Ni Liang, le directeur général adjoint de la CAASA : la Chine redouble d'efforts en matière de protection de la propriété intellectuelle

XIAMEN, Chine, 11 novembre 2018 /PRNewswire/ -- La conférence Chine-UE 2018 sur la protection des droits de propriété intellectuelle relatifs aux produits en ligne et à l'innovation, organisée conjointement par l'Alliance chinoise pour l'innovation stratégique de lutte contre les infractions et la contrefaçon (China Anti-Infringement and Anti-Counterfeit Innovation Strategic Alliance, CAASA) et IP Key China, s'est tenue à Xiamen (Chine), le 3 novembre. Des fonctionnaires de l'État chargés de la protection de la propriété intellectuelle, ainsi que des représentants chinois et européens d'entreprises de l'Internet et d'organisations internationales, ont participé à l'événement.

Les données des douanes chinoises montrent que les échanges bilatéraux entre la Chine et l'UE se sont élevés à 221,89 milliards d'USD en 2017, en hausse de 19,1 % en glissement annuel, dépassant de loin le gain de 14,2 % du commerce extérieur chinois en général. Un dirigeant chargé de la protection des marques en Chine chez Entertainment One UK Limited, qui détient la marque déposée et les droits d'auteur associés à Peppa Pig, a déclaré : « Il est recommandé aux marques étrangères en Chine, de collaborer avec les autorités chinoises et les différents secteurs de la société, en vue de mettre en place des mesures efficaces de protection de la propriété intellectuelle pour réduire les risques et pertes potentiels. »

Ni Liang, le directeur général adjoint et responsable du centre de protection des droits IP Commune au sein de la CAASA, a déclaré : « Au cours des dix années que j'ai passées chez Alibaba, nous avons mis en place une série de systèmes concernant les règles de gestion de la propriété intellectuelle, la surveillance du réseau, la prévention des contrefaçons, le big data relatif à la protection des marques. IP Commune entend améliorer les efforts de protection de la propriété intellectuelle en Chine par le biais de la gouvernance sociale générale, du partage des données en ligne, en intégrant l'administration chargée du pénal et des contentieux civils, ainsi qu'en établissant des partenariats entre professionnels et bénévoles, couplés à diverses initiatives en ligne et hors ligne. Grâce au soutien de CAASA, IP Commune a mis en place un système de protection des droits de propriété intellectuelle exhaustif, capable de suivre, de surveiller et d'analyser les données tout au long du processus. Grâce à plus de 20 millions de bénévoles en Chine, elle assure plusieurs services, notamment la catégorisation et l'identification des droits enfreints, l'analyse du marché, la gestion en ligne, les efforts hors ligne pour réprimer les contrevenants, les litiges civils et les comptes rendus sur les travaux en cours, donnant aux PME du monde entier accès à des solutions intégrées à guichet unique, abordables mais de qualité, en matière de protection des droits de PI en Chine. IP Commune, qui a aidé plus de 100 marques à éviter des milliards d'USD de pertes financières l'an dernier, a hâte d'établir des partenariats avec des entreprises, pour créer un climat favorable à la protection de la PI », ajoutant que : « Les efforts chinois en matière de protection de la propriété intellectuelle se renforcent et nous entendons donner aux entreprises du monde entier les outils pour protéger aisément leurs droits de propriété intellectuelle, sans nécessairement envoyer du personnel en Chine pour ce faire. »

