Nippon Express Europe gründet zwei neue Tochtergesellschaften in Marokko

- Schritt zur Stärkung von Logistikdienstleistungen in der Automobilindustrie -

TOKIO, 24. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Nippon Express Europe GmbH (nachfolgend „NX Europe"), eine Konzerngesellschaft von NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., hat zwei seiner bestehenden Niederlassungen in Marokko – die Niederlassung Marokko und das Tanger Med Logistics Center – in Tochtergesellschaften ausgegliedert, die seit Juli als Nippon Express Morocco SARLAU und seit August als Nippon Express Morocco Free Zone SARLAU firmieren. Am 26. September wurde in Tanger, im Norden Marokkos, eine Eröffnungszeremonie abgehalten, um die Gründung dieser beiden Unternehmen zu feiern.

- Zweck der Ausgliederung

Die Geschäftsentwicklung der Nippon Express Group in Marokko begann im Dezember 2017 in Casablanca mit der Gründung der marokkanischen Niederlassung, gefolgt von der Eröffnung des Tanger Med Logistics Center im Hafen von Tanger Med im Juni 2019 für Luft-/Seefracht-Speditions- und Logistikdienstleistungen.

Marokko ist nach Südafrika der zweitgrößte Automobilhersteller Afrikas und dient gleichzeitig als Komplementärland zu Europa. Die Nachfrage nach Import-/Export-, Beschaffungs- und Vertriebslogistik rund um die Automobilindustrie ist seit einiger Zeit hoch, und immer mehr Automobil- und Autoteilehersteller errichten Werke im Land.

Zur Unterstützung der Aktivitäten in Marokko und um seine eigenen Aktivitäten weiter auszubauen sowie seine Geschäftsinfrastruktur zu stärken hat NX Europe zwei seiner Unternehmensstandorte eingegliedert. Die Nippon Express Group wird ihr umfangreiches Vertriebs- und betriebliches Know-how in vollem Umfang nutzen und ihre Bemühungen für die Automobilindustrie, die im Geschäftsplan des Konzerns als Schwerpunktbranche positioniert ist, verstärken.

Aufgrund eines voraussichtlichen anhaltenden Wachstums wird die Nippon Express Group ihre Logistikkapazitäten in Marokko und im übrigen Afrika weiter ausbauen und unaufhaltsam in den afrikanischen Markt vordringen, indem sie ihr globales Netzwerk und ihr hochentwickeltes Logistik-Know-how nutzt und gleichzeitig zur Entwicklung der Geschäftsaktivitäten ihrer Kunden beiträgt.

