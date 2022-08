Nippon Express Italia lance un service de livraison écologique par bateaux à hydrogène à Venise

TOKYO, 12 août 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express Italia S.p.A. (ci-après « NX Italia »), société du groupe NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., a lancé un service de livraison écologique à Venise, en Italie, qui utilise des bateaux à hydrogène.

Logo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202208084883/_prw_PI1fl_anfXMjcN.jpg

Photo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202208084883/_prw_PI2fl_q5iJy27k.jpg

L'Union européenne s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % par rapport aux niveaux de 1990 au plus tard en 2030, et les entreprises opérant au sein de l'UE accélèrent ainsi leurs efforts de décarbonisation.

Pour réaliser sa vision à long terme de devenir une « entreprise de logistique avec une forte présence sur le marché mondial », le groupe Nippon Express a fait de la lutte contre le changement climatique l'un de ses enjeux majeurs et travaille à réduire les émissions de CO 2 dans ses opérations ainsi qu'à créer des produits et services qui aident ses clients à réduire leurs propres émissions de CO 2 .

NX Italia a lancé un service de livraison du dernier kilomètre qui réduit les émissions de CO 2 générées par le transport par camion en utilisant des bateaux à hydrogène pour les livraisons principalement aux boutiques de mode de luxe. Ces bateaux à hydrogène sont équipés de générateurs d'hydrogène amovibles, et ils émettent beaucoup moins de CO 2 que ceux dotés d'un moteur à essence et diesel.

Le groupe Nippon Express continuera à œuvrer activement pour favoriser une société durable en s'efforçant de réduire l'impact environnemental de la logistique de ses opérations et de bâtir une société axée sur l'économie des ressources et le recyclage.

Site Web de Nippon Express : http://www.nipponexpress.com/

Compte LinkedIn officiel du groupe Nippon Express :

https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

SOURCE NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC.