Nissan reafirma su compromiso con la sociedad mexicana a través de la Fundación Nissan

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- La visión de Nissan es "enriquecer la vida de las personas" y cumplir con ella significa esforzarse continuamente por ser una corporación que la sociedad considera esencial. Para cumplir con ella y como parte de los esfuerzos de responsabilidad social, nació la Fundación Nissan, creada con el objetivo de apoyar tres causas fundamentales: medio ambiente, salud y educación, todas ellas fundamentales para el desarrollo del país, y también valores que caracterizan a Nissan en México y a nivel global.

"En nuestro deseo de contribuir de vuelta a la sociedad mexicana hemos integrado programas y actividades de voluntariado, así como alianzas con asociaciones e instituciones enfocadas en estas tres causas, ya que estamos convencidos de que es a través de ellas que podemos contribuir con algunos de los principales desafíos en nuestro país" comentó Mayra González, presidente y director general de Nissan Mexicana.

Fundación Nissan ha invitado a participar de manera voluntaria en varias actividades a sus más de 17 mil empleados en todo el país, extendiendo la invitación a los más de 15 mil colaboradores de su red de distribuidores, además de proveedores y distintos socios a nivel nacional.

A continuación, te presentamos en qué consiste cada uno de los pilares de apoyo:

Salud:

A través de este pilar, se busca apoyar causas que favorecen la asistencia y mejora de la salud de grupos vulnerables.

Apoyo a Niños con Cáncer

En 2018 fue donada una Nissan URVAN NV350 – con el apoyo de la red de distribuidores Nissan – destinada a trasladar a los niños hacia los distintos puntos de atención médica donde reciben tratamiento para combatir el cáncer a través de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, IAP (AMANC).

En 2017 se realizó un donativo de $3.8 millones de pesos AMANC cuyos fondos ayudaron a proveer albergue y asistencia a niños con cáncer, particularmente enfocado en familias de escasos recursos en México.

Desde 2016 se apoya la iniciativa anual de recolección de tapas de botellas de plástico denominada "Tapatón Nissan" en todas las localidades fomentando el reciclaje y lo cual a su vez genera recursos para que cada año más de 2 mil niños de AMANC puedan tener acceso a terapias y asistencias que les permita una recuperación exitosa. En 2017 los empleados de Nissan recolectaron 2 millones de tapas, superando dicha meta en 2018 con más de 3.5 millones.

Educación:

Proporcionar herramientas en favor de causas que mejoren las condiciones de la niñez y la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país es el principal objetivo de este pilar de la fundación.

Caravana Monozukuri

Iniciativa que tiene como principal objetivo el introducir a niños y niñas a la experiencia de manufactura y promover el interés por el estudio de ingenierías, tecnología y ciencia. En 2018 se llevó esta experiencia a los estudiantes de quinto y sexto año de primaria en las escuelas de Distribuidores Nissan de Chalco y Coacalco.

Daunis y APAC

Nissan abre sus puertas cada mes para que Daunis – capacitación para el trabajo a jóvenes y adultos con Síndrome de Down y/o discapacidad intelectual – y APAC – institución especializada en personas con parálisis cerebral y otras discapacidades – vendan sus productos y así apoyar a estos niños, jóvenes y adultos. Igualmente es un espacio para que los empleados de Nissan convivan y conozcan más sobre estas y otras discapacidades presentes en nuestro país.

Juguetón Nissan

Impulsa la donación de juguetes y ropa para niños viviendo en albergues y en zonas de escasos recursos. En 2018 más de 7 mil niños fueron beneficiados en CDMX, Aguascalientes, Estado de México y Morelos.

Medio Ambiente:

Se impulsan acciones orientadas a contribuir con un futuro más sostenible reduciendo así el impacto ambiental.

Reforestación

En el 2018, con más de 80 voluntarios - empleados y familiares, así como con el apoyo y asesoría de Reforestamos México - fueron sembrados más de 800 árboles en el Nevado de Toluca.

Rehabilitación de Perros en situación de calle y maltrato

A través de la iniciativa Croquetón Nissan, en 2019 se reunieron casi 3 toneladas de croquetas para los 300 perros que actualmente habitan Milagros Caninos, el primer centro de rehabilitación en América Latina para perros en situaciones extremas.

Los voluntarios también han apoyado con donativos económicos y "terapia de caricias".

Reciclaje

Fue instalada en el Corporativo de Nissan una máquina recolectora de PET y aluminio denominada BioBox para promover el reciclaje.

Por su parte, Herman Morfin, líder de la Fundación Nissan, compartió que, como siguientes pasos, se buscará dar continuidad a las actividades de apoyo a AMANC, Daunis, APAC, Milagros Caninos, así como la amplificación de la campaña de reciclaje y de las jornadas anuales de Juguetón Nissan, Reforestación y Caravana Monozukuri, todo ello, tanto en la Ciudad de México, como en las localidades donde opera la marca – Aguascalientes, Estado de México, Manzanillo y Morelos.

"Buscamos ser la fundación de apoyo social con mayor alcance y efectividad en sus apoyos de la industria automotriz. Estoy segura que, con la ayuda de todos nuestros colaboradores y distintos socios de negocio, podremos lograrlo," finalizó Mayra González.

