NinjaRMM élargit sa présence à l'international avec huit nouvelles langues

NinjaRMM prend désormais en charge une douzaine de langues : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, polonais, néerlandais, norvégien, suédois, danois et russe.

SAN FRANCISCO, 29 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, NinjaRMM a annoncé sa disponibilité en huit langues supplémentaires, soit 12 langues au total. Le produit de NinjaRMM devient ainsi plus accessible aux professionnels de l'informatique du monde entier et rend l'entreprise plus compétitive alors qu'elle poursuit sa route vers le sommet du marché.

« La gestion informatique n'a jamais été aussi importante pour les entreprises, mais de nombreux professionnels de l'informatique ont été limités dans leur choix d'outils pour gérer les difficultés », a déclaré S. Sferlazza, PDG de NinjaRMM. « NinjaRMM a été conçu en ayant la sécurité en tête et trouve habilement un équilibre entre une interface utilisateur facile à utiliser et la puissance et la sécurité attendues pour satisfaire les besoins de n'importe quelle entreprise. Avec l'ajout de huit nouvelles langues, nous avons hâte que les nouveaux utilisateurs internationaux profitent d'une meilleure manière de gérer l'informatique à distance ».

« Les nouveaux emplacements des produits NinjaRMM représentent un investissement important dans l'avenir de l'entreprise en Europe et en Amérique latine », a indiqué Andre Schindler, le Directeur général de NinjaRMM pour la zone EMEA. « NinjaRMM a connu une adoption rapide par les fournisseurs de services managés et les services informatiques internes, qui cherchaient une meilleure option, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Nous connaissons une demande accrue en particulier dans les pays nordiques et dans les pays d'Europe du Sud ; aussi nous avons axé notre stratégie d'expansion autour de la croissance dans ces marchés ».

Tous les produits NinjaRMM prendront en charge les langues venant d'être ajoutées, notamment Ninja Data Protection , le produit de sauvegarde sur cloud de l'entreprise, ainsi que la toute dernière mise à jour de la plateforme NinjaRMM 5.0 .

NinjaRMM a été reconnu comme l'une des meilleures plateformes de télégestion et de télésurveillance informatique par des sites d'évaluation par des pairs tels que G2 et SourceForge. Pour commencer un essai gratuit de NinjaRMM, cliquez ici .

À propos de NinjaRMM

NinjaRMM fournit un logiciel puissant de télésurveillance et de télégestion aux fournisseurs de services managés et aux services informatiques internes. Cette plateforme offre une expérience depuis un panneau unique qui augmente l'efficacité professionnelle en associant surveillance, alertes, application de correctifs, antivirus, sauvegarde et automatisation informatique, le tout derrière une seule et unique interface. NinjaRMM a été reconnu comme Leader par des sites d'évaluation par les utilisateurs, tels que G2Crowd, SourceForge et Capterra, et nommé RMM n° 1 dans 8 catégories, dont la facilité d'utilisation, la direction de produit, la qualité de l'assistance et la satisfaction générale. NinjaRMM a des bureaux à San Francisco, Los Angeles, Austin, Tampa et Berlin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ninjarmm.com ou enregistrez-vous pour obtenir une version d'essai gratuite .

