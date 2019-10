Nippon Express ouvre un compte LinkedIn officiel

TOKYO, 15 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. a ouvert un compte LinkedIn officiel le mardi 1er octobre.

Dans le « Nippon Express Group Business Plan 2023 - Dynamic Growth » (Plan d'affaires 2023 du groupe Nippon Express : croissance dynamique) lancé cette année en avril, Nippon Express vise à devenir une entreprise de logistique mondiale avec une forte présence sur le marché mondial et une vision à long terme. Pour soutenir cette initiative, Nippon Express s'efforce d'innover dans ses stratégies de relations publiques.

Plus de 3,2 milliards de personnes mondialement utilisent les médias sociaux et de nombreuses entreprises autour du globe font appel à l'outil numérique pour leurs opérations commerciales. Dans le cadre de ses efforts concrets pour innover ses stratégies de relations publiques, Nippon Express a décidé d'ouvrir un compte officiel sur LinkedIn, l'une des plus grandes plateformes spécialisées de médias sociaux pour utilisation dans les entreprises dans le monde. Nippon Express fournira diverses informations au monde entier au moyen de LinkedIn afin d'accroître à l'étranger la visibilité du groupe Nippon Express.

Compte LinkedIn officiel : NIPPON EXPRESS GROUP

