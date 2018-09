NIIT Technologies lance Chain-m, une solution alimentée par une blockchain et destinée aux compagnies aériennes et à leurs partenaires

MADRID et NOIDA, Inde, September 18, 2018 /PRNewswire/ --

Elle permet des transactions plus simples, plus rapides et transparentes

NIIT Technologies Ltd., grand prestataire mondial de solutions informatiques, a lancé aujourd'hui Chain-m, sa solution alimentée par une blockchain, destinée aux compagnies aériennes et aux partenaires de celles-ci. Chain-m aide à relever les défis auxquels sont confrontées les compagnies aériennes et leurs partenaires dans le processus de règlement en aval. La solution rend les transactions de billetterie transparentes, améliorant ainsi la confiance entre les entités impliquées dans l'opération.

Anil Batra, responsable de la transformation du département Voyages et transports chez NIIT Technologies, a déclaré : « L'exploitation de notre expertise dans le domaine, ainsi que les capacités différenciées que nous avons développées dans le secteur des technologies émergentes, nous aident à générer un réel impact commercial pour nos clients. Chain-m est une solution unique en son genre qui utilise la technologie blockchain pour résoudre les défis réels et répandus auxquels les compagnies aériennes font face ».

Chain-m offre les avantages suivants :

Une confidentialité et une transparence - Une vue unique des transactions de billetterie pour les compagnies aériennes et les agences. Un rapprochement rapide - Élimine / réduit les cas de litiges en mettant en œuvre des contrats intelligents. Moins d'efforts pour résoudre les litiges - La facilité d'acceptation et de contestation des mémos de débit d'agence / mémos de crédit d'agence (ADM/ACM) réduit les efforts consacrés aux transactions contestées. Une transmission de pair à pair - Toutes les actions sont visibles pour toutes les parties ayant des antécédents transactionnels conservés pour de futures références. Un coût réduit - La vérification collective de l'écosystème aide à réduire les coûts. Des données extrêmement protégées - grâce à un mécanisme intrinsèque de protection des données basé sur une blockchain. Une tenue de dossiers sur les transactions - L'immuabilité des données sur la blockchain facilite la tenue de dossiers.

Chain-m dispose d'une interface utilisateur Web et d'un tableau de bord interactif pour fournir une vue hebdomadaire consolidée du nombre de billets vendus, du montant total, du montant du tarif, de la commission, des mémos de débit d'agence / mémos de crédit d'agence générés, du montant des taxes et du paiement aux agences par la compagnie aérienne. Son registre distribué est implémenté sur Hyperledger Fabric et utilise Chaincode (un contrat composé de règles commerciales) pour arbitrer les données contradictoires et s'exécuter automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies. Chain-m permet aux compagnies aériennes et à leurs partenaires de relever les défis liés aux pertes de revenus, au manque de confiance et de transparence, aux tarifs incorrects et aux infractions sur les commissions en leur offrant plus de sécurité, d'agilité et de réduction des coûts.

À propos de NIIT Technologies Ltd.

NIIT Technologies est un leader mondial en termes de solutions informatiques, qui permet à ses clients d'avoir un impact commercial réel grâce à une expertise inégalée dans un domaine à l'intersection des technologies émergentes. L'entreprise est axée sur trois secteurs verticaux clés : les services bancaires et financiers, les assurances, les voyages et les transports. Ces atouts en la matière, alliés à des capacités de pointe en termes de données et d'analyse, d'automatisation, de cloud et de numérique, aide les clients à innover commercialement, à automatiser les processus et à industrialiser l'intelligence artificielle.

Ayant plus de 9 500 personnes au service des clients sur le continent américain, en Europe, en Asie et en Australie, NIIT Technologies encourage une culture qui favorise l'innovation et cherche constamment à trouver des moyens nouveaux et simples d'apporter de la valeur à ses clients.

Vous en saurez plus sur NIIT Technologies en cliquant sur http://www.niit-tech.com.

Pour les demandes des médias, veuillez contacter :

Pallavi Bahuguna Gupta

Communication d'entreprise

NIIT Technologies Ltd.

+91-120-7119039

pallavi.2.gupta@niit-tech.com



Pour les demandes des investisseurs et des analystes, veuillez contacter :

Abhinandan Singh

Responsable des relations avec les investisseurs et des fusions et acquisitions

NIIT Technologies Ltd.

+91-22-40103212

abhinandan.singh@niit-tech.com