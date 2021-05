Nieuw onderzoek van PSI identificeert 7 moderne competenties die in het volgende decennium bepalend zullen zijn voor succes op de werkplek

Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste vaardigheden voor succes volkomen veranderd zijn in de hervormde arbeidswereld

GLENDALE, Californië, 20 mei 2021 /PRNewswire/ -- PSI maakte vandaag een studie bekend waarin de belangrijkste vaardigheden worden geïdentificeerd die nodig zijn voor succes op de toekomstige arbeidsmarkt. Volgens PSI zullen de competenties die het afgelopen decennium het meest werden gewaardeerd, waarschijnlijk worden ingehaald door een nieuwe reeks vaardigheden, dankzij veranderingen op de werkplek als gevolg van de pandemie, digitale transformatie enz. Op basis van gegevens van meer dan 10.000 360 graden-feedback evaluaties bij zijn wereldwijde klanten in uiteenlopende functies, bedrijfsgroottes en bedrijfstakken, identificeerde PSI de top zeven van de competenties van de afgelopen tien jaar.

Om te voorspellen welke nieuwe sleutelcompetenties cruciaal zullen zijn voor de hervormde arbeidswereld, analyseerde PSI opkomende thema's die het afgelopen jaar in de praktijk werden waargenomen, in combinatie met aanvullend onderzoek naar de toekomst van werk, zoals het rapport over de toekomstige arbeidsvaardigheden van het World Economic Forum.

Deze nieuwe competenties betekenen flexibiliteit in onze manier van denken, van omgaan met digitalisering, van contact maken met anderen en van het beheren van ons eigen welzijn. De nadruk op zachte vaardigheden in combinatie met het vermogen zich aan veranderingen aan te passen en diversiteit te omarmen zijn uiterst belangrijk op de moderne werkplek. PSI verwacht dat ze een enorme invloed zullen hebben op succes in de toekomstige arbeidswereld. Samen bieden ze een stevige basis voor mensen om zich aan te passen aan verandering, ambiguïteit en complexiteit, waardoor ze niet langer overleven maar slagen in hun job. De zeven kerncompetenties zijn:

Kritisch Denken

Wendbaar leren

Digitale Behendigheid

Relaties opbouwen

Diversiteit omarmen

Veerkracht

Koersverandering

Competenties doorstaan de tand des tijds inzake meting van prestaties op het werk, omdat ze feitelijk gedrag beoordelen en aanwijzen dat kan worden gemeten en ontwikkeld. De psychologen en gedragswetenschappers van PSI, die al tientallen jaren onderzoek doen naar werkgedrag en prestaties, begrijpen de constellatie van werkcompetenties die succes in het werk mogelijk maken.

"De arbeidswereld van vandaag verandert voortdurend. Dit stelt ondernemingen voor een grote uitdaging bij het aanwerven en beheren van hun belangrijkste hulpbron: hun mensen," aldus Dan Hughes, directeur Internationaal Onderzoek en Ontwikkeling bij PSI.

"Competenties blijven een eenvoudige, duidelijke en observeerbare manier om te bepalen wat 'goed' is in een job en om prestaties te meten. Ons doel is ondernemingen te helpen begrijpen welke competenties belangrijk zijn om op te focussen in de post-pandemische werkplek, zodat ze deze vaardigheden kunnen nastreven in hun personeelsbestand van morgen"

De publicatie van het rapport betekent de lancering van nieuwe middelen en specifieke oplossingen van PSI, die gericht zijn op het helpen van ondernemingen en mensen om zich succesvol aan te passen aan de veranderde wereld van werk. Meer informatie is beschikbaar hier.

