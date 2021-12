Nina Dobrev luce conjuntos elegantes y acogedores de LILYSILK en Instagram

Nina es más conocida por sus papeles en "Degrassi: The Next Generation" y "The Vampire Diaries". Además de ser una actriz muy aclamada, también es productora ejecutiva y directora, así como increíblemente activa en varias causas benéficas, entre ellas Project Pink y Hunger Bites.

LILYSILK se ha convertido en una de las marcas de seda más queridas y reconocidas, ganando legiones de fans en todo el mundo, y llevada por estrellas como la actriz ganadora del Oscar Gwyneth Paltrow y la cantante y compositora ganadora del GRAMMY Meghan Trainor.

Desde su fundación en 2010, LILYSILK se ha dedicado a elaborar productos de seda de lujo que fusionan la sofisticación con la comodidad. El conjunto de cachemira que lleva Nina está hecho de cachemira de Mongolia de grado A 100%, que es excepcionalmente suave en la piel. Además, es increíblemente duradera, ya que se deshace mucho menos que la cachemira tradicional y se vuelve aún más suave y flexible con cada uso.

Hasta el 22 de diciembre, los compradores pueden disfrutar de promociones navideñas especiales, como la de compre uno y obtenga un 30% de descuento en ropa, compre uno y obtenga un 40% de descuento en fundas de almohada y hasta un 40% de descuento en pijamas. Los fans también pueden disfrutar de 10 dólares de descuento en compras superiores a 200 dólares, 20 dólares de descuento en compras superiores a 400 dólares y 30 dólares de descuento en compras superiores a 600 dólares.

Acerca de LILYSILK

LILYSILK es una de las principales marcas de seda del mundo con la misión de inspirar a las personas a vivir mejor y adaptarse a un estilo de vida más sostenible. La marca elabora sus productos con las mejores fibras naturales y está comprometida con una política de cero residuos, al tiempo que ofrece servicios excepcionales. El objetivo de LILYSILK es ofrecer a los clientes el máximo confort en cada momento, cada día y para siempre, para vivir de forma espectacular.

