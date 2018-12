Nina Pandolfo vai assinar mural exclusivo em Miami durante a Art Basel a convite da BRG

Quem estiver pela cidade pode aproveitar e visitar a exposição inédita "Everything was in me" no evento "Art + Real Estate 2018" no longe da BRG International, na Lincoln Road, onde também é possível fazer um tour virtual pelo ateliê da artista brasileira com óculos de realidade virtual.

Nina revela que achou o convite incrível, pois seria num formato diferente do usual. "O tempo era curto, mas como adoro desafios, logo surgiu o pensamento de que tudo já estava em mim. Assim nasceu o título da exposição: Everything was in me".

"É nosso quarto ano realizando essa celebração à arte, mas esse ano contamos com muitas novidades, como a oportunidade de trazer a experiência do ateliê de Nina para os convidados e ainda a instalação a céu aberto, por isso não poderíamos estar mais honrados de contar com a presença dela nessa aventura", celebra Matias Alem, CEO da BRG International.

O mural fica quase na Lincoln Ave, um lugar estratégico que será visto por quem passar pelo Art Basel no Miami Beach Convention Center e ficará exposto durante um mês.

A artista plástica, conhecida pelas figuras femininas, coloridas e de olhos grandes, foi uma das pioneiras no Brasil em levar a street art para as galerias, provando que grafite também é coisa de mulher.

Sobre a BRG

Fundada pelo brasileiro Matias Alem, broker e arquiteto, a empresa é especializada na comercialização de empreendimentos de alto padrão na região de Miami.

