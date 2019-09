Nippon Express fait part d'un investissement dans Future Supply Chain Solutions Limited, prestataire de services de logistique de tout premier plan en Inde

TOKYO, 30 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (TSE : 9062, la « Société »), agissant par l'intermédiaire de sa filiale Nippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd. a convenu de faire un investissement dans Future Supply Chain Solutions Limited (« FSC ») (« Investissement »). Le Conseil d'administration de la Société, lors de sa réunion du 20 septembre 2019, a approuvé la mise en place d'une convention de souscription d'actions (« SSA », Share Subscription Agreement) et d'une convention entre actionnaires (« SHA », Shareholder Agreement) avec FSC, ainsi que d'une convention d'achat d'actions (« SPA », Share Purchase Agreement) avec certains actionnaires de FSC. Coté à la bourse de Bombay (BSE Limited) et à la National Stock Exchange of India Limited, FSC est l'un des principaux prestataires de services logistiques en Inde et fait partie du Future Group, plus grand groupe de vente au détail en Inde.

Le placement est assujetti aux conditions de clôture habituelles et aux approbations réglementaires.

Objectif de l'Investissement

Le groupe Nippon Express a pour objectif de devenir une entreprise de logistique ayant une présence significative sur les marchés mondiaux, conformément au « Plan d'affaires 2023 du groupe Nippon Express : croissance dynamique » à partir de l'exercice financier 2018. Un volet important de la stratégie du groupe consiste à concentrer des efforts sur le renforcement de son activité en Inde afin de tirer parti de la croissance rapide attendue sur le marché indien de la logistique. Le marché indien de la logistique devrait connaître une croissance significative dirigée par des facteurs clés tels que : 1) la modernisation du réseau d'infrastructures routières, 2) la réorganisation des réseaux traditionnels de la chaîne d'approvisionnement grâce à l'application de la TPS (taxe sur les produits et services) (*) et 3) la croissance de la consommation stimulée par l'essor rapide de la tranche de population aux revenus moyens.

Nippon Express a fait son entrée sur le marché indien en 2007 et se concentre à l'heure actuelle sur l'expédition de fret international à l'arrivée et au départ de l'Inde. Une prochaine étape pour étendre plus loin ses activités en Inde consistera à renforcer ses activités de logistique intérieure en Inde afin de répondre à la demande croissante au plan national.

Avec son siège à Bombay en Inde, Future Group est l'un des plus grands conglomérats commerciaux engagés dans une vente au détail moderne ayant une empreinte panindienne. La croissance rapide de Future Group dans la vente au détail est appuyée par les capacités logistiques de FSC. FSC s'est imposé en peu de temps comme l'un des plus grands intervenants en Inde, comptant non seulement Future Group comme client principal, mais également plusieurs clients indiens et multinationaux en forte croissance.

Le partenariat avec FSC ajoutera des capacités complémentaires à Nippon Express et lui permettra de fournir des services logistiques de bout en bout à ses clients, ce qui entraînera l'expansion de son activité logistique en Inde.

(*) TPS (taxe sur les produits et services) : impôts indirects prélevés sur la fourniture de biens et de services.

Pour obtenir des détails, veuillez visiter :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/201909191058-O1-4aKWNJ7y.pdf

Perspectives

L'impact de l'Investissement sur les performances regroupées de la Société pour l'exercice fiscal se terminant en mars 2020 sera minime.





