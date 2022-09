Nieuwe gids van Normative biedt bedrijven duidelijke richtlijnen voor CO2-reductie

STOCKHOLM, 27 september 2022 /PRNewswire/ -- Grote bedrijven zijn een van de grootste veroorzakers van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om de uitstoot sneller terug te dringen, publiceerde Normative een nieuwe gids waarin de essentie van CO2-boekhouding voor bedrijven wordt uitgelegd, van theorie tot best practices.

"Ondernemingen staan voor de grote uitdaging om met succes hun weg te vinden in de snel veranderende wereld van CO2-boekhouding. Degenen die het goed aanpakken zullen minder risico's lopen, kansen benutten en hun bedrijven toekomstbestendig maken", aldus Neil Ryland, CCO van Normative, 's werelds eerste rekentool voor CO2-boekhouding.

Volgens het New Climate Institute, dat 25 grote multinationals met klimaatdoelstellingen heeft onderzocht, vertegenwoordigen de reducties waartoe deze bedrijven zich hebben verbonden slechts 20% van hun totale emissies, waardoor 80% ongemoeid wordt gelaten. Deze onvolledigheid kan aanzienlijke gevolgen hebben, zoals beschuldigingen van greenwashing, niet-naleving van de regelgeving en minder toegang tot financiering.

De gids van Normative deelt praktische tips voor het gebruik van op wetenschap gebaseerde CO2-boekhouding om bedrijven aan te zetten tot effectieve actie. Met de nadruk op praktische oplossingen helpt de gids grote ondernemingen stapsgewijs hun volledige CO2-uitstoot te meten. Dit helpt hen om de daaruit voortvloeiende zakelijke kansen te benutten en tegelijkertijd de risico's te beperken.

In een studie uit 2021 stelde de Boston Consulting Group vast dat 91% van de ondernemingen er niet in slaagt hun volledige CO2-uitstoot te meten. De rekentool voor CO2-boekhouding van Normative stelt bedrijven in staat om uitgebreid hun gehele CO2-voetafdruk te meten, inclusief de uitstoot van de waardeketen. Volgens de door het Greenhouse Gas Protocol aanbevolen hybride methode maakt Normative gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde database van 30 miljoen datapunten om een eerste berekening te maken van de uitstoot van de waardeketen op basis van uitgaven, die vervolgens kan worden verfijnd met gegevens op basis van activiteiten. Normative past intelligente automatisering toe waardoor het rekenproces wordt versneld en menselijke fouten tot een minimum worden beperkt. De metingen kunnen worden gebruikt voor audits, compliance, duurzaamheidscertificaten zoals SBTi, en andere bedrijfsrapportage. Ze vormen de basis voor het tot stand brengen van impactvolle CO2-reducties.

"CO2-boekhouding maakt effectieve actie mogelijk. Door deze gids te volgen, kunnen ondernemingen de CO2-reductie realiseren die nodig is om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijkertijd concurrerend te blijven en te voldoen aan de wetgeving", besluit Neil Ryland.

Over Normative

Normative is 's werelds eerste rekenmodel voor CO2-uitstoot en helpt bedrijven hun volledige klimaatvoetafdruk te berekenen en hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het bedrijf werd in 2014 mede opgericht door Kristian Rönn om de overgang naar een netto uitstoot van nul te versnellen. Normative zet een nieuwe standaard in wetenschappelijke nauwkeurigheid voor de berekening van de uitstoot, ondersteund door zijn marktleidende database van uitstootgegevens. Het bedrijf, met het hoofdkantoor in Stockholm, heeft honderden klanten en werkt samen met toonaangevende organisaties op het gebied van klimaatverandering, waaronder de VN, om bruikbare informatie over duurzaamheid te leveren. Normative.io

