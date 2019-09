Niedościgniony hash rate BitHarp w wydobyciu kryptowalut

TORONTO, 27 września 2019 r. /PRNewswire/ -- Szybko rozwijający się międzynarodowy rynek kryptowalut nie przestaje mówić o niedawnym wprowadzeniu przez BitHarp Group Limited (www.bitharp.com) dwóch wyjątkowych platform wydobycia Lyre Miner i Harp Miner. Zamiast skupiać się na bardzo wydajnych, znających się na technologii weteranach branży oba produkty powstały z myślą o zwykłych entuzjastach i okazyjnych inwestorach, którzy dzięki temu mogą zbić fortunę na wydobyciu kryptowalut.

W ciągu minionych lat wydobycie kryptowalut przeszło szereg ulepszeń. Jednak ze względu na wysoce techniczny charakter branży, dostęp do niej ograniczony był wyłącznie do osób znających się na technologii. Firma BitHarp już zmieniła stan rzeczy przez utworzenie dwóch platform, które są uprzednio skonfigurowane i wystarczy je podłączyć, aby móc wydobywać kryptowaluty bez komplikacji.

W mniej niż miesiąc na rynku platformy Lyre Miner i Harp Miner znalazły zastosowanie wśród zwykłych użytkowników bez podłoża technicznego, którzy pozyskali znaczące zwroty z inwestycji. Jest to możliwe przez niezwykły poziom tzw. hash rate produktów. Jednocześnie ze względu na niskie zużycie energii, odpowiednio 600 W i 2400 W, platformy Lyre Miner i Harp Miner plasują się obecnie wśród najbardziej wydajnego energetycznie sprzętu do wydobycia na rynku.

Platformy Lyre Miner i Harp Miner mogą być wykorzystywane do wydobywania walut Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Dash z następującym hash rate.

Lyre Miner: 335 TH/s dla Bitcoin, 55 GH/s dla Litecoin, 14 GH/s dla Ethereum i 9 TH/s dla Dash

Harp Miner: 2000 TH/s dla Bitcoin, 300 GH/s dla Litecoin, 75 GH/s dla Ethereum i 50 TH/s dla Dash

Platformy firmy BitHarp mogą być wykorzystywane w domach, ponieważ generują mało ciepła i hałasu. Ponadto, w przeciwieństwie do setek produktów na rynku, platformy Lyre Miner i Harp Miner nie zajmują dużo miejsca. Firma BitHarp prowadzi obecnie kampanię promocyjną 3 plus 1 na oba produkty. Kampania potrwa do 2 października.

Więcej na temat platform Lyre Miner i Harp Miner można dowiedzieć się na stronie https://www.bitharp.com/.

O BitHarp: BitHarp to producent kryptowalut z Nowej Zelandii zajmujący się opracowywaniem najbardziej elastycznych i wysoce wydajnych platform wydobywczych w celu ułatwienia wydobycia i zwiększenia jego dochodowości dla inwestorów.

