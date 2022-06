Nicht von dieser Welt: Beim Wettbewerb „Hack the Galaxy" von Rapyd können Softwareentwickler eine Reise an den Rand des Weltraums gewinnen

Ab heute werden die Challenges jede Woche bis zum 3. Oktober in der Rapyd-Entwickler-Community veröffentlicht. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, an insgesamt 42 Challenges teilzunehmen. Bei jeder Lösung wird ein Passwort preisgegeben, mit dem die Chance freigeschaltet wird, um an Bord des Space Perspective -Raumschiffs Neptune Tickets für den Rand des Weltraums zu gewinnen.

Die drei Einzelgewinner – jeweils einer wird am 11. Juli, am 2. September und am 14. Oktober 2022 bekannt gegeben – sowie ein siegreiches Hackathon-Team namens The Galaxy's Greatest Fintech Developer werden für die sechsstündige Reise an Bord des weltweit einzigen klimaneutralen Raumschiffs gehen. Die Gewinner genießen einen 360-Grad-Blick, 450 Meilen in jede Richtung, während sie sich in der Space Lounge der Kapsel entspannen, die mit bequemen Liegesitzen und den größten Panoramafenstern ausgestattet ist, mit denen jemals an den Rand des Weltraums geflogen wurde.

Zusätzlich zu den Herausforderungen für die Entwickler-Community gibt es zusätzliche Möglichkeiten, über Live-Events und vier Hack the Galaxy-Hackathons zu gewinnen, die das ganze Jahr über stattfinden. Das Gewinner-Team jedes dieser Hackathons wird im November 2022 zum Rapyd's Developer Demo Day in Lissabon, Portugal, geflogen, um seine Ideen vor einer Jury zu präsentieren. Das abschließende Gewinnerteam wird zu den „Galaxy's Greatest Fintech Developers" gekrönt und mit der Reise an den Rand des Weltraums belohnt. Die Gewinner können sich auch für einen alternativen Geldpreis in Höhe von 130.000 USD entscheiden. Rapyd ermutigt alle aus den zur Teilnahme berechtigten Ländern, der Entwickler-Community beizutreten und teilzunehmen.

Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, während der gesamten Challenge Dutzende anderer Preise zu gewinnen.

Arik Shtilman, CEO von Rapyd, erklärt: „Die Hack the Galaxy Challenge ist eine einmalige Erfahrung und ein Wettbewerb für unsere wachsende Community aus über 50.000 Softwareentwicklern. Entwickler sind die Träumer und Macher der Fintech-Innovationen – bei Rapyd sind wir auf der Suche nach erfahrenen Talenten für unsere Community. Millionen von Entwicklern auf der ganzen Welt erfinden Finanzdienstleistungen neu und kombinieren neue Ideen und Innovationen, um neue Lösungen dafür zu finden, wie Unternehmen und Verbraucher auf Märkten auf der ganzen Welt bezahlen und bezahlt werden wollen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie Zugang zu den besten Tools haben und Unterstützung und Beratung bekommen, damit sie Zahlungs- und Fintech-Anwendungen weiterhin reibungsloser gestalten können. Mit dem Start dieses weltweit ersten Wettbewerbs sind wir nicht nur in der Lage, den größten Fintech-Entwickler auf Erden und darüber hinaus zu finden und auszuzeichnen, sondern auch einen Ort für Gleichgesinnte auf der ganzen Welt zu schaffen, die sich vernetzen und Ideen austauschen möchten."

William Shatner, Film- und Fernsehikone und Weltraumenthusiast, erläutert: „Da ich selbst im Weltraum war, kann ich gar nicht ausdrücken, welch unglaubliche Gelegenheit dies für Softwareentwickler auf der ganzen Welt ist. Es ist eine Erfahrung, die ich gegen nichts auf der Welt eintauschen würde. Ich freue mich, mit Rapyd zusammenzuarbeiten, um die Entwickler weltweit bekannt zu machen, um der Rapyd-Entwickler-Community beizutreten und die Rätsel zu lösen, mit denen sie eine Reise an den Rand des Weltraums gewinnen können!"

Die Rapyd-Entwickler-Community ist weit mehr als ein Ticket in den Weltraum. Die Community ist zu einer Drehscheibe für Entwickler geworden, um sich fortzubilden, sich zu vernetzen und sich mit anderen aus der Fintech-Welt auszutauschen. Von der Nutzung der APIs von Rapyd bis hin zur Zusammenarbeit an Geschäftsideen und lokalen Hackathons ist die Rapyd-Entwickler-Community ein Sprungbrett für Kreativität und Erfolg.

Können Sie die Galaxie hacken? Werden Sie Teil der Rapyd-Entwickler-Community, um einzigartige Rätsel zu lösen und Einladungen zu Live- und virtuellen Entwickler-Events zu erhalten, die Sie Teil einer Hack the Galaxy-Zeichnung werden lässt. Für weitere Details besuchen Sie bitte https://www.hackthegalaxy.dev

Informationen zu Rapyd

Rapyd ist der schnellste Weg, um lokale Zahlungen überall auf der Welt zu ermöglichen, wodurch Unternehmen auf der ganzen Welt schneller als je zuvor Zugang zu Märkten erhalten. Durch die Nutzung des unvergleichlichen Zahlungsnetzwerks und der Fintech-as-a-Service-Plattform von Rapyd können Unternehmen und Verbraucher in jedem Markt lokale und grenzüberschreitende Transaktionen durchführen. Die Rapyd-Plattform vereinheitlicht die fragmentierten Zahlungssysteme weltweit, indem sie über 900 Zahlungsmethoden in mehr als 100 Ländern zusammenführt. Zu den Investoren von Rapyd gehören Stripe, General Catalyst, Oak HC/FT, Coatue, Tiger Global, Durable Capital, Latitude, Target Global und Tal Capital. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, das FinTech-as-a-Service beschleunigt, besuchen Sie www.rapyd.net , treten sie unserer Entwickler-Community bei oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Pressemappe: HIER

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1834198/Rapyd_Overview_112_1920x1080_PR_h264.mp4

SOURCE Rapyd