Nicola Phillips rejoint le bureau de Crowell & Moring à Londres

LONDRES, 8 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Nicola Phillips rejoint le bureau londonien de Crowell & Moring en tant qu'associée au sein de son groupe international de règlement des différends, renforçant ainsi la capacité du cabinet à conseiller ses clients sur les questions de litiges commerciaux et civils et les enquêtes de conformité de grande ampleur.

Phillips possède une vaste expérience en matière de procédures contentieuses ainsi que de règlement extrajudiciaire de différends. Elle supervise les différends bancaires et d'investissement complexes et les demandes de garanties et d'indemnités. Elle a représenté aussi bien des régulateurs que de grandes institutions financières confrontées à des enquêtes gouvernementales d'application de la loi. Elle s'est occupée de nombreuses enquêtes transfrontalières pour des clients situés en Europe et au Moyen-Orient. Nicola Phillips possède également une expérience appréciable dans la gestion de fraudes civiles complexes et obtient régulièrement des mesures injonctives pour aider à la préservation et au recouvrement des actifs.

Ses autres domaines d'intervention comprennent les prêts sur actifs, le financement du commerce, l'assurance et les litiges relatifs à l'emploi.

L'arrivée de Nicola Phillips marque le septième nouvel associé à rejoindre le bureau londonien du cabinet au cours de la dernière année alors que ce dernier poursuit son développement sur le marché britannique. Dirigée par Robert Weekes, ancien associé directeur chez Squire Patton Boggs à Londres, la nouvelle équipe d'avocats comprend Robin Baillie, Andrew Knight, Paul Muscutt, Cathryn Williams et Laurence Winston. Avant de rejoindre le cabinet Crowell & Moring, Nicola Phillips exerçait au bureau londonien de Squire Patton Boggs, où elle était associée dans son groupe en charge des litiges.

« Je suis absolument ravi que Nicola rejoigne notre équipe. Son expertise et son expérience réunissent un certain nombre de domaines d'intérêt de notre cabinet, des enquêtes sur les fraudes et des actions de recouvrement d'avoirs aux litiges contractuels et à la négligence professionnelle », a déclaré Robert Weekes, associé directeur du bureau londonien du cabinet. « Au cours de son travail auprès de banques, de prêteurs sur actifs et d'autres institutions financières dans le monde, elle s'est forgé de solides relations dans les secteurs des services financiers et des assurances, ce qui nous aidera à poursuivre notre trajectoire de croissance rapide à Londres et au-delà. Ayant déjà travaillé avec Nicola, je n'ai aucun doute qu'elle s'intégrera parfaitement au sein de notre équipe qu'elle sera d'une utilité immédiate pour nos clients. »

« Je suis ravie de retrouver mes anciens collègues et de travailler avec nos différents bureaux pour élaborer des solutions pour les clients confrontés à des litiges commerciaux et des enquêtes sur les fraudes dans le monde entier », a déclaré Phillips.

Nicola Phillips a obtenu son diplôme en droit, avec mention, à l'Université du Kent.

