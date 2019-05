Nieuwe rechtszaken ingediend tegen Boeing inzake dodelijke 737-8 MAX crash Ethiopian Airlines-vlucht ET302

De rechtszaken werden ingediend bij de United States District Court for the Northern District of Illinois (Amerikaanse arrondissementsrechtbank voor het noordelijke arrondissement van Illinois) door het in New York gevestigde advocatenkantoor Kreindler & Kreindler LLP, samen met in Chicago gevestigde medeadviseurs Power Rogers & Smith L.L.P., Jean-Michel Fobe van Sybarius Avocats, Brussel, België (namens de familie van Ghislaine De Claremont) en Fabrizio Arossa van Freshfields Bruckhaus Deringer LLP in Rome (namens de familie van Virginia Chimenti). De gedaagden in de zaak zijn de in Chicago gevestigde Boeing Company en Rosemount Aerospace, Inc. van Minnesota.

Twee rechtszaken werden al eerder ingediend op 2 mei namens de familie van Carlo Spini en zijn vrouw Gabriella Viciani, van de Italiaanse provincie Arezzo, een arts en verpleegkundige die op weg waren naar een humanitaire missie in Kenia.

Ghislaine De Claremont was bankier bij ING Bank in Wallonië. Zij was een alleenstaande moeder die twee dochters opvoedde, waarvan er één verlamd werd nadat zij, haar zus en haar moeder in 1995 terechtkwamen in het kruisvuur van een schietpartij tussen de politie en gewelddadige misdadigers, waarbij Melissa Mairesse, de jongste dochter, op 10-jarige leeftijd in het midden van haar ruggengraat werd getroffen. Melissa kwam in een rolstoel terecht en Ghislaine De Claremont zorgde voor haar dochter en pleitte voor haar speciale behoeften. Melissa en haar oudere zus Jessica Mairesse organiseerden een Afrikaanse safaritrip als een 60e verjaardagscadeau voor hun toegewijde moeder. De Claremont was op deze reis toen ze omkwam aan boord van vlucht ET302.

"Het is niet alleen een moeder die van ons is afgenomen, maar de pijler van ons gezin rondom wie wij bij elke gelegenheid samenkomen. Wij, familie en vrienden, hebben een model van moed en een bron van levensvreugde verloren die levensbelangrijk voor ons was. Toen zij op het punt stond de droom van haar leven te realiseren, waarvoor wij allemaal een bijdrage hadden geleverd, werd zij met geweld van ons weggescheurd. Zowel verwoest als met een vreselijk schuldgevoel als gevolg van haar dood, walgen wij er tegelijkertijd van dat Boeing, bijgestaan door de FAA, voorrang gaf aan financiële belangen over menselijke levens," aldus Melissa en Jessica Mairesse.

Vandaag werd bovendien een tweede rechtszaak aangespannen namens de familie van Virginia Chimenti, een 26-jarige humanitaire hulpverleenster die haar leven wijdde aan de bestrijding van de honger in de wereld en adviseur was voor het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Tijdens haar bachelorstudie aan de Bocconi Universiteit in Milaan begon zij te werken voor een ngo in Nairobi, Kenia, die kwetsbare kinderen beschermt die in de sloppenwijken van Dandora wonen. Zij behaalde haar masterdiploma aan de School of Oriental and African Studies in Londen en begon te werken bij het Capital Development Fund van de VN en het Agricultural Development Fund waar zij vooral werkte rond de facilitering van duurzame modellen om armoede- en hongercycli te doorbreken. Zij laat haar ouders en zus na.

Justin Green, een Kreindler & Kreindler LLP-partner en een militair opgeleide piloot, zei: "Boeing vertelde de Federal Aviation Administration (FAA, bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten) dat het Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS, augmentatiesysteem voor maneuvereigenschappen) van de Boeing 737-8 MAX geen catastrofale gebeurtenis kon veroorzaken als het defect was en de FAA liet Boeing toe om de veiligheid van het systeem te beoordelen met weinig of geen toezicht van de FAA. Maar het MCAS is een systeem met dodelijke defecten dat al twee vliegtuigrampen heeft veroorzaakt. Boeing ontwierp zijn MCAS om automatisch de neus van het vliegtuig naar beneden te duwen op basis van de informatie die wordt verstrekt door een enkele invalshoeksensor. Boeing ontwierp het MCAS op een manier die niet overweegt of de invalshoekinformatie juist of zelfs plausibel was en die ook niet overweegt of de hoogte van het vliegtuig boven de grond lag. Boeing ontwierp het systeem zo dat het herhaaldelijk de neus naar beneden zou duwen en zou vechten tegen de inspanningen van piloten die een poging doen het vliegtuig te redden. Door het MCAS-ontwerp van Boeing zorgde een defect van een enkele invalshoeksensor voor twee luchtvaartrampen; het betreft het slechtste ontwerp in de geschiedenis van de moderne commerciële luchtvaart."

"Wij eisen een punitieve schadevergoeding omdat het sterke openbare beleid in Illinois het aansprakelijk houden van Boeing voor zijn opzettelijke en grove nalatigheid ondersteunt, in het bijzonder zijn weigering, zelfs tot vandaag, om toe te geven dat de buiten gebruik gestelde Boeing 737-8 MAX veiligheidsproblemen had, zelfs nu het vliegtuig buiten gebruik is gesteld en Boeing is gedwongen om eindelijk het probleem op te lossen dat twee luchtvaartrampen heeft veroorzaakt in de korte levensduur van het vliegtuig," aldus Todd Smith, partner bij Power Rogers & Smith L.L.P.

De aanklacht die vandaag namens de familie van de slachtoffers wordt ingediend, bevat een samenvatting van hun eisen, gedeeltelijk, als volgt:

"Boeing heeft zijn eigen testpiloten niet naar behoren ingelicht over belangrijke details met betrekking tot het MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), met inbegrip van de mogelijkheid van het systeem om snel de neus van de Boeing 737-8 MAX naar beneden te duwen, en daarom voerden de testpiloten geen adequate veiligheidsbeoordeling van het systeem uit."

"Boeing verkocht de Boeing 737-8 MAX aan luchtvaartmaatschappijen hoewel het wist dat één van de veiligheidsfuncties, het invalshoek "disagree light" genaamd, ontworpen om piloten onmiddellijk te informeren dat één van de invalshoeksensoren van het vliegtuig defect was, niet werkte in het vliegtuig."

"Boeing zette zijn financiële belangen voor de veiligheid van de passagiers en bemanning bij het haastig behandelen van het ontwerp, de fabricage en certificering van de Boeing 737-8 MAX, en bij het verkeerd aangeven aan het publiek, de FAA en de klanten van Boeing dat het vliegtuig veilig was om te vliegen. Het is schrikbarend dat Boeing dit bleef doen zelfs na de crash van vlucht ET302."

"Als een nieuwe functie moesten het ontwerp en de werking van het MCAS worden beoordeeld en goedgekeurd door de FAA, maar het MCAS werd niet beoordeeld op een zinvolle manier tijdens de nalevingsactiviteiten die voorafgingen aan de certificering van de Boeing 737-8 MAX en dit werd zelfs niet voltooid na de crash van [Lion Air-vlucht] 610. "

Anthony Tarricone, ook een partner van het bedrijf Kreindler, zei: "De zaak zal zich ten dele richten op de verweven relatie tussen de Federal Aviation Administration (FAA) en Boeing, waardoor de ingenieurs van Boeing tijdens het certificeringsproces kunnen optreden als aangewezen FAA-veiligheidsinspecteurs. Het feit dat de 737-8 MAX als veilig werd gecertificeerd zonder dat het MCAS en zijn faalmodi werden onderworpen aan strenge tests en analyses, toont dat de FAA wordt gecontroleerd door de industrie die het zou moeten reguleren. De industriële lobby gericht op het verhogen van de bedrijfswinst ten koste van de passagiersveiligheid bevordert de certificering van veilige vliegtuigen niet."

