Nitin Gadkari inaugure le Parc mondial de l'innovation de VVDN (centre d'innovation technologique, d'ingénierie et de fabrication) à Manesar en Inde ; le Premier ministre Narendra Modi a adressé tous ses vœux de réussite

C'est une réussite pour la vision « Atamanirbhar Bharat » du gouvernement indien (Pour une Inde autonome) que des entreprises technologiques indiennes comme VVDN relèvent le défi de concevoir et fabriquer des produits et des composants électroniques high-tech en Inde et aient le succès mondial en ligne de mire », a déclaré l'Honorable ministre lors de l'inauguration du Parc mondial de l'innovation (GIP) de VVDN par visioconférence.

Présentant VVDN comme une entreprise prospère, le ministre a souligné le besoin de remplacer les importations par des produits locaux, peu coûteux et non polluants fabriqués en Inde. Il a ajouté que le Parc mondial de l'innovation de VVDN, où seront réunis au même endroit toutes les installations de conception conformes aux normes internationales, les laboratoires d'essai et les sites de production conformes aux normes internationales fondamentales est futuriste et constitue la voie à suivre.

S'étendant sur 10 acres (environ 4 hectares), le Parc mondial de l'innovation (GIP) de VVDN est jalonné par des installations de R & D et de fabrication électronique. Il s'agit d'un complexe unique en son genre en Inde, qui pourra accueillir 1,00,000 personnes au cours des trois prochaines années. VVDN Technologies a été fondée en 2007, dans le but de fournir d'excellents services d'ingénierie et de fabrication à ses clients. Depuis lors, l'entreprise travaille sur l'innovation technologique de nouvelle génération et a établi des centres de R & D dans toute l'Inde ainsi que des installations de fabrication de pointe à Manesar. Grâce à son nouveau centre GIP, VVDN verra sa capacité actuelle d'ingénierie et de fabrication de produits électroniques grandement multipliée pour une large gamme de solutions innovantes et polyvalentes, notamment des équipements 5G, des trackers, des caméras de tableaux de bord, des caméras et des points d'accès Wifi.

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité l'équipe de VVDN et a envoyé une lettre contenant tous ses vœux de réussite.

Bhupender Saharan, PDG de VVDN, a déclaré : « L'inauguration du GIP est une étape importante dans les efforts que l'entreprise déploie sans relâche pour aider l'Inde à s'imposer comme un centre d'excellence en matière d'innovation technique et de fabrication solide. Ce Parc mondial de l'innovation, ainsi que les 10 autres centres de R & D et les 4 usines de fabrication que nous comptons dans le pays, nous aideront à innover en permanence dans les dernières technologies, en particulier dans la 5G, le Wifi, le cloud et la vision de l'IdO. Après s'être solidement implantée en Inde, VVDN est désormais bien placée pour augmenter ses livraisons afin de satisfaire ses clients nationaux et internationaux. Cela s'inscrit dans le cadre des efforts que l'entreprise déploie pour augmenter l'emploi en Inde et contribuer à terme à avoir un impact positif sur l'économie de notre pays ».

L'équipe fondatrice de l'entreprise, composée de Bhupender Saharan, Puneet Agarwal, Vivek Bansal et Murali Jayraman, a exprimé sa gratitude à l'égard de l'Honorable Premier ministre, Sri Narendra Modi, pour avoir reconnu les efforts de VVDN et leur avoir adressé ses vœux. Ils ont également remercié Sri Nitin Gadkari d'avoir inauguré le GIP et d'avoir été aux côtés de l'équipe de VVDN pendant cet heureux moment.

VVDN Technologies a toujours prôné les produits électroniques « conçus et fabriqués en Inde ». L'entreprise a également annoncé qu'elle allait embaucher plus de 10,000 employés au cours des 12 prochains mois pour honorer son engagement permanent à accélérer le rythme de l'innovation technologique, de la conception et de la fabrication, dans le cadre de l'initiative indienne pour l'industrie électronique. Pendant le confinement dû à la COVID-19, VVDN a réussi à embaucher et à intégrer 500 employés dans toute l'Inde.

