Niftify, un mercado de NFT, anuncia la oferta inicial de intercambio de tokens $NIFT con Gate.io y lanza una nueva función de subastas de NFT para los usuarios de Niftify

La oferta de intercambio inicial (IEO) de los tokens $NIFT abre el 17 de noviembre

MAJURO, República de las Islas Marshall, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Niftify Limited LLC, la plataforma NFT todo incluido, anunció la oferta de intercambio inicial (IEO) de sus tokens $NIFT con la plataforma de operaciones de criptomonedas Gate.io. Niftify, actualmente en versión beta, permite a las personas acuñar, comprar, vender y cambiar NFT.

Dentro del ecosistema Niftify, los $NIFT son tokens nativos de utilidad y se utilizan para incentivar las acciones a lo largo del sistema. Los tokens $NIFT le permiten al usuario obtener descuentos al pagar tarifas. Los usuarios solo pagan cargos del 2,5 % en lugar del 5 % que corresponde cuando pagan con otras criptomonedas o fiat. Además, los saldos de token $NIFT conceden diversos niveles de acceso a funciones exclusivas, como el acceso anticipado a nuevas entregas, perfiles personalizados prémium y el ingreso a áreas "exclusivas para miembros".

Para la IEO, Niftify completará un evento de inicio con Gate.io, que está abierto hoy, 17 de noviembre, durante 24 horas. Representando el 0,29 % de la oferta de Niftify, hay 571.430 tokens $NIFT en venta a USD 0,35 cada uno, lo que equivale a $200.000 USDT. Estas ventas de tokens son adicionales a los tokens emitidos en virtud de SAFE/SAFT y sujetos a un cronograma de emisiones de una ronda de precapitalización anterior en abril de 2021.

Además, Niftify lanzó subastas de NFT en su plataforma, lo que permitió a los creadores subastar sus NFT. Los vendedores determinan la moneda en la que se realiza la subasta, y dichas subastas son compatibles tanto con la moneda nativa de cadena de bloques como con sus tokens fungibles estándar. Las subastas comienzan con un plazo límite de 24 horas después de la primera oferta. Si se crea una nueva oferta en el último minuto de una subasta, el plazo se extenderá en incrementos de 15 minutos por encima del límite de 24 horas. Cuando venza el plazo, el propietario de la oferta más alta se convertirá en el ganador y recibirá el NFT.

"En Niftify, nuestro objetivo es permitir que los creadores, coleccionistas, operadores, jugadores, empresas y otros entusiastas de los NFT aprovechen el verdadero potencial de los NFT", sostuvo Bruno Ver, cofundador y director ejecutivo de Niftify. "Sobre la base del impulso reciente —desde el lanzamiento de la versión beta hasta la venta total de las nuevas entregas de NFT de importantes celebridades—, esta IEO y nuestra nueva capacidad de subasta de NFT nos acercan más al logro de nuestra misión".

Niftify es una plataforma sencilla de usar que busca facilitar a los usuarios la automatización de las redenciones digitales y físicas. A diferencia de otras plataformas, a los creadores se les incentiva para que acuñen y vendan sus propios NFT para beneficiarse de las funcionalidades de los contratos inteligentes, a la vez que se les ofrece la oportunidad de obtener regalías de todas las ventas futuras de sus NFT acuñados a través del protocolo de regalías de Ethereum. Los NFT en Niftify también se utilizan como prueba de propiedad y registro histórico, incluso para elementos físicos, así como prueba de autenticidad para activos digitales y físicos de valor.

La venta está abierta a personas de todo el mundo, con excepción de los residentes de Estados Unidos, Canadá, China, Irán, Libia, Corea del Norte, Siria, Cuba, Afganistán y Crimea (como parte de Ucrania).

Para conocer más acerca de Niftify, las partes interesadas pueden visitar niftify.io y las consultas de los medios se pueden remitir a [email protected].

Acerca de Niftify

Niftify™ tiene la misión de crear una comunidad fortalecida de entusiastas de los NFT: creadores, coleccionistas, comerciantes, jugadores y empresas que desean comprar, vender o intercambiar NFT. Con una plataforma todo incluido que permite a las personas crear, comprar, vender e intercambiar NFT, Niftify ofrece todos los beneficios de la cadena de bloques, sin la complejidad de tener una billetera u operar en criptomonedas. Niftify pretende de sacar de la infancia a los NFT y llevarlos al mundo real liberando su verdadero potencial.

Divulgación: Este anuncio no constituye una oferta de venta de valores en los Estados Unidos. Los valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin su registro o una exención de registro. Cualquier oferta pública de valores realizada en los Estados Unidos se hará por medio de un prospecto que se podrá obtener del emisor o el poseedor vendedor del valor y que contará con información detallada acerca de la compañía y la dirección, así como los estados financieros. En la actualidad no se prevé ninguna oferta en los Estados Unidos.

