Nielsen 研究显示 2021 年亚裔的电视代表性有所增长

亚裔在 2021 年占了串流媒体屏幕的 11% 份额，代表性比 2020 年增加将近一倍

纽约2022 年5月19 日 /美通社/ -- 领先全球的受众测量、数据和分析公司 Nielsen (纽约证券交易所代号：NLSN )，今天发布其 2022 年美国亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民多元情报系列报告，该报告录得亚裔屏幕代表性在 2021 年的大幅增加。在排名前 1500 的广播、有线电视和串流媒体视频点播（SVOD）节目中，SVOD 以 11% 的亚裔份额领先广播（3.2%）和有线电视（2.7%）。亚裔出现于 FBI、Equalizer 及 Chicago Med 等最高收视率节目，以及如 FOX 电视台的 The Cleaning Lady 等由亚裔主导的节目首次亮相，表明该行业正在回应增加亚裔包容性内容的日益强烈呼声。

Nielsen 的全球通讯、多元化、公平性与包容性副总裁 Pat Ratulangi 表示："媒体行业继续在有关美国亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民（AANHPI）的角色、主题和叙述的包容性表现取得进展。可是，亚裔的屏幕代表性仍低于其美国人口比例。现在是该行业通过文化包容性节目来凸显亚裔角色、故事和经验的重要时刻。屏幕上的准确表述能引起屏幕外更多的理解、包容、互动与和睦。“

报告发现，过去两年里 AANHPI 在串流媒体中的代表性几乎倍翻，从 2020 年的 6.1% 上升到2021 年的 11%。这项改善再加上美国亚裔消费者越来越渴望看到更真实、更有代表性的内容（三分之二的亚裔仍然认为其族裔在电视上没有足够的代表性），为更多能够凸显美国亚裔的多方面经验的节目在不同平台上提供了机会。

整体而言，广播、有线电视和 SVOD 节目中亚裔形象的出现率从 2020 年的 3.5% 增加到 2021 年的4.6%。该报告指出，亚裔形象在收视率最高的 10 个节目中有显著提高。2021年排名前 10 的节目当中，一半有亚裔艺人参与演出，而在 2020 年收视率最高的前 10 名节目中则完全没有亚裔身影。亚裔女性角色出现在当中的三个节目（NCIS、Equalizer 和 Yellowstone），而亚裔男性则出现在两个节目（Chicago Med 和 FBI）中 。

2022 年美国亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民多元情报系列还包括以下主要亮点：

串流媒体节目推动了亚裔多代人共同观看。Z 世代在 Netflix 上的共同观看率比整体观众高出 4.3 倍。举例说，18-24 岁美国亚裔Netflix观众中有8.4% 与 65-74 岁的人一起观看节目。

亞裔参与演出的节目在 2021 年出现更加多元化的主题，其中包括"朋友"、"团队合作"和"创意"— 超越 2020 年的显要主题，如较为刻板的"理智"、"思考"和"善良"。

超过一半的受访亚裔表示，他们更有可能购买在有亚裔出现的内容中投放广告的品牌，为广告商与这一群体接触创造诱因。

四分之一的品牌在有亚裔出现的等价节目上只有 4% 或更少的投资，而亚裔包容性广告支出的领头者的投资几乎是 10 倍之多。

欲获得更多详情和见解，请下载 2022 美国亚裔、夏威夷原住民和太平洋岛民多元情报系列。请访问 www.nielsen.com/asian-american 了解详情。欢迎加入 Facebook (Nielsen Community）上的讨论，并通过 Twitter（@Nielsen_DEI）关注我们。

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