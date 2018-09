Nissui Pharmaceutical lance un service mondial de comptage de colonies

- Une utilisation des services dans le nuage d'AWS et de technologie d'IA rendue flexible

TOKYO, 30 août 2018 /PRNewswire/ -- Nissui Pharmaceutical Co., Ltd. a entrepris un essai d'opération de comptage de colonies en culture, CompactDryTM pour « milieu simple de culture en vue de dénombrement de bactéries » faisant appel aux services dans le nuage d'Amazon Web Service (AWS) et à la technologie de l'intelligence artificielle (IA), ceci étant destiné à partir d'août 2018 à des clients étrangers spécifiques dans le cadre d'une dynamique d'investissements vers de nouveaux domaines de développement. « CompactDryTM » est un important produit de contrôle servant à la vérification des réactifs utilisés dans l'inspection de la qualité de produits alimentaires et le contrôle sanitaire des unités de production.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201808287290-O2-wypTURWL)

CompactDryTM, un milieu de culture simple pour dénombrement de bactéries

CompactDryTM est un simple milieu de culture sec pour lequel seulement 1 ml de solution d'échantillon est suffisant et ne nécessite pas de préparation de milieu de culture. Dans ce contexte, la Société a mis en place un service mondial de comptage de colonies « @BactLABTM » en améliorant la valeur ajoutée des produits dans le but de réduire la charge de travail en gestion de l'hygiène des aliments, d'améliorer et de mettre en réseau le contrôle qualité / l'assurance qualité (CQ/AQ) pour les fournisseurs, les sites de fabrication et les sièges de sociétés. Il vous est désormais possible d'effectuer une gestion centralisée de CQ/AQ.

Service mondial de comptage de colonies (@BactLABTM) : Vous pouvez utiliser une app de smartphone pour dénombrer facilement des colonies de bactéries cultivées sur CompactDryTM

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/img/201808287290-O1-0umvOpE4)

Après inscription en tant que membres sur l'app ou le service web, les utilisateurs peuvent prendre des photographies de colonies cultivées sur CompactDryTM via un smartphone ou un PC, télécharger la photo, puis confirmer le comptage de colonies quelques secondes plus tard.

• Ce service est assuré uniquement pour la clientèle étrangère.



• Les résultats du comptage peuvent présenter une déviation autour de 8 % en fonction de la résolution de l'image.



• Même si le comptage de colonies indique « 0 », le résultat affiché ne prend pas de valeurs négatives.

Site web officiel pour : @BactLABTM :



https://www.nissui-pharm.co.jp/english/products/global/bactlab/

Application (Google Play / Apple Store / Services en ligne) :

Les apps sur Android, iOS ou PC sont actuellement disponibles pour certains clients spécifiques.

