Nikkei prépare son forum mondial virtuel « Virtual Global Forum International Financial Hub » -- Le rôle du Japon

TOKYO, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Nikkei Inc. est sur le point de lancer son prochain Forum mondial virtuel Nikkei. Alors que le poids de l'Asie sur l'économie mondiale continue de croître, le forum réunira des dirigeants politiques et commerciaux pour discuter de l'objectif du Japon de devenir le centre d'affaires international le plus dynamique de la région.

Parmi les intervenants prévus, on compte : Kurt Tong, ancien consul général des États-Unis à Hong Kong ; James G. Stavridis, cadre opérationnel du Carlyle Group ; Sir Roger Gifford, président du London Green Finance Institute ; Yuriko Koike, gouverneur de Tokyo et Yasutoshi Nishimura, ministre japonais de la relance économique.

Des cadres de banques et de sociétés de valeurs mobilières comme Mizuho, SMBC, Nomura et Daiwa se joindront à ces dignitaires.

L'événement sera accueilli par Nikkei et animé par la présidente du comité de rédaction et rédactrice en chef du Financial Times, Gillian Tett, l'ancien rédacteur en chef Lionel Barber, le professeur Heizo Takenaka de l'université de Toyo et le président du comité de rédaction du Nikkei, Akio Fujii.

Alors que Hong Kong vacille sous son statut « un pays, deux systèmes » suite à l'imposition par Pékin d'une loi stricte sur la sécurité, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a déclaré son intention de faire du Japon une plaque tournante financière internationale. L'un des principaux objectifs sera de revitaliser l'économie du pays après la COVID-19 en convainquant les institutions financières internationales d'y établir des sièges régionaux tout en attirant des investissements et des travailleurs qualifiés.

Quels types de réformes le Japon devrait-il mettre en œuvre pour tirer parti de cette nouvelle opportunité ? Dans quelle mesure les secteurs public et privé sont-ils engagés dans la réforme ?

Dans cette édition spéciale du Forum mondial virtuel Nikkei, l'entreprise se concentre sur les perspectives et les défis à venir pour le Japon, avec la contribution d'experts des États-Unis et du Royaume-Uni.

Le forum gratuit se tiendra le 2 décembre de 8h30 à 17h30 (heure normale du Japon, GMT+9, à titre indicatif) et sera diffusé simultanément en anglais et en japonais. Pour regarder le streaming en direct, une inscription est nécessaire. L'événement sera archivé pour une consultation ultérieure à partir du 8 décembre à 21h00 (heure normale du Japon, GMT+9, à titre indicatif)

