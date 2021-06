Nippon Express Belgium lanceert nieuwe dienst op de luchthavens van Luik en Oostende

-Gericht op het versterken van gateway-functies van import en export in Europa-

TOKYO, 4 juni 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express (België) NV/SA (hierna "NE Belgium"), een lokale dochteronderneming van Nippon Express Co., Ltd., werkt samen met Nippon Express Europe GmbH om een nieuwe dienst met de luchthaven van Luik en Oostende-Brugge International Airport om de gateway-functies van import en export in Europa te versterken.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202105265409-O1-E2E7fjEN

Foto1: Op de luchthaven van Luik

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105265409/_prw_PI5fl_iZG57Kd7.jpg

Foto2: Links: Steven Verhasselt, Vice President, Liege Airport SA.; rechts: Tsuyoshi Ogihara, President, NE Belgium

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105265409/_prw_PI3fl_gUoGn65S.jpg

-Europa-Japan vervoer heen en terug tussen de luchthavens van Luik en Narita

Door de pandemie van het coronavirus is een chronisch tekort aan luchtvrachtruimte ontstaan. De luchthaven van Luik in het oosten van België fungeert als een van Europa's speciale vrachtluchthavens en biedt momenteel lijn- en chartervluchten van en naar China, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika. Zonder slotbeperkingen voor vertrek- en aankomsttijden door luchtvaartmaatschappijen en met zijn geografisch gunstige ligging nabij de Duitse, Nederlandse en Franse grens, heeft de luchthaven haar afhandelingsvolume de afgelopen jaren zien toenemen om het bijna op één lijn te brengen met de belangrijkste gateway-luchthavens van Europa (Frankfurt, Amsterdam, Parijs en Londen). Een goederentreinstation in de buurt van de luchthaven met verbindingen naar de spoorwegen China-Europa en een intermodale (binnenvaart-, weg- en spoor) containerterminal-werf helpt de gateway-functies van de luchthaven voor meerdere manieren van transport te verbeteren.

NE Belgium is de eerste Japanse expediteur die activiteiten heeft opgezet in de omgeving van Luik en heeft een kantoor geopend in de vrachtzone van de luchthaven om CFS-functies te bieden. Het bedrijf is nu betrokken bij de import/export van luchtvracht met behulp van de chartervluchtdienst voor heen en terug tussen de luchthavens van Luik en Narita, die op 16 april actief werd.

-Europa-VS-vervoer heen en terug tussen de luchthavens van Oostende en JFK

Als antwoord op de stijgende vraag naar transatlantisch luchtvrachtvervoer werd op 8 mei een charterdienst tussen de internationale luchthaven Oostende-Brugge in het westen van België en de internationale luchthaven John F. Kennedy in New York geïntroduceerd. NE Belgium heeft met Qatar Airways Cargo een overeenkomst voor een wekelijkse chartervlucht getekend om zijn B777-300 ER minivrachtvliegtuig te gebruiken voor vrachtvervoer heen en terug. Alle incidentele diensten van vertrek t/m aankomst worden uitgevoerd door Nippon Express die tevens zorgdraagt voor het ophalen/bezorgen in de omliggende gebieden.

Foto3: Vracht die in vliegtuigen wordt geladen

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105265409/_prw_PI2fl_33u1yy5Q.jpg

Foto4: Lading aan boord geladen

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202105265409/_prw_PI4im_L8nJZXmh.jpg

-Functies van nieuwe services

Door gebruik te maken van de strategische ligging van België in het hart van de Europese logistiek, dient deze overslagplaats niet alleen voor vracht uit België maar ook uit buurlanden zoals Nederland en Frankrijk. Ondanks het chronische tekort aan laadruimte als gevolg van de pandemie is Nippon Express in staat om klanten op betrouwbare wijze vrachtruimte te bieden.

