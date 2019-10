Nirvana Daiis Banyan Tree Residences Riverside Bangkok vinner Asia Pacific Property-priser for 2019-2020

STOCKHOLM, 9. oktober 2019 / PRNewswire / -- Nirvana Daiis Banyan Tree Residences Riverside Bangkok er et sant «paradis for sjelen». Dette superluksuriøse boligkomplekset ligger like ved Chao Phraya Riverbanks i hjertet av Bangkok. De nylig tildelte prisene i kategoriene Residential High-rise Architecture og Residential High-rise Development på Asia Pacific Property Awards 2019–2020 viser at Banyan Tree Residences Riverside Bangkok er i toppsjiktet innen design og arkitektur i Thailand. Dette mesterverket i verdensklasse ble designet i samarbeid med SCDA fra Singapore, et av verdens fremste arkitektfirma.

Boligene berikes av de historiske og stilige bymiljøene fra både gamlebyen og den nye byen som smelter sammen. Den perfekte plasseringen bare 16 meter fra Chao Phraya River gjør Banyan Tree Residences Riverside Bangkok til en makeløs eiendom.

Dette unike og fredelige boligkomplekset ved elvebredden tilbyr beboerne perfekt kvalitet med det fineste i luksuriøse møbler, levert i samarbeid med det verdenskjente møbelmerket Poliform fra Italia. Den 45 etasjer store bygningen rommer 133 enheter, og med kun 4 enheter i hver etasje og privat heis kan du nyte privatlivets fred. Prisen for en leilighet med to soverom (160 kvm) starter på 17 millioner SEK. Leilighetene har panoramautsikt over elven og en enestående utsikt over den stilige byen og historiske landemerker i Bangkok. Beboerne kan lett snike seg vekk fra kaoset i den travle byen via motorvei, sky train, t-bane, samt privat båt langs elven.

I det elegante boligkomplekset kan beboerne nyte en luksuriøs livsstil takket være eksepsjonelle 5-stjerners hotelltjenester, romslige fasiliteter i verdensklasse med 24-timers concierge-service, spa, privat matservering og parkering, limousine og flyplasstransport. Det tilbys også flere luksuriøse fasiliteter som et svømmebasseng og boblebad med panoramautsikt over Chao Phraya River og Bangkok by, samt et yogaområde for å lege sinn, kropp og sjel. I tillegg til den globale privilegerte tjenesten tilbyr Banyan Tree Private-kolleksjonen gratis opphold i eksklusive villaer på fantastiske steder over hele verden opptil 7 netter per år, samt rabatter på 10 % til 50 % og spesielle privilegier.

Oppdag den ultimate boopplevelsen i Bangkok, og finn mer informasjon om prosjektet på: https://www.banyantreeresidencesriversidebangkok.com

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1007455/Banyan_Tree_Residence_Riverside_Bangkom_Life_is_full_of_details_30_30.mp4

Related Links

http://www.nirvanadaii.com



SOURCE Nirvana Daii PLC