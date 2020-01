Nippon Express fusionne trois sociétés du groupe en Italie

-La fusion vise à renforcer les services logistiques liés au mode de vie-

TOKYO, 22 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Trois sociétés du groupe Nippon Express en Italie, Nippon Express Italia Srl, filiale italienne de Nippon Express Co., Ltd. basée à Miilan, Franco Vago SpA (ci-après « Franco Vago »), et Traconf Srl (ci-après « Traconf »), ont fusionné pour former Nippon Express Italia SpA (Siège social : Florence ; président : Arnaldo Vivoli), le 1er janvier 2020.

Pour célébrer cette fusion, une cérémonie s'est déroulée à Milan le 15 janvier.

Photo1 : Cérémonie de fusion

Photo2 : Discours du nouveau président

Objectif de la fusion

En 2013, Nippon Express Co, Ltd., a fait l'acquisition de Franco Vago, qui exerce des activités de transport de vêtements principalement pour des marques de mode de luxe en Italie et a acquis, en 2018, la société Traconf, qui exerce des activités de stockage en entrepôt, de distribution et d'autres services en lien avec la mode et le style de vie en Italie, dans le reste de l'Europe, aux États-Unis et en Chine, et dont la clientèle, comme celle de Franco Vago, est principalement composée de marques de mode de luxe.

Le but de la fusion est à la fois d'accélérer et de tirer le meilleur parti des synergies de ventes et des opérations et d'atteindre une croissance spectaculaire, en incluant la société existante Nippon Express Italia Srl, d'intensifier les efforts dans le secteur de la haute couture, secteur prioritaire dans la stratégie d'entreprise de Nippon Express, et de faire en sorte que la nouvelle société devienne un des principaux fournisseurs de services logistiques dans le secteur de la logistique lié à la mode.

Grâce à cette fusion, Nippon Express Italia SpA devient la société de Nippon Express Group la plus importante en Europe et la deuxième plus grande filiale d'outre-mer après Nippon Express USA, Inc.

Avantages de la fusion

Un nouveau département, dédié au style de vie, ira au-delà de la haute couture pour cibler la logistique liée au style de vie, et le savoir-faire de Franco Vago et Traconf, tout comme l'administration intégrée de Nippon Express Group, seront mis à profit pour étendre les ventes aux secteurs du style de vie.

La compétitivité des tarifs sera améliorée grâce au tri, à la collecte et au chargement conjoints dans les opérations d'expédition et de transport en camion.

Le modèle d'entreprise, dédié au style de vie, sera étendu horizontalement de l'Italie au reste du réseau de Nippon Express, et le savoir-faire sur les opérations d'expédition, de logistique et de transport en camion, dispersé entre les entreprises, sera partagé.

Profil de la nouvelle société

Date effective de la fusion

1er janvier 2020

