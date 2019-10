Nippon Express participe pour la première fois à la Conférence générale de l'ICOM (International Council of Museums) pour la 25e édition qui s'est déroulée cette année à Kyoto

TOKYO, 10 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. a participé pour la première fois à la Conférence générale de l'ICOM (International Council of Museums) alors que l'événement 2019 s'est déroulé dans l'antique ville japonaise de Kyoto du dimanche 1er au samedi 7 septembre.

Le but de l'ICOM est de promouvoir l'avancement des musées, et la Conférence générale de l'ICOM a eu lieu tous les trois ans dans divers pays.

Cette année, la 25e Conférence générale de l'ICOM, qui s'est tenue pour la première fois au Japon, a réuni 4 590 participants de 120 pays et régions, soit un nombre record de participants.

Nippon Express a agi au titre de cosponsor de la conférence de 2019, et la Division d'affaires des Beaux-Arts de la société ainsi que sa société du groupe, Nittsu Shoji Co, Ltd., ont coopéré entre elles pour participer à une exposition.

Outre l'exposition des conteneurs de stockage et du matériel d'emballage, l'équipe de Nippon Express a également fait la démonstration de ses services de haute qualité dans le transport de biens culturels et d'œuvres d'art, notamment en montrant des images vidéo de statues bouddhistes emballées et déplacées.

Sur le stand de Nippon Express, l'équipe a présenté l'emballage de statues bouddhistes alors que de nombreuses personnes contemplaient leur savoir-faire.

Photo : Démonstration de l'emballage de statues bouddhistes

Nippon Express continuera de fournir des services qui répondent aux différents besoins des clients en s'appuyant sur la qualité qui met pleinement à profit ses compétences et ses technologies.

