Nikki Beach Global otvára v Čiernej hore rezort Nikki Beach Montenegro

Nikki Beach Montenegro, reštaurácia a plážový klub pre 250 návštevníkov, sa nachádza v Budve v zátoke Tivat a ponúka kľúčové prvky značky. V blízkosti butikového rezortu so 45 izbami, fitnescentrom a luxusnými kúpeľmi, je prístav Čierna hora, do ktorého sa loďou dostanete za 10 minút. Rezort ponúka veľkolepý výhľad na more a hory ako aj vnútornú stranu fjordu s priamym prístupom k vode s dvoma mólami. Táto lokalita uspokojí jachtingovú komunitu, nakoľko je špičkovou destináciou pre megajachty.

Nikki Beach Montenegro ponúka tri typy bazénov, jeden pre plavcov a dva relaxačné bazény pre ubytovaných hostí. Malebný vodopád spája oba bazény, pričom nad jedným z nich bude postavený most, cez ktorý sa hostia dostanú k moru. Ubytovacie kapacity v hoteli predstavujú zmes veľkých izieb a apartmánov.

„Sme veľmi radi, že prinášame túto globálnu značku do ďalšej krajiny," hovorí Lucia Penrodová, generálna riaditeľka spoločnosti Nikki Beach Global. „Naši verní zákazníci ocenia nádherné pobrežie Čiernej hory a scénické pohoria pri svojich každoročných pobytoch v našich destináciách."

Nikki Beach Montenegro predstaví estetický dizajn značky s príjemným dekorom bielej s akcentmi dreva. Z plošiny lemovanej palmami s ležadlami, kreslami a kabínkami budete mať výhľad na vodu a pohorie. Celý priestor zvýrazní šesť charakteristických prvkov značky - hudbu, stravovanie, zábavu, módu, film a umenie.

V rezorte sa bude podávať svetovou kuchyňou inšpirované menu značky pozostávajúce z jednoduchých obľúbených jedál, ktoré sú zdravé a krásne prezentované. Hostia si budú môcť vychutnať nadštandardné misky s morskými plodmi, chutné sushi člny, farebné šaláty a obľúbené globálne špeciality, ktoré predstavujú lokality značky po celom svete.

Nikki Beach prinesie do rezortu aj svoju vyhľadávanú hudobnú kultúru prezentovanú miestnymi diskdžokejmi a hudobníkmi v podobe chill house, happy house, deep house, afro house, Latin house a iných žánrov. Domáci saxofonista bude jedným z hudobníkov, ktorí pomôžu vytvoriť nádhernú atmosféru a nezabudnuteľné spomienky.

Druhý projekt v tejto lokalite, Nikki Beach Resort & Spa Montenegro, sa nachádza na súkromnom polostrove v zálive Budvy a bude súčasťou rezortu súkromných víl. V lokalite, ktorej otvorenie sa plánuje na prelome rokov 2022/2023, sa bude nachádzať 150 izieb a apartmánov, 20 ultra-luxusných víl, tri samostatné súkromné pláže, mólo, kúpele Nikki Spa, fitnescentrum Tone Gym a päť reštaurácií, vrátane Key West, ktorá je už v súčasnosti otvorená.

„Nikki Beach Montenegro, reštaurácia a plážový klub, prinesie na jar bezprecedentnú úroveň zábavy, kulinárskych zážitkov a energie do Čiernej hory," hovorí Alexander Schneider, prezident divízie Global Nikki Beach Hotels & Resorts. „Neďaleký Nikki Beach Resort & Spa Montenegro bude kombináciou toho najlepšieho z oboch svetov, luxusného butikového hotela ponúkajúceho dokonalé útočište na oddych a rozmaznávania v duchu značky Nikki Beach."

V auguste 2019 otvorila značka v rámci spoločného podniku s Nikki Beach Hotels & Resorts EMEA nový rezort na ostrove Santorini pod názvom Nikki Beach Resort & Spa Santorini. Po ukončení svojej doteraz najlepšej sezóny v lokalite sa Nikki Beach Hotels & Resorts rozhodol podpísať zmluvu o obnovení dlhodobej spolupráce s Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli (tiež v Grécku). Ďalšiu lokalitu už značka ohlásila pred časom na Srí Lanke, kde v rámci rozrastajúceho sa portfólia momentálne stavia Nikki Beach Resort & Spa Sri Lanka.

Tohto roku sa Nikki Beach sústredí na expanziu v rámci odvetvia luxusného lifestylového cestovného ruchu a naplánovanie otvorenia nových lokalít v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Popri nových projektoch a výstavbe rezortov sa vedenie značky rozhodlo naďalej neprevádzkovať lokalitu Nikki Beach Resort & Spa Bodrum.

V roku 2019, oslávila spoločnosť Nikki Beach Global dvadsiate výročie svojho pôsobenia v oblasti cestovného ruchu rôznymi podujatiami vo svojich plážových kluboch a rezortoch. Značku založil podnikateľ Jack Penrod so svojou manželkou Luciou v Miami Beach v roku 1998. Dnes sa Nikki Beach Global rozrástla na medzinárodnú, mnohostrannú luxusnú značku v oblasti cestovného ruchu s 13 plážovými klubmi na celom svete, vrátane destinácií vo Versilii, Saint Barth, Saint Tropez, Dubaji, Monte Carlo, Marbelle a na Ibize a štyroch hotelov a rezortov. Nikki Beach Global má pobočky v Miami, Marbelle, Barcelone, Ženeve a Dubaji.

O spoločnosti Nikki Beach Global:

V roku 1998 podnikateľ Jack Penrod uviedol na trh značku Nikki Beach, prvý koncept originálnych luxusných plážových klubov kombinujúcich hudbu, jedlo, zábavu, módu, film a umenie do jedného celku. Dnes, keď má značka Nikki Beach už za sebou viac ako 20 rokov, stala sa celosvetovou spoločnosťou, ponúkajúcou mnohostranné lifestylové pobyty v 13 plážových kluboch, 4 hoteloch a rezortoch, prevádzkujúcou vlastnú divíziu módy (vrátane lifestylových butikov) a zabezpečujúcou špeciálne podujatia. Značka má tiež svoju neziskovú charitatívnu organizáciu podľa zákona 501c3 s názvom Nikki Cares.

Nikki Beach si teraz môžete vychutnať v: Miami Beach, USA; Saint Tropez, Francúzso; Saint Barth, Karibik; Marbella, Španielsko; Koh Samui, Thajsko; Mallorca, Španielsko; Ibiza, Španielsko; Monte Carlo, Monako; Dubaj, SAE; Versilia, Taliansko; Barbados, Karibik a Costa Smeralda, Taliansko. Každoročne má Nikki Beach svoju vlastnú lokalitu v priebehu medzinárodného filmového festivalu v Cannes vo Francúzsku a letný salónik na pobreží v Porto Cervo, Taliansku. Divízia hotelov a rezortov má svoje destinácie v Koh Samui, Thajsku, v Porto Heli, v Grécku, v Dubai, SAE a na Santorini, v Grécku.

O divízii Nikki Beach Hotels & Resorts:

Od svojho založenia v roku 2007 prichádza divízia Nikki Beach Hotels & Resorts s novou koncepciou jedinečného životného štýlu a stravovania, ktorá narúša klasické ponímanie hotelového odvetvia. Divízia hotelov a rezortov je prirodzenou súčasťou značky Nikki Beach prinášajúcou pocit z pobytu v plážovom klube do prostredia rezortov. Nejde však len o hotelové izby. DNA značky Nikki Beach je votkané do každej medzinárodnej lokality a poznáte ho pri stravovaní, v kúpeľoch aj v koncepcii fitnescentier, pretože je skutočne exkluzívne, vrátane Key West, Café Nikki, Nikki Spa a Tone Gym, až po živé dekorácie, priateľskú obsluhu a jedinečnú zábavu. S pribúdajúcimi lokalitami v Koh Samui, Thajsku, v Porto Heli, v Grécku, v Dubaji, SAE a na ostrove Santorini, v Grécku, sa značka Nikki Beach Hotels & Resorts dostáva stále viac do povedomia ako jedinečný koncept výstavby a prevádzky exkluzívnych rezortov po celom svete priamo na brehu mora alebo v mestských lokalitách.

