Nielsen 研究發現，拉丁美裔參與幕前幕後，有助提升拉丁美裔和新觀眾對節目的追劇程度，以及文化收視率

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Sep 15, 2022, 02:08 ET

2021 年追劇程度最高的串流節目中有 42% 受拉丁美裔直接影響

紐約2022年9月15日 /美通社/ -- 於幕前幕後納入拉丁美裔的串流節目，對於追劇程度和文化收視率有直接關聯，而文化收視率即 拉丁美裔佔拉丁美裔及所有觀眾內容的觀眾份額。此乃根據 Nielsen 最新的多元化情報系列 (DIS) 報告：Latino Led Content and Viewers: The Building Blocks for Streaming Success》（拉丁美裔主導的內容和觀眾：串流成功的基石）。

在這項首創的分析中，該報告查閱了 2021 年至 2022 年第一季度期間美國最高串流次數的 530 個節目，以加深了解推動追劇程度和文化收視率的因素。

無論幕前是否有拉丁美裔參與，納入拉丁美裔於幕後工作的節目，文化收視率平均為 25.2%。對於幕前幕後均納入拉丁美裔的節目，文化收視率增加至 34.2%。

該報告的數據還發現，拉丁美裔參與節目與追劇程度有直接關聯。追劇程度即觀眾每天觀看電視節目劇集的數目，以量化觀眾連續收看劇集的傾向。

對於拉丁美裔參與幕前演出的節目，追劇程度得分增加。對於追劇程度高的內容（即得分為 3 或以上），拉丁美裔有重大貢獻。在 134 個得分 3 分或以上的節目，有 56 個有拉丁美裔的演出。在 2021 年所有追劇程度最高的串流節目中，有一半有拉丁美裔人才參與。

Nielsen 多元化剖釋和計劃高級副總裁 Stacie de Armas 表示：「很明顯，共融在拉丁美裔內容的追劇程度和文化收視率中發揮重要作用。另一個重要的意義是，由拉丁美裔主導的內容不僅為拉丁美裔觀眾提供服務，還吸引新的觀眾和訂閱者到平台上，而這些觀眾逗留更長時間並收看更多內容，這展示拉丁美裔主導內容的力量。」

報告還發現，由拉丁美裔主導的內容擴大了串流媒體平台的價值，因為新觀眾到平台觀看這些節目，然後除了收看最初吸引他們的節目外，還繼續觀看其他節目。事實上，58% 被這些拉丁共融演員和製作吸引的新觀眾，並非拉丁美裔。

Latino Led Content and Viewers: The Building Blocks for Streaming Success》（拉丁美裔主導的內容和觀眾：串流成功的基石）報告包括下列額外資料︰

由拉丁美裔推動的串流增長

由於 2022 年 7 月的年度觀看次數增加了 23%，許多美國人已經轉向串流媒體內容。然而，拉丁美裔的觀看次數在同一時期增加了 22%，而非拉丁美裔白人觀眾只增加了 20%。截至 2022 年 7 月，拉丁美裔每週串流 335 億分鐘的影片，其串流時間比去年增長超過 19%。最受拉丁美裔歡迎的平台其中包括 Netflix 和 YouTube，拉丁美裔觀眾在同一時期，與非拉丁美裔白人相比，在這些平台上花 24% 和 57% 更多的時間。

透過廣告支援影片點播 (AVOD)，有更多方法吸引拉丁美裔

今年，拉丁美裔每週觀看 AVOD 的次數增加了 23%，這是重要的營銷機會。此外，根據 Nielsen 2022 年對代表性電視研究的態度，49% 拉丁美裔觀眾表示，他們有更高機會購買在共融內容中展示廣告的品牌，特別是若廣告包括其身分群體的人。

代表性和準確性下降

儘管有更多可用內容和遷移至串流服務，但許多拉丁美裔人士仍感缺乏足夠在幕前代表其社群的有意義內容。事實上，拉丁美裔觀眾認為，在過去一年，代表性實際上下降。此外，41% 的拉丁美裔認為代表性不準確，比 2021 年增長 1%。

西班牙語串流內容提供更大的螢幕份額和追劇程度

原本為西班牙語節目的最高串流內容平均追劇程度得分為 2.5，近一半為戲劇類，其次是驚悚／動作冒險類。

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