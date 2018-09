Nieuw Modulair Ademhalingstoestel Technologie van MSA Creëert Uitgebreide Nieuwe Mogelijkheden voor de Brandweer

Bedrijf onthult M1 SCBA tijdens Frans Brandweer Congres

RAPPERSWIL, Zwitserland, 26 september 2018 /PRNewswire/ -- Tot voor kort kon een standaardaanpak voor de bescherming van brandweerlieden als de norm worden beschouwd. Echter is elke brandweerkazerne uniek, met eigen behoeften, voorkeuren en verwachtingen met betrekking tot veiligheidsuitrusting. Dit inzicht is de drijfveer voor de ontwikkeling van een nieuw en innovatief zelfstandig ademhalingstoestel (SCBA) platform – de M1 SCBA – dat vandaag werd onthuld tijdens het 125ste Franse Brandweer Congres door MSA Safety Incorporated (NYSE :MSA ), een wereldleider op het gebied van brandweerveiligheid.

De M1 SCBA is volledig flexibel en kan worden geconfigureerd om te voldoen aan een breed scala aan brandweerbehoeften en brigade budgetten. Het is het resultaat van een driejarig productontwikkelingsinitiatief en talloze uren voice-of-customer onderzoek. Al met al is de M1 SCBA de meest geavanceerde, ergonomische en modulaire SCBA die MSA ooit op de Europese en Internationale markten heeft geïntroduceerd.

Ontworpen om te voldoen aan de Europese Norm 137 (EN137) normen voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming, evenals ATEX intrinsieke veiligheidsnormen voor gebruik in gevaarlijke of explosieve omgevingen. Dit geheel nieuwe SCBA-platform bevat verschillende innovatieve en flexibele functies die bijdragen aan een betere hygiëne en het verbeteren van ergonomie en comfort. Deze omvatten een gevoerde harnas dat volledig waterafstotend is, waardoor het gehele SCBA-systeem machine-wasbaar is zonder demontage; de lichtste rugplaat uit de industrie, met een unieke hoogteverstelling met één hand mogelijk; en een geavanceerde heupgordel die het gewicht van de SCBA gelijk verdeelt.

Extra functies die helpen de totale gebruikskosten te verlagen, zijn onder meer een hogedruk cilinderaansluiting voor snelle cilinderuitwisselingen; configuraties met en zonder geïntegreerde elektronica en telemetrie; en compatibiliteit met het toonaangevende G1-volgelaatsmasker van MSA. Voor diegenen die een verbeterde stemoverdracht wensen, is er ook een nieuw state-of-the-art communicatiesysteem, C1-headset genaamd, dat eenvoudig aan de buitenkant van het gelaatsstuk kan worden bevestigd. Met een garantie van 10 jaar zijn alle componenten van de M1-SCBA ontworpen voor een langere levensduur en kunnen ze worden vervangen zonder gereedschap te hoeven gebruiken.

"Het bestrijden van branden is extreem veeleisend en vereist apparatuur die is gebouwd om extreme omstandigheden te overleven", zegt Jason Traynor, General Manager van MSA voor wereldwijde ademhalingsbescherming en brandweerhelmen. "Maar wat goed is voor één brandweer, is misschien niet goed voor een andere. En dat was echt het uitgangspunt achter de ontwikkeling van de M1 SCBA. We wilden brandweermensen en -vrouwen een volledig nieuwe reeks opties geven op het gebied van ademhalingsapparatuur tegen een kostprijs en configuratie die bij hen past. "

"Onze toewijding aan de brandweer bestaat al lang", voegde Bob Leenen, president van MSA International, toe. "We zijn er trots op dat we al vele jaren brandweerkorpsen over de hele wereld beschermen en zijn dankbaar voor hun aanhoudende vertrouwen in het merk MSA. De M1-SCBA is een echte doorbraak als het gaat om zowel de prestaties van adembescherming als maatwerk, "zei hij. De heer Leenen merkt op dat het bedrijf einde 2018 met de productie van de M1 SCBA zal beginnen.

Over MSA

In 1914 gevestigd, MSA Safety Incorporated is de wereldwijde leider in het ontwikkelen, produceren en distribueren van veiligheidsproducten dat mensen en infrastructuur beschermen. Vele MSA producten omvatten een combinatie van elektronische en mechanische systemen en geavanceerde materialen om gebruikers te beschermen in gevaarlijke of levensbedreigende situaties. De omvangrijke productlijn van het bedrijf wordt door werkers in de hele wereld in een brede diversiteit aan markten gebruikt, waaronder de olie-, gas- en petrochemische industrie, de brandweer, de bouwsector, de mijnbouw en de militaire industrie. De kernproducten van MSA omvatten zelfstandige ademhalingstoestellen, vaste brand- en gasdetectiesystemen, draagbare gasdetectie instrumenten, industriële hoofdbeschermingsproducten, beschermende brandweerkleding en helmen en valbeveiligingsmiddelen. Met een opbrengst in 2017 van USD 1,2 miljard, telt MSA bij benadering 4.700 werknemers wereldwijd. Het bedrijf is gevestigd aan de noordkant van Pittsburgh, in Cranberry Township, Pa. en heeft in de Verenigde Staten, in Europa, in Azië en in Latijns America productievestigingen. MSA realiseert met meer dan 40 internationale vestigingen ongeveer de helft van zijn omzet buiten de Verenigde Staten. Bezoek voor meer informatie de website van MSA op www.MSAsafety.com.

