Ni Fei, presidente da ZTE Mobile Devices: fortalecer a "InovAção" e desenvolver um ecossistema terminal 5G de cenário completo

SHENZHEN, China, 26 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), um dos principais provedores internacionais de soluções tecnológicas de telecomunicações, empresariais e de consumo para a internet móvel, anunciou hoje que o vice-presidente sênior da ZTE e presidente da ZTE Mobile Devices, Ni Fei, fez um discurso de abertura sobre "Expansão de nova dimensão com a InovAção" na Conferência de Analistas da ZTE de 2021, compartilhando as metas de desenvolvimento futuro e as medidas estratégicas da ZTE Mobile Devices.

Segundo ele, "A ZTE Mobile Devices será "Totalmente 5G" no mercado da China, fortalecerá ainda mais a posição central dos telefones móveis na Internet móvel e continuará a construir um ecossistema de terminal 5G de cenário completo." Enquanto isso, a ZTE consolidará o posicionamento de "InovAdor", impulsionará a comercialização de tecnologias de ponta com "inovação + ação", integrará marcas, canais e mercados para fazer esforços conjuntos e apoiar de forma abrangente o negócio terminal para ampliar uma nova altura.

Com profundo acúmulo de tecnologia e a capacidade de inovação, houve uma melhoria significativa nos negócios da ZTE Mobile Devices no primeiro semestre de 2021. Entre eles, a taxa de crescimento da receita doméstica foi de 150% e a taxa de crescimento da receita de mercado internacional foi de 50%. O SoM da CPE 5G ficou em primeiro lugar no mundo. Mais de 100 milhões de unidades de dispositivos terminais da ZTE serão enviados durante todo o ano, dentro dos quais mais de 50% adotarão chipsets desenvolvidos internamente. Sob a meta geral da ZTE de entrar nos 500 melhores do mundo no prazo de dois a três anos, a nova meta de crescimento anual de mais de 200% para o mercado interno e mais de 50% para o mercado externo é desenvolvida para os negócios de dispositivos móveis.

Ser "Totalmente 5G" no mercado chinês e continuar a construir uma experiência inteligente de cenário completo

Atualmente, o setor de eletrônicos de consumo está na nova era de evolução acelerada, fissão contínua e inovação integrada. A tendência 5G está varrendo o mundo, o cenário de consumo continua em expansão e o mercado está se recuperando gradativamente na era pós-epidemia. Diante de novas oportunidades para o desenvolvimento do mercado de smartphones 5G e produtos de Internet móvel, a ZTE Mobile Devices será totalmente 5G no futuro, continuará a consolidar a estratégia de produto "grande terminal" e a construir um novo futuro para o 5G com experiência inteligente de cenário completo.

Em termos de construção de ecossistema, a ZTE Mobile Devices continuará a melhorar o sistema de produtos inteligentes "1 + 2 + N", promover a transformação e evolução de "hardware-software-serviço-ecologia", integrar smartphones, dados pessoais e familiares, e fornecer a experiência completa 5G inteligente em torno dos quatro cenários, ou seja, esportes e saúde, viagens de negócios, casa e educação e entretenimento audiovisual. Com base na arquitetura ecológica geral, a ZTE Mobile Devices fortalecerá ainda mais o papel central do smartphone na Internet móvel, continuará a melhorar os recursos do produto nas quatro áreas principais, ou seja, design, fotografia, telecomunicações e interação de OS, e a criar interação e conexão de múltiplas telas, de modo a alcançar a IoT centrada nos smartphones.

Na área de produtos móveis de Internet, a ZTE Mobile Devices consolidará ainda mais sua posição de liderança no mercado global. Atualmente, os produtos de Internet móvel da ZTE abrangem terminais de dados pessoais e familiares, terminais de interconexão industrial e terminais de IoV. Os roteadores 5G estão em primeiro lugar no mercado global de operadoras. Em termos de SoM, a ZTE Mobile Devices se esforçará para ocupar continuamente o primeiro lugar no mercado de produtos de ponta da MBB e em termos de capacidades técnicas, manterá patentes 5G e desempenho do produto em uma posição de liderança. Ao mesmo tempo, expandirá de forma abrangente os produtos da IoT para veículos, setor, etc., tornando-se o nº 1 no ramo global de Internet móvel.

Consolidar a "InovAção" e levar os chipsets projetados internamente a um novo nível

De acordo com a estratégia de produto "grande terminal", a ZTE Mobile Devices fortalecerá ainda mais sua "InovAção" no campo técnico, continuará a promover a inovação tecnológica de ponta e a fortalecer sua "força de ação" para o pouso comercial no futuro. Em termos da tecnologia central subjacente, a ZTE Mobile Devices incorporará chipsets desenvolvidos internamente em seu vigoroso planejamento de desenvolvimento e envidará esforços para melhorar suas capacidades e nível de inovação independentes. Atualmente, a ZTE solicitou 4.400 patentes para chipsets e possui cerca de 1.950 patentes autorizadas. Entre elas, os chipsets de terminais desenvolvidos internamente abrangem comunicações pessoais, residências, IoV, monitoramento industrial e outros campos. No futuro, a ZTE Mobile Devices planeja continuar a melhorar sua capacidade de plataforma de P&D e expandir ainda mais a proporção de aplicação de chipsets desenvolvidos internamente.

No campo dos smartphones, a ZTE Mobile Devices, como pioneira da câmera sob a tela e da fotografia de computação de fusão, continuará a promover a atualização e a iteração das tecnologias relevantes, liderando uma nova faixa no setor de smartphones. Enquanto isso, contando com os produtos terminais "1+2+N" com ecossistema completo, criará ainda mais comunicações inteligentes com IA baseadas em cenários e criará soluções de rede de terminais inteligentes e profissionais em resposta aos requisitos de alta confiabilidade, alta segurança, baixa latência e alta largura de banda em diferentes cenários em campos de aplicação populares, como mobile office, e-sports e transmissão ao vivo.

No mercado IOV em constante ascensão, a ZTE Mobile Devices explorará o modelo de negócios e a inovação de cenários para promover de forma abrangente o desenvolvimento do setor C-V2X e a construção de transporte inteligente. Usando o 5G e o C-V2X para formar um sistema de coordenação completo de pessoa, veículo, infraestrutura, rede e nuvem, podemos criar conexões de comunicação com baixa latência e alta confiabilidade e realizar uma rede de transporte inteligente mais eficiente, mais inteligente e mais segura. Atualmente, a ZTE Mobile Devices alcançou uma cooperação estratégica aprofundada com uma série de empresas automotivas de primeira classe, e o volume cumulativo de remessa de produtos atingiu um milhão de níveis.

Coordenar totalmente as marcas e canais, alcançando o crescimento contínuo dos negócios globais

Com a capacidade do produto e a inovação tecnológica como uma base sólida, a ZTE Mobile Devices também coordenará plenamente as estratégias de marca, canal e mercado no futuro, de modo a manter o desenvolvimento rápido na China e o crescimento constante no mundo. Em termos de layout da marca, a ZTE Mobile Devices integrará ainda mais as três principais marcas, especificamente, ZTE, Nubia e Red Magic, e expandirá os segmentos do mercado interno. Por meio da coordenação efetiva das marcas, foi criada uma imagem totalmente nova de smartphones ZTE com tecnologias reconhecíveis, alta qualidade e juventude. Entre eles, a Axon foca no empresário, defendendo a conquista do poder do empreendedorismo social, enquanto Nubia é uma marca de moda para jovens consumidores criarem individualidade, e a Red Magic se concentra no campo dos e-sports, fortalecendo os rótulos da marca de hardcore, paixão e estilo, de forma a abranger a população diferenciada.

Em termos de construção de canais, a ZTE Mobile Devices se concentrará na expansão da operação refinada e no uso de sistemas digitais para promover a capacitação abrangente dos canais de terminais. Entre eles, a loja 5G experience se concentrará em criar uma experiência imersiva como uma posição importante e uma ponte para a interação com consumidores e fãs. Enquanto isso, os canais de distribuição serão expandidos, e a construção do sistema de varejo off-line será aperfeiçoada contando com o modelo de co-construção do canal. A ZTE Mobile Devices planeja construir 5.000 canais de vendas off-line em 2021 e, até o momento, 4.000 foram construídos, e a escala do sistema de varejo começa a tomar forma. Além disso, a ZTE Mobile Devices exercerá as vantagens consistentes da ZTE no governo e nos clientes corporativos, continuará a desenvolver canais políticos e comerciais e a construir um sistema de vendas de vários níveis com cobertura total.

Nos mercados internacionais, a ZTE Mobile Devices implementará políticas específicas para o país, adotará diferentes estratégias com base nas diferenças no ambiente de mercado e no desenvolvimento do 5G em vários países e se concentrará nos principais países para melhorar os recursos na operação intensiva e no desenvolvimento sustentável. Atualmente, as vendas de ZTE Mobile Devices abrangem mais de 160 países e regiões, e existem mais de 100 milhões de usuários de smartphones ativos em todo o mundo. A ZTE Mobile Devices mantém a cooperação próxima com mais de 3.000 parceiros de canal do mundo e estabeleceu relacionamentos estratégicos de cooperação com 50 das principais operadoras. No campo do comércio eletrônico, a ZTE Mobile Devices continuará a integrar suas próprias plataformas de comércio eletrônico e de comércio eletrônico de terceiros, de modo a melhorar a cobertura e os recursos de serviços do mercado.

Como parte da solução de comunicação completa de ponta a ponta, o negócio terminal é uma das direções para apoiar o crescimento dos negócios da ZTE no futuro. Diante de novas oportunidades e desafios, a ZTE Mobile Devices, guiada pelas novas metas, será totalmente 5G com a ajuda do desenvolvimento do 5G, sem poupar esforços para a "InovAção". O compromisso é realizar sonhos com tecnologias e continuar a fazer esforços de coordenação com marcas, produtos e canais, esperando alcançar uma força tecnológica importante para o desenvolvimento do setor de terminais inteligentes.

