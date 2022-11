Nieuwe staalcoalitie promoot een transparante en klimaatgerichte emissienorm voor het meten en reduceren van de CO2-uitstoot

WASHINGTON, 18 november 2022 /PRNewswire/ -- Een internationale groep toonaangevende staalfabrikanten heeft vandaag bekendgemaakt een coalitie te hebben gevormd om er bij de Verenigde Staten en de Europese Unie op aan te dringen een wereldwijde emissienorm vast te stellen die staalfabrikanten moet stimuleren om met zo min mogelijk uitstoot van CO 2 staal te gaan produceren.

De nieuwe coalitie – de Global Steel Climate Council (GSCC) – steunt een wereldwijde standaard die de overgang naar emissiearm staal versnelt en erkent het potentieel van het model van gerecycled, circulair staal om minder CO 2 uit te stoten.

De Verenigde Staten en de Europese Unie onderhandelen over een nieuwe emissienorm voor het produceren van staal. De GSCC stelt dat elke overeenkomst gericht moet zijn op de hoeveelheid uitstoot, niet op de wijze waarop staal wordt geproduceerd. Het merendeel van de staalproductie ter wereld is extreem koolstofintensief omdat de productie voornamelijk afhankelijk is van gedolven en verwerkte steenkool, ijzererts en kalksteen. Andere staalfabrikanten, waaronder staalfabrikanten die tegenwoordig meer dan 70% van al het in de VS geproduceerde en meer dan 40% van al het in Europa geproduceerde staal produceren, gebruiken elektrische vlamboogovens (EAF's) die voornamelijk gerecycled schroot gebruiken om staal te produceren, een methode die aanzienlijk minder CO 2 uitstoot.

"We hebben de technologie om de CO 2 -uitstoot in de staalindustrie vandaag al met 70 procent te verminderen", aldus Leon Topalian, voorzitter, president en CEO van Nucor Corporation, een van de oprichters van de Council. "De staalindustrie moet wereldwijd voortborduren op de innovatie die al heeft geleid tot een minder vervuilende staalproductie in de Verenigde Staten, omdat de groene en digitale economieën over de hele wereld zullen worden gebouwd met staal, en het staal waarmee ze zijn gebouwd, doet er toe."

Een emissienorm die gebaseerd wordt op een "glijdende schaal", ondersteund door staalfabrikanten die veel CO 2 uitstoten, zou de plafonds voor de uitstoot van broeikasgassen tot negen keer hoger stellen voor producten waarvoor grondstoffen gewonnen moeten worden versus gerecycleerde producten, waardoor EAF-fabrikanten worden gestraft en staalproductie met een hogere CO 2 -uitstoot ten onrechte als "groen" wordt geclassificeerd. Onder een glijdende schaal zouden twee staalproducten als gelijkwaardig "groen" kunnen worden geclassificeerd, ook al stoot het ene staalproduct dat op basis van grondstoffen geproduceerd is een veelvoud aan CO 2 uit ten opzichte van het andere staalproduct dat op basis van gerecyclede producten geproduceerd is.

"Staal is essentieel voor onze economieën, inclusief de essentiële infrastructuur van de wereld. Deze nieuwe norm zal de daadwerkelijke reductie van de CO 2 -uitstoot versnellen en belangrijke besluitvormers voorzien van nauwkeurige gegevens om weloverwogen beslissingen te nemen", aldus Mark D. Millett, voorzitter, president en CEO van Steel Dynamics, voorzitter van de Steel Manufacturers Association, en medeoprichter van de Raad.

"We moeten voorkomen dat staalfabrikanten hun producten als groen classificeren als dezelfde producten verkrijgbaar zijn waarvoor tijdens de productie ervan door concurrenten aanzienlijk minder CO2-uitstoot gegenereerd is", aldus Francisco Cardona, Head of Public Affairs van CELSA Group, een toonaangevende Europese fabrikant van emissiearm circulair staal en medeoprichter van de Raad.

De primaire focus van de GSCC is het vaststellen van een standaard, gericht op de volgende leidende principes:

Minder uitstoot van CO 2 door de wereldwijde staalindustrie;

door de wereldwijde staalindustrie; Vaststellen van een emissienorm die losstaat van technologie/productiemethode;

Vaststellen van een emissienorm met een systeemgrens die scope 1, 2 en 3 emissies omvat;

Vaststellen van een emissienorm die aansluit bij een wetenschappelijk onderbouwde soepele overgang om tegen het jaar 2050 een scenario van 1,5 graden te bereiken.

Het aan de juiste besluitvormers verstrekken van relevante informatie over duurzame staalproductie.

"Deze eenduidige GSCC-norm creëert een gelijk speelveld voor alle staalfabrikanten en zal alle staalfabrikanten stimuleren om minder CO 2 uitte stoten. De onderhandelingen tussen de VS en de EU mogen niet leiden tot twee emissienormen die daarmee een hellend vlak naar een vuiler milieu vormen. We kunnen beter", aldus Philip K. Bell, voorzitter van de Steel Manufacturers Association en medeoprichter van de Council.

Over de Global Steel Climate Council

De Global Steel Climate Council, Inc. (GSCC) is een non-profitorganisatie die opgericht is om de klimaatstrategie te bevorderen door het delen van best practices, het vaststellen van emissienormen en te pleiten voor minder CO 2 -uitstoot door leden van de staalindustrie.

De GSCC omvat meer dan 20 leden en supporters die bestaan uit staalfabrikanten, handelsverenigingen, eindgebruikers, schrootleveranciers en niet-overheidsinstellingen.

De specifieke doelen van GSCC zijn om zich te concentreren op het minder uitstoten van CO 2 door de wereldwijde staalindustrie, door reductiemethoden te ondersteunen die losstaan van technologie en productiemethode, die een systeemgrens hebben die scope 1-, 2- en 3-emissies omvatten en aansluiten bij een soepele overgang die wetenschappelijk onderbouwd is om in 2050 een 1,5 graden Celsius-scenario bereikt te hebben.

De medeoprichters van de GSCC zijn: de Steel Manufacturers Association, Nucor Corporation, CELSA Group, Steel Dynamics, Inc., Commercial Metals Company en het Institute of Scrap Recycling Industries.

Kijk voor meer informatie op https://GlobalSteelClimateCouncil.org

