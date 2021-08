Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya już otwarty na najlepsze rodzinne wakacje

Dołącz do SpongeBoba Kanciastoportego i przyjaciół w pierwszym ośrodku z apartamentami typu swim-up nad samym oceanem, z sześciohektarowym parkiem wodnym Aqua Nick®, światowej klasy restauracjami Gourmet® Inclusive Dining, kąpielami w tzw. slajmach i spotkaniami z postaciami.

MIAMI, 3 sierpnia, 2021 /PRNewswire/ -- Jak mówi SpongeBob Kanciastoporty, „Jestem gotowy!". Bardzo oczekiwany, pięciogwiazdkowy obiekt typu all inclusive Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya rozwija pomarańczowy dywan i otwiera swoje drzwi jako najbardziej przyjazne rodzinie miejsce na wakacje. W tym miejscu znane z Nickelodeon kąpiele w slajmach i spotkania z telewizyjnymi postaciami łączą się z niezrównaną gościnnością Karisma Hotels & Resorts i Grupo Lomas. Pierwszy ośrodek marki z apartamentami typu swim-up (z wyjściem bezpośrednio do basenu) z widokiem na ocean, z ogromnym sześciohektarowym parkiem wodnym Aqua Nick®, nowymi apartamentami typu penthouse z motywem Wojowniczych Żółwi Ninja, światowej klasy restauracjami Gourmet Inclusive® z uwielbianymi przez fanów restauracjami Good Burger i Piazza oraz niekończącą się rozrywką przez cały dzień. Podczas tego ekskluzywnego okresu otwarcia jesienią ceny zaczynają się od 259 USD/os. za noc, a rezerwacji można dokonywać od teraz do 31 sierpnia 2021 r. na podróże do 4 stycznia 2022 r.

„Jako pierwszy i jedyny ośrodek Nickelodeon w Meksyku, Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya przenosi dzieci i dorosłych w rozwijające wyobraźnię światy ukochanych programów tej marki rozrywkowej - powiedział Mario Mathieu, starszy wiceprezes ds. rozwoju działalności, projektowania i budowy w Karisma Hotels & Resorts. - Od zaskakujących i zachwycających interakcji z rozszerzoną obsadą 20 postaci i jednej z największych w kraju atrakcji wodnych, po charakterystyczne tematyczne apartamenty, takie jak pierwszy w historii apartament Lair Suite i wiele innych - na gości czekają tu jedyne w swoim rodzaju wrażenia, które obudzą w nich chęć do zabawy".

„W środku pełnego wyzwań roku jesteśmy zachwyceni, mogąc otworzyć drzwi nowego Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya. Fani Nickelodeon w każdym wieku mogą teraz skorzystać z najlepszej opcji wyjazdowej dla rodzin do pierwszego meksykańskiego obiektu Nickelodeon Resort, który oferuje największy na świecie park wodny Nickelodeon, niekończące się opcje rozrywki i wszystkie apartamenty typu swim-up położone bezpośrednio nad oceanem" - powiedział Kevin Suh, prezes Themed Entertainment w ViacomCBS.

Każdy pokój to położony bezpośrednio nad oceanem apartament typu swim-up, który pomieści pięcioosobową rodzinę

Każdy z 280 wymyślnie zaprojektowanych apartamentów o powierzchni 581 stóp kwadratowych z dwiema pełnymi łazienkami i spektakularnym widokiem z ogromnego balkonu na Morze Karaibskie może wygodnie pomieścić pięcioosobową rodzinę i oferuje dostęp do basenu zanurzonego w wodzie (infinity). Oprócz dużej ilości miejsca dla rodzin, apartamenty posiadają zabawne elementy wystroju, w tym dzieła sztuki zaczerpnięte z ukochanych programów i meble inspirowane kultowymi kolorami i postaciami Nickelodeon, takimi jak Wojownicze Żółwie Ninja, SpongeBob Kanciastoporty czy Dora.

Aby zapewnić sobie niezapomniane wrażenia z pobytu w Nickelodeon, goście mogą wybrać jeden z trzech specjalnych apartamentów, w tym:

Oda do Nickelodeon w apartamencie The Big Kahuna

Apartament Big Kahuna o powierzchni 3000 stóp kwadratowych, z dwiema sypialniami, urządzony z wykorzystaniem elementów z lat 90., posiada jedyne w swoim rodzaju elementy wystroju, które wywołują nostalgię. Wśród niestandardowych elementów znajduje się kredens inspirowany charakterystycznymi fioletowymi okularami Chuckiego z serialu „Pełzaki" oraz neonowa grafika frazy „Happy Happy Joy Joy", przeboju z serialu „Ren i Stimpy". Dzieci z pewnością docenią sypialnię w stylu Harmidomu, którą uzupełnia łazienka z wolnostojącą wanną i deszczownicą. Apartament posiada również taras o powierzchni 710 stóp kwadratowych, na którym znajdują się meble wypoczynkowe i basen typu infinity, który rozciąga się na całej długości apartamentu, wszystko to z widokiem na ocean.

Całkowicie nowy apartament Lair Suite zabierze gości na podziemną przygodę z wystrojem w stylu Wojowniczych Żółwi Ninja

Dla fanów Nickelodeon, którzy naprawdę chcą mieć się czym pochwalić, przygotowano zupełnie nowy apartament Lair Suite - penthouse na dachu, będący hołdem dla Wojowniczych Żółwi Ninja, który może pomieścić do siedmiu gości. To nowy, luksusowy apartament, dostępny wyłącznie w tym ośrodku, który nie ma sobie równych, ponieważ każda wersja żółwi na przestrzeni lat jest przedstawiona w wystroju. Apartament o powierzchni 3000 stóp kwadratowych obejmuje zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne przestrzenie mieszkalne i jadalne, apartament główny z łazienką inspirowaną spa oraz dwie dodatkowe sypialnie. Goście będą mogli korzystać z tarasu o powierzchni 710 stóp kwadratowych z widokiem na turkusową wodę, z basenem typu infinity i miejscem do wypoczynku. Ponadto obecni na miejscu lokaje mogą zaaranżować szereg indywidualnych atrakcji, takich jak kolacja na plaży lub przy świetle księżyca, codzienna popołudniowa herbata, prywatna degustacja win, wybór aromaterapii, wybór poduszek, kąpiele aromatyczne i wiele innych.

Ulubiony przez fanów Apartament Ananasowy przenosi podróżników do Bikini Dolnego

Przywrócony na prośbę fanów Apartament Ananasowy (Pineapple Suite), który pojawił się również w inauguracyjnym obiekcie Nickelodeon Hotels & Resorts w Punta Cana, to charakterystyczny apartament kurortu. Zainspirowany podwodnym domem SpongeBoba penthouse łączy w sobie luksusowe zakwaterowanie i nowoczesne udogodnienia ze wszystkimi fantazyjnymi atrakcjami Bikini Dolnego, dzięki czemu goście mogą naprawdę doświadczyć życia w ananasie pod wodą. Goście apartamentu Pineapple Suite, podobnie jak ci zamieszkujący apartament Lair Suite, będą mogli dodatkowo cieszyć się dekadenckimi ofertami wakacyjnymi, które są dostępne tylko dla apartamentów typu penthouse, w tym 3000 stóp kwadratowych powierzchni mieszkalnej wewnątrz i na zewnątrz, taras nad oceanem z oszałamiającym widokiem oraz prywatni lokaje, którzy będą rozpieszczać rodziny podczas całego pobytu.

Światowej klasy doznania kulinarne przeniosą gości do lat 90. i podmorskich krain

W Nickelodeon Hotels & Resorts zarówno dzieci, jak i dorośli mogą rozkoszować się posiłkami w pokojach przez całą dobę, a także światowej klasy jedzeniem i napojami serwowanymi w sześciu różnych restauracjach. Rodziny mogą zjeść posiłek w Nick Bistro, skosztować ulubionego jedzenia Wojowniczych Żółwi Ninja na oryginalnej pizzy w Piazza, złapać smaczny kąsek w inspirowanej stylem retro restauracji Good Burger, gdzie rządzi nostalgia lub zjeść posiłek w stylu rynkowym w Le Spatula, gdzie ściany zdobią tematyczne dzieła sztuki z serialu, a kuchnia pochodzi prosto z Bikini Dolnego. Rodzice mogą rozkoszować się napojami dla dorosłych w trzech barach ośrodka, w tym w Bikini Bottom Bar i Gourmet Corner, w których można skosztować zdrowych przekąsek i popisowych drinków przy kolorowym blasku lamp-meduz, a także w dwóch barach typu swim-up, Cosmo & Wanda, które serwują szeroki wybór świeżych soków, alkoholowych i bezalkoholowych koktajli premium i wiele innych.

Poznaj jeden z największych parków wodnych w Meksyku - Aqua Nick®.

W sercu ośrodka znajduje się niekończąca się mokra i dzika zabawa w epicentrum rozrywki - sześciohektarowym Aqua Nick®, jednym z największych tematycznych parków wodnych w Meksyku. Wśród 2000 stóp kwadratowych zjeżdżalni, 1820 stóp kwadratowych przejażdżek po rzece i nie tylko, rodziny będą zachwycone, odkrywając niespodzianki i slajmowe kąpiele, które na nich czekają po drodze. Wśród atrakcji znajdują się:

Basen Activity Pool : ogromny basen przystosowany do pełnych przygód zabaw w wodzie z pełnym harmonogramem rozrywek i zajęć.

Główna wieża Soak Summit : wysoka na 59 stóp wieża Soak Summit obejmuje ekscytujące zjeżdżalnie i rozległe widoki. Wybierz jedną z poziomych pętli „The Big Plunge", zamkniętych wejść „Riptide Rush" lub jedną z szybszych zjeżdżalni „Tubular Twist".

Zatoka Przygód Psiego Patrolu : znajdują się tu mniejsze, zabawne zjeżdżalnie dla młodszych dzieci, w tym „Hero Half Pipe", „Rescue Racers" i olbrzymie wywrotne wiadro, w którym można się ochłodzić 16 galonami wody!

Plaża Bikini Dolnego : ten wielopoziomowy wodny plac zabaw wyposażony jest w liczne zjeżdżalnie, armatki wodne i dysze, wywrotki i wiele innych atrakcji - rodziny mogą tu nawet zobaczyć SpongeBoba i przyjaciół!

Codzienne Super Slajmowanie : żaden dzień w Aqua Nick nie byłby kompletny bez Super Slajmowania - największego wyróżnienia Nickelodeon.

Pierwsza runda pełnych zabawy, charakterystycznych atrakcji dla całej rodziny

Poza bogatą ofertą w Aqua Nick® jest też Nickelodeon Place™ - centrum wielu rozrywek w kurorcie, które zapewnia dodatkowe, pełne zabawy zajęcia dla wszystkich grup wiekowych. Dzieci będą zachwycone, odkrywając kurort i spotykając się i witając po drodze z telewizyjnymi postaciami, jedząc kolacje z postaciami, uczestnicząc w imprezach tanecznych Splash Mob i tropiąc kultowe postacie Nickelodeon. Codzienne zajęcia będą ponadto obejmować jogę przy plaży, lekcje gotowania w Bikini Dolnym, zawody w siatkówce plażowej i nocne rozrywki na żywo.

„Po wielkim sukcesie ośrodka w Punta Cana, chcieliśmy przenieść atrakcje Nickelodeon do Meksyku, budując jeden z najbardziej oczekiwanych hoteli w Riviera Maya dla rodzin - powiedziała Dolores López Lira, prezes i założycielka Grupo Lomas. - Dzięki standardom wyznaczanym przez branżę, takim jak pokoje dla pięcioosobowych rodzin, oraz wyjątkowym atrakcjom z udziałem znanych z telewizji postaci i pięciogwiazdkowej jakości obsługi Karisma Hotels & Resorts to ulubione miejsce sympatyków Nickelodeon naprawdę podnosi poprzeczkę. Niesamowite jest widzieć uśmiechy na twarzach dzieci, gdy wchodzą do lobby i przenoszą się w urzekający świat Nickelodeon".

Jeszcze więcej atrakcji w przyszłości

Oprócz dzisiejszego otwarcia, kończone są prace nad dodatkowymi udogodnieniami, które zapewnią gościom wyjątkowe atrakcje. Można wśród nich wymienić m.in. Náay Spa, nadmorskie centrum fitness oraz codzienne zajęcia i oferty rozrywkowe, które zadebiutują w październiku 2021 roku. Goście mogą również oczekiwać na dodanie Club Nick - wyjątkowej strefy swobodnej zabawy, pełnej dni tematycznych, warsztatów rękodzieła, wizyt niespodzianek ulubionych postaci i nie tylko. Będą mieli nawet szansę zrelaksować się na kultowej Wielkiej Pomarańczowej Kanapie w SNICK Lounge - miejscu przeznaczonym dla starszych dzieci. Słynny Pomarańczowy Dywan Nickelodeon również zostanie wkrótce rozwinięty, aby goście mogli poczuć się jak gwiazdy, gdy będą kroczyć obok swoich ulubionych bohaterów. Dodatkowym bonusem będzie możliwość spotkania z Dorą Odkrywcą, SpongeBobem Kanciastoportym i Patrykiem, Wróżkami Chrzestnymi i Psim Patrolem podczas nadchodzących spotkań śniadaniowych Pajama Jam! Character Breakfasts. Wkrótce na Aqua Nick® pojawią się Indywidualne Slajmowania i Nick Live! Poolside, które będą zawierały występy postaci na żywo, podczas których fani zostaną wyciągnięci prosto z wody, aby rywalizować w szalonych, ekscytujących grach Nickelodeon - zwycięzcy zostaną nawet oblani Nickelodeonowym slajmem!

Aby zapewnić holistyczne podejście do bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia gości, Karisma Hotels & Resorts stworzyła kompleksowy program bezpieczeństwa o nazwie Karisma Peace of Mind ™, który obejmuje bezpłatny, wykonywany na miejscu test na obecność antygenów dla gości podróżujących do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z wymogami CDC .

Aby uzyskać więcej informacji i dokonać rezerwacji, zadzwoń do swojego pośrednika turystycznego lub odwiedź stronę: http://nickresortrivieramaya.com/ .

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości są dostępne tutaj .

Grupo Lomas

Grupo Lomas to wiodąca meksykańska firma turystyczna założona 40 lat temu przez Dolores López Lira i jej męża José Luisa Martíneza Aldaya, której celem jest tworzenie niezapomnianych przeżyć dla gości z całego świata. Marka turystyczna zatrudnia obecnie ponad 3 tys. pracowników w różnych jednostkach biznesowych, w tym w ekskluzywnej grupie hoteli dysponujących średnio 2 tys. apartamentów w meksykańskich regionach Karaibów i Baja California Norte, a także w biurze podróży, firmie transportowej, centrum przygody i klubie plażowym. Grupo Lomas zdobyła uznanie jako jedna z najlepszych meksykańskich firm, dla których warto pracować, a ostatnio znalazła się w rankingu Super Company for Women 2021 (Super Firma dla Kobiet), przygotowanym przez meksykański magazyn Expansión i Top Companies Consulting.

Karisma Hotels & Resorts

Karisma Hotels & Resorts to wielokrotnie nagradzana grupa luksusowych hoteli, która posiada i zarządza imponującym portfelem obiektów w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach i w Europie. Marki nieruchomości obejmują Margaritaville Island Reserve by Karisma, El Dorado Spa Resorts by Karisma, Azul Beach Resorts by Karisma, Generations Resorts by Karisma, Karisma Villas, Allure Hotels by Karisma, Hidden Beach Resort by Karisma, Nickelodeon Hotels & Resorts, Sensatori Resorts, Sensimar Resorts oraz Karisma Hotels Adriatic. Obiekty Karisma Hotels & Resorts otrzymują najwyższe wyróżnienia w branży, w tym Conde Nast Traveler's „Top 100 Hotels in the World" (100 najlepszych hoteli świata), Conde Nast Traveler's „Top 30 Hotels in Cancun" (30 najlepszych hoteli w Cancun), TripAdvisor® Traveler's Choice (Wybór użytkowników portalu TripAdvisor) „Best Hotels for Romance" (najlepsze hotele dla zakochanych) oraz nagrody AAA „Five Diamond Award'' i „Four Diamond Award". Karisma Hotels & Resorts angażuje się we wsparcie pracowników i społeczności, jednocześnie dostarczając gościom autentycznych doświadczeń, otrzymując światowe uznanie za pełne zrozumienia i kreatywne podejście do zarządzania hotelarstwem oraz innowacje produktowe.

Nickelodeon International

Nickelodeon, obecnie w 41. roku swojego istnienia, jest marką rozrywkową numer jeden dla dzieci, która stworzyła zróżnicowany, globalny biznes, stawiając dzieci na pierwszym miejscu we wszystkim, co robi. Marka obejmuje programy i produkcje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, a także produkty konsumenckie, cyfrowe, obiekty rozrywkowe, wydawnictwa i filmy fabularne. Nickelodeon jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie i szeroko dystrybuowanych marek multimedialnej rozrywki dla dzieci i rodzin, dostępną w ponad 400 milionach gospodarstw domowych w ponad 170 krajach i terytoriach, poprzez przeszło 100 lokalnych kanałów i bloków programowych. Poza Stanami Zjednoczonymi, Nickelodeon jest częścią ViacomCBS Networks International, oddziału ViacomCBS Inc. (Nasdaq: VIACA, VIAC). Więcej informacji i materiały ilustracyjne dostępne są pod adresem: http://www.nickpress.com . Nickelodeon i wszystkie powiązane tytuły, postacie i logo są znakami towarowymi ViacomCBS Inc.

