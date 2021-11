Nick Heidfeld revient sur le développement de la Battista avant les livraisons en 2022

Les ingénieurs d'Automobili Pininfarina collaborent avec l'ancien pilote de Formule 1 et de Formule E Nick Heidfeld depuis le début du programme de développement de la Battista. Nick Heidfeld confie : « C'est un vrai privilège de participer au développement de la Battista, qui représente une évolution significative dans l'univers des hypercars de luxe. Entre ma première expérience des performances de la Battista en 2019 sur un simulateur ultra perfectionné et mes essais sur route et sur piste aujourd'hui, l'équipe Automobili Pininfarina a réussi à mettre au point une hyper-GT unique à la fois profondément exaltante et incroyablement rapide. »

En sa qualité de voiture de série la plus puissante jamais créée en Italie, l'excellence technique est restée le mot d'ordre tout au long de son développement. L'expérience de conduite sur mesure offerte par le groupe motopropulseur électrique de pointe et la dynamique de conduite de la Battista n'a cessé d'impressionner Nick Heidfeld.

Le mode Furiosa délivre la puissance maximale de 1 900 ch et exploite également la capacité de couple maximale offerte par les quatre moteurs électriques indépendants, qui s'associent pour propulser la voiture de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes jusqu'à une vitesse de pointe de 350 km/h. La Battista, qui devait initialement produire un couple de 2 300 Nm, développe finalement un couple de 2 360 Nm grâce à deux moteurs de 250 kW à l'avant qui délivrent chacun un couple de 280 Nm, et deux moteurs de 450 kW à l'arrière qui délivrent chacun un couple de 900 Nm.

Nick Heidfeld explique : « Lors de ces essais, j'ai pu exploiter la pleine puissance de la Battista. Les sensations à l'accélération sont vraiment époustouflantes – les conducteurs ne se lasseront jamais de cette expérience, même s'ils la vivent tous les jours. Cette voiture routière accélère plus vite qu'une Formule 1, et le mode Furiosa me donne systématiquement le sourire. Tous les clients qui ont essayé la Battista avec moi ont été impressionnés par l'expérience – il n'existe rien de comparable. »

Nick Heidfeld poursuit : « La Battista est un magnifique objet de design, et sa formidable prestance est encore exaltée par sa sonorité extérieure unique. En mode Furiosa, le son extérieur de la Battista est à son paroxysme et me donne instantanément le sourire dès que je m'en approche. On entend la Battista avant de la voir - on a l'impression que la voiture est "vivante", et cela crée une connexion affective à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. L'équipe avait un objectif difficile à atteindre, et je pense que cette stratégie est payante. »

Quatre moteurs électriques synchrones à aimant permanent ultra performants distribuent la puissance de façon indépendante à chaque roue de la Battista grâce au système de pointe de vectorisation de couple qui offre une dynamique de conduite réglable très précisément.

Le système récupère et transfère l'énergie électrique sans utiliser les freins : le transfert d'énergie active se fait directement à l'aide des quatre moteurs électriques, ce qui assure une transmission de couple beaucoup plus rapide, précise et efficace que dans le cas de la vectorisation de couple par le freinage.

L'expérience de conduite peut être adaptée à l'aide d'un sélecteur rotatif magnifiquement moleté et ergonomiquement situé près du conducteur pour lui permettre de changer rapidement de mode de conduite. Chaque mode, à savoir Pura, Calma, Energica, Furiosa et Carattere, offre un caractère unique à la Battista, parfaitement adapté à différentes conditions de conduite.

Nick Heidfeld explique : « Le comportement sur route de la Battista – même sur surfaces difficiles – est admirablement équilibré. Tout simplement digne d'une hyper-GT. Les performances de la Battista sur piste m'avaient déjà surpris et impressionné lors de mes essais à Nardò cette année. J'avais donc de fortes attentes. Ces essais m'ont toutefois confirmé que l'équipe est parvenue à créer un nouveau type d'hyper-GT qui excelle sur toutes les surfaces. La qualité de conduite et l'amortissement sont tous deux excellents, et la direction est à la fois naturelle et parfaitement adaptée aux ambitions de la Battista. En tant que pilote de course, je suis très exigeant sur la direction : elle doit être à la fois légère et réactive, précise et souple. »

Calibrés sur des milliers de kilomètres par simulation logicielle avant leur introduction sur les prototypes, les modes de conduite permettent au conducteur d'adapter son expérience et d'exploiter pleinement le potentiel du système de pointe de vectorisation de couple de la Battista et ses caractéristiques avancées d'hyper-GT.

Paolo Dellacha, directeur des produits et de l'ingénierie chez Automobili Pininfarina, remarque : « Notre collaboration avec Nick Heidfeld a démarré en 2019, lorsqu'il a participé au premier essai ergonomique physique du modèle intérieur de la Battista pour évaluer la position de conduite et le système IHM proposé. Il a ensuite testé la Battista "virtuellement" sur un simulateur de conduite ultra perfectionné. Nous avons alors commencé à mettre au point la configuration dynamique du châssis de l'hyper-GT. Nick a été un excellent partenaire tout au long du programme de développement, non seulement grâce à ses talents de pilote et son expérience unique en Formule 1 et Formule E, mais également pour sa capacité à évaluer et améliorer le programme lors des différentes phases de développement en nous transmettant la vision de nos clients. »

« Ces informations étaient essentielles, car nous voulions doter la Battista des performances extrêmes d'une hypercar et d'un éventail d'utilisation plus large, en proposant à la fois une puissance et un couple exceptionnels et une conduite sur route accessible, sûre et agréable au quotidien. La Battista offre un excellent équilibre entre la carrosserie et les essieux, une intégration parfaite du groupe motopropulseur électrique et du châssis, et un calibrage optimal des cinq modes de conduite. Avec son interface utilisateur ultra connectée et son expérience sonore unique, la Battista donne un nouveau visage au Grand tourisme. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BATTISTA

PERFORMANCE

Autonomie maximale : 500 km

Accélération de 0 à 100 km/h : moins de 2,0 secondes

Accélération de 0 à 300 km/h : moins de 12,0 secondes

Puissance : 1 900 ch

Couple max. : 2 360 Nm

Vitesse de pointe : 350 km/h

Transmission : transmission intégrale avec vectorisation de couple

Modes de conduite :

Calma



Pura



Energica



Furiosa



Carattere (option permettant au conducteur de modifier les performances et la dynamique de la Battista selon ses propres préférences)

FREINAGE

Disques Brembo CCMR de 390 mm en carbone céramique avec étriers à six pistons à l'avant et à l'arrière

JANTES

De série : jantes « Prezioso » de 20 pouces en aluminium forgé à l'avant et à l'arrière, ou :

En option : jantes « Impulso » de 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière, en aluminium forgé

PNEUS

Michelin Pilot Sport Cup 2R

CARROSSERIE

Monocoque en fibre de carbone avec panneaux en fibre de carbone et structure d'absorption des chocs en aluminium à l'avant et à l'arrière

BATTERIE

Agencement : batterie lithium-ion en T à refroidissement par liquide

Fournisseur : Rimac Automobili

Capacité : 120 kWh

RECHARGE

Recharge rapide en courant continu jusqu'à 250 kW

PRIX

À partir de 1,98 million € plus taxes locales

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 360 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimentera quatre moteurs électriques – un dans chaque roue – avec une autonomie WLTP simulée de plus de 500 km (310 miles) pour une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier Pininfarina SpA à Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus et entretenus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus durable au monde.

La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd. Elle a été nommée Automobili Pininfarina suite à la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. apportera son soutien essentiel au design et à la production grâce à ses 90 ans d'expérience dans la production de voitures parmi les plus emblématiques du monde.

Dropbox - https://www.dropbox.com/sh/ngac5sos0qpkaao/AAAmd1NxMWKLipA8hoy7GCYPa?dl=0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699414/Nick_Heidfeld_Tests_Battista_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699415/Nick_Heidfeld_Tests_Battista_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699418/Nick_Heidfeld_Tests_Battista_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699420/Nick_Heidfeld_Tests_Battista_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699422/Nick_Heidfeld_Tests_Battista_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1699721/Torque_Vectoring_Infographic_Infographic.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina