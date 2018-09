Nieuwe studie Mindtree: reisorganisaties moeten de personaliseringskloof overbruggen om te voldoen aan de vraag van consumenten

WARREN, New Jersey en BANGALORE, India, September 12, 2018 /PRNewswire/ --

Afhankelijkheid van verouderde systemen en silo-gebaseerde data heeft geleid tot gefragmenteerde personaliseringsinspanningen en een verwachtingskloof met de klant

Opkomende technieken hebben ongeëvenaarde mogelijkheden gecreëerd voor reisorganisaties voor het leveren van probleemloze, contextrelevante en gepersonaliseerde ervaringen. Echter, ondanks de ontwikkelingen in digitale ervaringen ontbreekt het veel reismerken aan een holistische visie op de klant en worstelen zij met het nauwkeurig personaliseren van hun aanbiedingen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat werd gedaan in opdracht van Mindtree, getiteld "Verwachtingen vs. Realiteit: Hoe kan de Verbonden Reiziger Beter Worden Bediend" (Expectations vs. Reality: How to Better Serve the Connected Traveler), waarvoor reacties van meer dan 2.000 Amerikaanse consumenten werden geanalyseerd

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

"Of het nou gaat om zaken- of plezierreizen, reizigers hebben zeer hoge verwachtingen van de merken waarvan zij afhankelijk zijn voor een onvergetelijke ervaring," aldus Nalin Vij, SVP & Global Head - Travel, Transportation & Hospitality. "De technologie voor personalisering is beschikbaar, maar uit ons onderzoek blijkt dat de meeste reizigers teleurgesteld zijn over de mate waarin reisorganisaties in staat zijn een effectief gepersonaliseerd ecosysteem te bieden. Reismerken moeten deze uitdaging het hoofd bieden want velen zitten nog steeds opgezadeld met hun investeringen in verouderde systemen."

Volgens het onderzoek zijn de meest voorkomende redenen dat reizigers geen gebruikmaken van de aanbiedingen die ze ontvangen, dat ze niet op het juiste moment worden gedaan, verlopen voordat ze kunnen worden gebruikt, niet genoeg voordeel bieden of niet aanspreken. De meeste respondenten (88 procent) gaven aan loyaler te zijn aan een merk dat relevante aanbiedingen doet. Bijna de helft (47 procent) van de respondenten zei bereid te zijn een premie te betalen van ten minste 17 procent voor meer contextuele en relevante aanbiedingen. Slechts 22 procent van de respondenten gaf aan dat ze door reisorganisaties altijd worden herkend als een bestaande klant.

Het onderzoek toonde ook aan dat voor 92 procent van de respondenten recreatieactiviteiten een integraal onderdeel uitmaken van zakelijke reizen. Dit schept nieuwe mogelijkheden voor reisaanbieders in het aanbieden van relevante recreatiemogelijkheden voor een rijkere ervaring nu blijkt dat zakenreizen daar meer mogelijkheden voor bieden.

Mindtree adviseert reisorganisaties de volgende stappen te nemen voor het leveren van meer gepersonaliseerde ervaringen:

Integreer datasilo's voor een nauwkeuriger klantbeeld vanuit verschillende digitale contactpunten.

Bouw rijke klantpersona's, aangedreven door een sterke 360-graden klantbasis, wat klantherkenning op ieder contactpunt mogelijk maakt.

Creëer op maat gemaakte klantaanbiedingen door het maken van content, aanbiedingen en aanbevelingen met behulp van context gewogen algoritmes voor personalisering.

Gebruik omnichannelstrategieën in verschillende kanalen, waaronder stem, mobiel en web-to-target en lever gepersonaliseerde informatie en diensten.

"Reisorganisaties zijn klaar voor het gebruik van de meest geavanceerde technologie in het tijdperk van personalisering door het leveren van naadloze, contextrelevante en connected klantervaringen. Ons digitale leiderschap gecombineerd met onze uitzonderlijk diepgaande expertise in de reissector, heeft Mindtree een scala aan vaardigheden op het gebied van personalisering gegeven die de verwachtingskloof overbrugt die de meeste reizigers vandaag de dag op de markt ervaren," aldus Vij.

Methodologie

Het onderzoek "Verwachtingen vs. Realiteit: Hoe kan de Verbonden Reiziger Beter Worden Bediend is gedaan in opdracht van Mindtree en begin 2018 uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoeksbureau Vanson Bourne. Het bureau onderzocht volwassen consumenten in de Verenigde Staten die gemiddeld minimaal één keer per jaar wereldwijd reizen (met behulp van luchtvervoer, trein, huurauto's en/of hotel/vakantiewoningen) voor zaken of plezier. Er is een gelijkmatige hoeveelheid antwoorden verzameld van verschillende geslachten, leeftijdsgroepen en geografische locaties.

Zie voor meer details over het onderzoek:

Bezoek de Microsite om het volledige onderzoek te downloaden

Bekijk de Video

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een mondiaal consultancy- en dienstenbedrijf dat Global 2000-ondernemingen helpt om schaal en flexibiliteit bij elkaar te brengen voor het behalen van concurrentievoordeel. 'Born digital' in 1999 vertrouwen meer dan 340 zakelijke klanten op onze diepgaande domeinkennis voor het afbreken van silo's, het verduidelijken van digitale complexiteit en het sneller naar de markt brengen van nieuwe initiatieven. Wij stellen IT in staat te bewegen op zakelijke snelheid en maken daarbij gebruik van opkomende technologieën en de efficiency van Continuous Delivery voor het aansporen van bedrijfsinnovatie. We zijn actief in 17 landen en worden consequent aangemerkt als een van de beste werkgevers, dagelijks belichaamd door onze winnende bedrijfscultuur bestaande uit 19.000 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds". Kijk voor meer informatie op http://www.mindtree.com ons volg ons op @Mindtree_Ltd

Alle genoemde product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun geregistreerde eigenaars.

Neem voor meer informatie contact op met:







INDIA



Divya Jain



Value 360



+91-9999704100



divya@value360india.com







EUROPA



Susie Wyeth



Hotwire



+44-20-7608-4657



susie.wyeth@hotwireglobal.com







VERENIGDE STATEN



Erik Arvidson



Matter



+978-518-4542



earvidson@matternow.com