en is een strategische samenwerking aangegaan met 50 eersteklas operatoren. Op het gebied van e-commerce blijven ZTE Mobile Devices hun eigen e-commerce en e-commerceplatforms van derden integreren, om de marktdekking en servicemogelijkheden te verbeteren.

Als onderdeel van de volledige end-to-end communicatieoplossing, is terminal business een van de richtingen die de bedrijfsgroei van ZTE in de toekomst ondersteunt. ZTE Mobile Devices, dat met nieuwe kansen en uitdagingen te maken heeft, zal, op basis van de gloednieuwe doelstellingen, helemaal gaan voor 5G met behulp van 5G-ontwikkeling, en alles in het werk stellen voor 'InnovAction'. Het bedrijf zet zich in om dromen waar te maken met technologie, en blijft intensief samenwerken met merken, producten en kanalen, in de verwachting een belangrijke technologische kracht te realiseren ten bate van de ontwikkeling van de slimme terminalsector.

