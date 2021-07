NIMIUM Therapeutics et Paraza Pharma forment un partenariat pour développer de nouveaux médicaments pour le traitement des maladies cardiométaboliques (CMD), de l'obésité et du diabète de type 2.

Le partenariat innovant se concentre sur le développement en amont d'activateurs pour une enzyme de détoxification du glucose appelée glycérol-3-phosphate phosphatase (G3PP).

MONTRÉAL, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- NIMIUM Therapeutics ( www.nimium.ca ), une société de biotechnologie basée à Montréal, a formé un partenariat avec Paraza Pharma ( www.parazapharma.com ) pour développer un nouveau traitement pour les maladies cardiométaboliques (CMD). Ce traitement vise à prévenir et à inverser les effets néfastes de l'excès de sucre et de l'apport calorique et à favoriser un vieillissement plus sain. Le partenariat se concentrera sur le développement en amont d'activateurs de la glycérol-3-phosphate phosphatase (G3PP).

L'enzyme G3PP a été découverte dans des cellules de mammifères par le laboratoire du professeur Marc Prentki au Centre de recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM), qui a démontré la preuve du rôle central de l'enzyme dans la réduction des effets néfastes d'un apport calorique excessif. Cette percée de recherche préclinique a démontré que l'activation de la G3PP s'attaque à de multiples complications liées au syndrome métabolique telles que l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. De plus, des expériences in vivo ont montré que l'activation de la G3PP contribue à un vieillissement plus sain. NIMIUM a accès aux hits d'activateurs de G3PP identifiés par adMare BioInnovations , qui a collaboré avec le Dr Prentki pour traduire ses recherches en applications commerciales potentielles.

Dans le cadre de cet accord, Paraza Pharma appliquera son expertise en chimie médicinale, en biologie et en découverte intégrée de médicaments pour développer des composés principaux activant la G3PP, et NIMIUM fournira des expériences de preuve de concept in vitro et in vivo chez l'animal.

« Ce partenariat se concentre sur la livraison d'une thérapie potentielle qui change la donne pour les maladies cardiométaboliques », a déclaré le Dr Arshad Siddiqui, fondateur et PDG de Paraza Pharma. « Paraza Pharma possède l'expertise et les capacités nécessaires pour traduire cette importante recherche en une nouvelle thérapie qui pourrait aider les patients. »

Les maladies cardiométaboliques sont la première cause de décès dans le monde. Elles comprennent les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les maladies rénales chroniques, l'hypercholestérolémie, l'hypertriglycéridémie, l'hypertension et la stéatose hépatique non alcoolique. Actuellement, chacune de ces affections nécessite des traitements distincts. Les recherches du Dr Prentki indiquent que la G3PP, par ses actions sur le métabolisme du glucose et des graisses, a le potentiel de les traiter de manière intégrale.

Philippe Walker, PDG de NIMIUM Therapeutics, a déclaré : « Les maladies cardiométaboliques sont une cause majeure de maladie et de décès. De nouvelles approches sont nécessaires pour faire face à cette crise sanitaire croissante. En cas de succès, cela pourrait transformer la façon dont ces maladies sont traitées. »

À propos de NIMIUM Therapeutics

NIMIUM Therapeutics est une biotech montréalaise axée sur le développement d'une thérapeutique innovante pour traiter les maladies cardiométaboliques (CMD). La recherche est basée sur la glycérol-3-phosphate phosphatase (G3PP), une enzyme qui joue un rôle central dans le métabolisme du glucose, des lipides et de l'énergie chez les humains. NIMIUM a des partenariats avec adMare BioInnovations , une organisation canadienne qui offre de l'expertise, de l'infrastructure et du capital pour aider à bâtir des entreprises dans le domaine des sciences de la vie ; et avec Paraza Pharma , une importante organisation de recherche contractuelle spécialisée dans le développement de médicaments. NIMIUM a reçu des fonds d'Investissement Québec.

À propos de Paraza Pharma

Paraza Pharma, une société basée à Montréal au Canada et à Cambridge au Massachusetts aux États-Unis, est une organisation intégrée de découverte préclinique de médicaments qui se concentre sur l'excellence en matière de science et d'innovation.

