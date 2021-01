NinjaRMM vergroot zijn internationale bereik met ondersteuning voor acht nieuwe talen

NinjaRMM ondersteunt nu twaalf talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Nederlands, Noors, Zweeds, Deens en Russisch.

SAN FRANCISCO, 29 januari 2021 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigde NinjaRMM ondersteuning voor acht nieuwe talen aan, wat het totale aantal ondersteunde talen op 12 brengt. Het product van NinjaRMM wordt nu nog toegankelijker voor IT-professionals wereldwijd, en de concurrentiepositie van het bedrijf wordt versterkt om uiteindelijk marktleider te worden.

"IT-management is tegenwoordig belangrijker dan ooit voor bedrijven, maar veel IT-professionals hadden tot nu toe slechts keus uit een beperkt aantal hulpmiddelen voor het beheer van complexe situaties", verklaarde Sal Sferlazza, CEO van NinjaRMM. "NinjaRMM is ontwikkeld met het oog op beveiliging en biedt een optimale balans tussen gebruiksgemak enerzijds en de kracht en beveiliging anderzijds die nodig zijn om aan alle bedrijfsbehoeften te kunnen voldoen. Dankzij de toevoeging van acht nieuwe talen kunnen nieuwe internationale gebruikers nog makkelijker gebruikmaken van de mogelijkheden voor extern IT-management."

"De nieuwe vertalingen van de producten van NinjaRMM vormen een belangrijke investering in de Europese en Latijns-Amerikaanse toekomst van het bedrijf", zei Andre Schindler, General Manager EMEA van NinjaRMM. "NinjaRMM heeft een grote groei doorgemaakt onder Managed Service Providers en interne IT-afdelingen in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die op zoek waren naar een betere oplossing. We zien een toenemende vraag in vooral Scandinavische en Zuid-Europese landen en hebben onze uitbreidingsstrategie op groei binnen deze markten geconcentreerd."

Alle NinjaRMM-producten zullen ondersteuning voor de nieuwe toegevoegde talen bieden, waaronder Ninja Data Protection , het cloud-back-upproduct van het bedrijf, evenals de nieuwste platform-update, NinjaRMM 5.0 .

NinjaRMM wordt door reviewsites van collega's, zoals G2 en SourceForge, erkend als een van de beste platforms voor externe monitoring en IT-management. Klik hier als u met een gratis trial van NinjaRMM wilt beginnen.

Over NinjaRMM

NinjaRMM biedt Managed Service Providers en interne IT-afdelingen krachtige cloudgebaseerde software voor externe monitoring en beheer via externe toegang. Het platform presenteert een alles-in-één centraal venster, wat bedrijfsefficiëntie ten goede komt omdat monitoring, alerting, patching, antivirus, back-up en IT-automatisering allemaal binnen één venster te vinden zijn. NinjaRMM wordt door reviewsites van gebruikers, zoals G2Crowd, SourceForge en Capterra, als toonaangevend beschouwd en is als beste RMM uit de bus gekomen in 8 categorieën, dankzij gebruiksgemak, productvisie, kwaliteit van ondersteuning en algemene tevredenheid. NinjaRMM heeft kantoren in San Francisco, Los Angeles, Austin, Tampa (Verenigde Staten) en Berlijn (Duitsland). Voor meer informatie kunt u naar www.ninjarmm.com gaan of zich registreren voor een gratis trial .

