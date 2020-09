Nieuwe richtlijnen voor het Meten van Voedselsystemen gelanceerd voorafgaand aan de VN-top over Biodiversiteit

- Beleidsmakers die blind te werk gaan in actie tegen het verlies van biodiversiteit zonder een volledig beeld van de gevolgen van het voedselsysteem

- Eenvoudige productiviteitsmaatregelen per hectare ondermijnen de inspanningen op het gebied van duurzaamheid op lange termijn

- Een boekhoudkader voor de "werkelijke kosten" met meerdere kapitalen biedt een stappenplan voor te nemen actie

- VN Biodiversiteitstop, een kans voor transformatieve actie qua voedselsystemen

- Zakenstudies van over de hele wereld laten zien dat nieuwe beoordelingsinstrumenten aan kracht kunnen winnen

TORONTO, 29 september 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag lanceert de Wereldwijde Alliantie voor de Toekomst van Voedsel het TEEBAgri-Voedsel-Evaluatiekader: Overkoepelende Implementatiebegeleiding, Overarching Implementation Guidance , een stapsgewijze handleiding om te beoordelen hoe voedselsystemen mensen, de samenleving, het milieu en natuurlijke hulpbronnen beïnvloeden. Ondersteund door een flinke reeks zakenstudies, stelt deze gids gebruikers in staat een reeks acties te identificeren die de werking van voedselsystemen kunnen veranderen en tegelijkertijd helpt het een praktische routekaart te creëren voor actie tegen het verlies van biodiversiteit. De gids is ontwikkeld in samenwerking met het Instituut voor de Ontwikkeling van Milieu-Economische Boekhouding en het VN-Milieuprogramma (UNEP).

Het veranderen van de instrumenten die worden gebruikt om voedselsystemen te beoordelen, is een precieze manier om actie te ondernemen die de gezondheid van mens, dier en de planeet bevordert. Simplistische economische productiviteitsstatistieken zoals 'opbrengst per hectare' houden in dat negatieve externe effecten - vernietiging van habitats, bodemerosie, waterverontreiniging, verplaatsing van inheemse volkeren, diabetes en nog meer - niet worden vermeld in de uiteindelijke prijs van voedsel, in het beleid documenten en op balansen (maar de prijs wordt nog steeds betaald). Dit betekent ook dat positieve effecten - koolstofvastlegging, insectenbestuiving, veerkracht bij natuurrampen en levendige gemeenschappen - verborgen zijn en niet kunnen worden verbeterd.

Het TEEBAgri-Voedselframework (Het TEEBAgri-Voedselframework ("De economie van ecosystemen en biodiversiteit") wordt al gebruikt door beleidsmakers, investeerders en boeren over de hele wereld om hun werk uitvoerig te evalueren, hiaten op te vullen en betere beslissingen te nemen over de toekomst. Bijvoorbeeld bleek uit een CONABIO evaluatie van maïsproductiesystemen dat het gebrek aan genetische diversiteit in maïs die in de VS en Canada wordt verbouwd - waardoor ze kwetsbaarder zijn voor plagen en ziekten - resulteerde in opbrengstverliezen van $ 27.403.616.604 tussen 2012-2015. Genetisch diverse gewassoorten zijn resistenter en niet onderhevig aan dezelfde soort verliezen.

Ruth Richardson, uitvoerend directeur,Wereldwijde Alliantie voor de Toekomst van Voedsel: "Terwijl de pandemie wereldleiders uitdaagt om de verbanden tussen geïndustrialiseerd landbouwgrondgebruik, verlies van leefgebied en risico's voor de volksgezondheid aan te pakken, is dit het moment om nieuwe instrumenten te gebruiken om beleid en praktijk te informeren, en markten te leiden naar gezonde, veerkrachtige en rechtvaardige voedselsystemen. Zonder het volledige beeld te kunnen zien van de impact van voedselsystemen op mens en planeet, varen beleidsmakers gewoon blind in hun pogingen om de SDG's, klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen te halen. "

Mark Eigenraam, Directeur bij de IDEEA Group en hoofdrapport schrijver "Deze baanbrekende richtlijnen zijn een belangrijke stap in de richting van het transformeren van de wereldwijde voedselsystemen. Ze leveren praktische stappen aan om natuurlijk kapitaal te integreren met menselijk en sociaal kapitaal om verder te gaan dan alleen de smalle maatstaven van economische productiviteit. Het bedrijfsleven, de overheid en de gemeenschappen kunnen nu hun krachten bundelen om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling met betrekking tot armoede, voedsel, gezondheid en het milieu te halen. "

Dr.Salman Hussain, coördinator, de Economie van Ecosystemen en Biodiversiteit, UNEP: "Ik word vaak gevraagd door mensen die geïnteresseerd zijn in de echte kostenberekening: Waar moet ik beginnen?' Ik heb nu het antwoord. Deze nieuwe materialen zijn geschreven door enkele van de grote opinieleiders in voedsel- en landbouwsystemen en vormen een gebruiksvriendelijke en toegankelijke bron voor de gemeenschap. "

De gids wordt ondersteund door de Werkelijke Kostenberekening. . Deze gratis te gebruiken verzameling methodologieën, zakenstudies en waarderingsbenaderingen, ontwikkeld door de Wereldwijde Alliantie, Bodem & verdere impacts en de TMG-Denktank voor Duurzaamheid , is nuttig voor onderzoekers, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, boeren en de particuliere sector bij het uitvoeren van de "werkelijke kosten" of TEEB landbouwvoedsel-beoordeling op het gebied van landbouw en voedselsystemen.

Over de Wereldwijde Alliantie voor de Toekomst van Voedsel: De Wereldwijde Alliantie voor de Toekomst van Voedsel is een strategische alliantie van filantropische stichtingen die samenwerken en met anderen om de wereldwijde voedselsystemen nu en voor toekomstige generaties te transformeren. Wij geloven in de urgentie van het transformeren van wereldwijde voedselsystemen en in de kracht van samenwerking en met anderen om positieve veranderingen teweeg te brengen. Hervorming van voedselsystemen vereist nieuwe en betere oplossingen op alle schaalniveaus door middel van een benadering op systeemniveau en enge samenwerking tussen filantropie, onderzoekers, basisbewegingen, de particuliere sector, boeren en werknemers in voedselsystemen, inheemse volkeren, de overheid en beleidsmakers. www.futureoffood.org

Pavan Sukhdev, CEO, GIST Impact en President, WWF International: "We beheren wat we meten. Prestaties in voedselsystemen zijn conventioneel - en het meest inadequaat - gemeten als productiviteit per hectare of per hoofd van de bevolking. Deze nieuwe richtlijnen beschrijven een alternatieve benadering die de impact van voedselsystemen holistisch meet: op landbouwwinsten, werkgelegenheid op het platteland, menselijke gezondheid, klimaatemissies, watergebruik, bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Zo'n 'reeële kostenberekening' is essentieel om onze kapotte voedselsystemen te herstellen."

Tobias Bandel, Algemeen Directeur, Bodem & verdere Impacts: "Om verdere degeneratie van de wereld te voorkomen, moeten we maatregelen nemen om regeneratieve praktijken te belonen. Het waarderen en monetariseren van positieve en negatieve effecten met behulp van reeële kostenberekening kan effecten aantonen. Bovendien legt het de basis voor het wijzigen van de regels voor boekhouding en besluitvorming door het management. Zichtbare en schaalbare effecten zijn onze kans om verandering te stimuleren. "

Alexander Müller, algemeen directeur, TMG Denktank voor Duurzaamheid: "Vandaag presenteren we een broodnodige snelle les voor iedereen die geïnteresseerd is in 'reeële kostenberekening'. '' Voor het eerst vindt u alle relevante informatie over de huidige stand van de TCA-methodologieën en een TEEBAgri Voedsel-implementatiegids op één plek. Deze informatie zal ons helpen om de werkelijke kosten van ons voedsel in te schatten, inclusief alle verborgen externe kosten. De huidige prijzen in de supermarkt vertegenwoordigen niet de waarheid! "

Amanda Jekums, Programmacoördinator, Wereldwijde Alliantie voor de Toekomst van Voedsel en een rapport schrijver: "Als we echte vooruitgang willen boeken om de klimaatcrisis te verzachten en verwoestend en permanent verlies aan biodiversiteit te voorkomen, moeten we de positieve en negatieve effecten van onze voedselsystemen begrijpen en er rekenschap van geven en de risico's en afhankelijkheden begrijpen. Onze gezondheid, veiligheid en beveiliging zijn ervan afhankelijk. We moeten minder praten en meer actie is nodig, en dit is hoe we het aanpakken. "

