Nippon Express lance un service logistique ultra-basse température pour l'industrie pharmaceutique

TOKYO, le 10 juin 2022 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. (ci-après « Nippon Express »), une société du groupe Nippon Express Holdings, Inc., a lancé le 30 mai un service logistique capable de manutentionner des marchandises nécessitant des températures ultra-basses (-20 C à -85 C) pour l'industrie pharmaceutique.

Photo : Produits à manipuler (exemples)

Photo : Utilisations prévues du service

En tant qu'approche prioritaire pour la stratégie de croissance des activités de base décrite dans le « Plan d'affaires du Groupe NX 2023 - Croissance dynamique », le Groupe NX a positionné l'industrie pharmaceutique comme une industrie prioritaire et va de l'avant dans le développement de systèmes de contrôle de la qualité et l'amélioration de son infrastructure commerciale à l'intérieur et à l'extérieur du Japon conformément aux Bonnes Pratiques de Distribution (PIB) établi pour les produits pharmaceutiques.

Nippon Express a jusqu'ici fourni une plate-forme de distribution pharmaceutique avec un contrôle strict de la température dans deux gammes -- 2 C à 8 C (réfrigéré) et 15 C à 25 C (température constante) -- et a récemment introduit des innovations qui lui permettront désormais de traiter des marchandises nécessitant des températures ultra-basses dans la gamme -20 C à -85 C.

Ces améliorations permettront le stockage et le transport à très basse température de produits pharmaceutiques au stade de la recherche et du développement et dans le processus de formulation. Nippon Express est ainsi en mesure d'offrir des services de logistique à température contrôlée pour un large éventail de produits pharmaceutiques, y compris les matières premières, intermédiaires et ingrédients pharmaceutiques actifs ainsi que les produits finis.

À l'avenir, Nippon Express continuera d'étendre et de développer ses services à l'échelle mondiale pour répondre à la demande de services logistiques pharmaceutiques de bout en bout de plus en plus sophistiqués et diversifiés.

