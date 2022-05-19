Nielsen 研究顯示 2021 年亞裔的電視代表性有所增長

亞裔在 2021 年佔了串流媒體屏幕的 11% 份額，代表性比 2020 年增加將近一倍

紐約2022年5月19日 /美通社/ -- 領先全球的受眾測量、數據和分析公司 Nielsen (紐約證券交易所代號：NLSN )，今天發佈其 2022 年美國亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列報告，該報告錄得亞裔屏幕代表性在 2021 年的大幅增加。在排名前 1500 的廣播、有線電視和串流媒體視頻點播（SVOD）節目中，SVOD 以 11% 的亞裔份額領先廣播（3.2%）和有線電視（2.7%）。亞裔出現於 FBI、Equalizer 及 Chicago Med 等最高收視率節目，以及如 FOX 電視台的 The Cleaning Lady 等由亞裔主導的節目首次亮相，表明該行業正在回應增加亞裔包容性內容的日益強烈呼聲。

Nielsen 的全球通訊、多元化、公平性與包容性副總裁 Pat Ratulangi 表示：「媒體行業繼續在有關美國亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民（AANHPI）的角色、主題和敘述的包容性表現取得進展。可是，亞裔的屏幕代表性仍低於其美國人口比例。現在是該行業通過文化包容性節目來凸顯亞裔角色、故事和經驗的重要時刻。屏幕上的準確表述能引起屏幕外更多的理解、包容、互動與和睦。」

報告發現，過去兩年裡 AANHPI 在串流媒體中的代表性幾乎倍翻，從 2020 年的 6.1% 上升到2021 年的 11%。這項改善再加上美國亞裔消費者越來越渴望看到更真實、更有代表性的內容（三分之二的亞裔仍然認為其族裔在電視上沒有足夠的代表性），為更多能夠凸顯美國亞裔的多方面經驗的節目在不同平台上提供了機會。

整體而言，廣播、有線電視和 SVOD 節目中亞裔形象的出現率從 2020 年的 3.5% 增加到 2021 年的4.6%。該報告指出，亞裔形象在收視率最高的 10 個節目中有顯著提高。2021年排名前 10 的節目當中，一半有亞裔藝人參與演出，而在 2020 年收視率最高的前 10 名節目中則完全沒有亞裔身影。亞裔女性角色出現在當中的三個節目（NCIS、Equalizer 和 Yellowstone），而亞裔男性則出現在兩個節目（Chicago Med 和 FBI）中 。

2022 年美國亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列還包括以下主要亮點：

串流媒體節目推動了亞裔多代人共同觀看。Z 世代在 Netflix 上的共同觀看率比整體觀眾高出 4.3 倍。舉例說，18-24 歲美國亞裔Netflix觀眾中有8.4% 與 65-74 歲的人一起觀看節目。

亞裔參與演出的節目在 2021 年出現更加多元化的主題，其中包括「朋友」、「團隊合作」和「創意」— 超越 2020 年的顯要主題，如較為刻板的「理智」、「思考」和「善良」。

超過一半的受訪亞裔表示，他們更有可能購買在有亞裔出現的內容中投放廣告的品牌，為廣告商與這一群體接觸創造誘因。

四分之一的品牌在有亞裔出現的等價節目上只有 4% 或更少的投資，而亞裔包容性廣告支出的領頭者的投資幾乎是 10 倍之多。

欲獲得更多詳情和見解，請下載 2022 美國亞裔、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列。請訪問 www.nielsen.com/asian-american 了解詳情。歡迎加入 Facebook (Nielsen Community）上的討論，並通過 Twitter（@Nielsen_DEI）關注我們。

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