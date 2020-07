Nitin Gadkari inaugura Parque de Inovação Global (centro de inovação tecnológica, engenharia e fabricação) da VVDN em Manesar na Índia; primeiro-ministro Narendra Modi enviou felicitações

Afirmando que a VVDN é uma história de sucesso, o ministro destacou a necessidade da fabricação doméstica de produtos na Índia de maneira livre de poluição, com boa relação custo-benefício e de forma a substituir importações. Ele acrescentou que o Parque de Inovação Global da VVDN, onde sob o mesmo teto estarão todas as instalações de design, laboratórios de testes e bases de produção de padrões internacionais, é futurista e o caminho certo a ser seguido.

Espalhado por 4 hectares, o Parque de Inovação Global (GIP) da VVDN é marcado pela área de pesquisa e desenvolvimento e por instalações de fabricação de eletrônicos. É uma instalação sem igual na Índia, com capacidade para 100.000 pessoas durante os próximos três anos. A VVDN Technologies foi fundada em 2007 com o objetivo de prestar excelentes serviços de engenharia e fabricação aos seus clientes. Desde então, a empresa tem trabalhado na inovação tecnológica da próxima geração e criou centros de pesquisa e desenvolvimento em toda a Índia, bem como instalações industriais líderes do setor em Manesar. Com as novas instalações do GIP, a VVDN aumentará em muitas vezes a capacidade atual de engenharia e fabricação de produtos eletrônicos para uma ampla gama de soluções inovadoras e versáteis, incluindo equipamentos 5G, rastreadores, filmadoras automotivas, câmeras e pontos de acesso wi-fi.

O primeiro-ministro Narendra Modi felicitou a equipe da VVDN e enviou uma carta com felicitações.

O CEO da VVDN, Bhupender Saharan, disse: "A inauguração do GIP é um marco importante nos esforços contínuos da empresa a fim de ajudar a Índia a emergir como um centro de excelência em inovação de engenharia e fabricação robusta. Este Parque de Inovação Global, juntamente com outros dez centros de pesquisa e desenvolvimento e quatro fábricas em todo o país, nos ajudará a inovar continuamente com as mais recentes tecnologias, especialmente no espaço de 5G, wi-fi, nuvem e IoT de visão. Depois de fincar raízes tão fortes na Índia, a VVDN está agora em uma posição na qual podemos aumentar as nossas entregas para os nossos clientes domésticos e globais. Isso se alinha ao esforço da empresa para aumentar o emprego na Índia e por fim contribuir para gerar um impacto positivo na economia do nosso país."

A equipe fundadora da empresa, composta por Bhupender Saharan, Puneet Agarwal, Vivek Bansal e Murali Jayraman, expressou gratidão ao Excelentíssimo Primeiro-Ministro, Sri Narender Modi, por reconhecer os esforços da VVDN e por nos enviar felicitações. Eles também agradeceram a Sri Nitin Gadkari por ter inaugurado o GIP e ter estado presente com a equipe da VVDN durante o momento de orgulho.

A VVDN Technologies sempre foi promotora de produtos eletrônicos "Design and Make in India". A empresa também anunciou que contrataria mais de 10 mil funcionários nos próximos 12 meses como parte do seu compromisso contínuo com a aceleração do ritmo da inovação tecnológica, do design e da fabricação na iniciativa indiana em prol da indústria de eletrônicos. Durante o período de bloqueio da Covid-19, a VVDN contratou e integrou com sucesso 500 funcionários em toda a Índia.

FONTE VVDN Technologies

SOURCE VVDN Technologies