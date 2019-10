Nippon Express startet offizielles Konto auf LinkedIn

TOKIO, 15. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. startete am Dienstag, 1. Oktober, ein offizielles Konto auf LinkedIn.

Mit dem im April dieses Jahres gestarteten „Nippon Express Group Business Plan 2023 -Dynamic Growth-" beabsichtigt Nippon Express ein globales Logistikunternehmen mit starker Präsenz auf dem Weltmarkt und einer langfristigen Vision zu werden. Zur Unterstützung dieser Initiative unternimmt Nippon Express Anstrengungen, Neuerungen bei seinen PR-Strategien vorzunehmen.

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI3im_1449C9rT.jpg)

Mehr als 3,2 Milliarden Menschen weltweit nutzen Social Media und viele Unternehmen auf der ganzen Welt verwenden dieses digitale Tool für ihre Geschäftsaktivitäten. Im Rahmen der konkreten Anstrengungen für die Neuaufstellung seiner PR-Strategien hat Nippon Express beschlossen, ein offizielles Konto auf LinkedIn - einer der weltweit größten webbasierten sozialen Netzwerkplattformen zur Pflege von Geschäftskontakten - zu eröffnen. Nippon Express wird über LinkedIn verschiedene Informationen an die Welt weitergeben, um die Sichtbarkeit der Nippon Express Group im Ausland zu erhöhen.

(Image1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI1fl_Ai0eAX76.jpg)

(Image2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/201910091905/_prw_PI2lg_0w305hIR.jpg)

Offizielles Konto auf LinkedIn: NIPPON EXPRESS GROUP

SOURCE Nippon Express Co., Ltd.