NIWA s'apprête à briller dans le monde du photovoltaïque

SHANGHAI, 19 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Une entreprise mondiale spécialisée dans la technologie solaire de haute technologie, Jolywood, a ajouté une marche à son échelle de réussite avec le lancement de la nouvelle marque de produits NIWA, qui a été lancée le 12 septembre.

NIWA est une nouvelle marque axée sur le marché du solaire résidentiel. Sous le thème « NIWA, alimentez votre maison avec toute technologie de type-N », la société a lancé la marque dans le monde entier au milieu d'une grande cérémonie. Ce lancement a coïncidé avec le 8e anniversaire de la cotation à Shenzhen.

« NIWA a appliqué la technologie clé de J-TOPCon 2.0 pour que le module solaire ait un rendement élevé, une faible atténuation et une grande disponibilité. Avec des avantages tels que la fiabilité, le coefficient de basse température, le taux de double face élevé, la légèreté, etc., il est plus adapté aux systèmes photovoltaïques distribués résidentiels », a déclaré Ni Jianxiong, responsable de la R&D de la technologie des modules solaires chez Jolywood.

« La clé pour faire face à la crise climatique et énergétique est d'accélérer la transition et l'ajustement énergétiques en réduisant la dépendance à l'énergie non renouvelable et en se tournant vers des énergies renouvelables vertes et durables », a fait remarquer Lin Jianwei, le président de la société.

Pendant ce temps, Jolywood « NIWA » compte plus de 260 distributeurs et installateurs de systèmes photovoltaïques sur toit à l'étranger, avec des clients largement répartis dans plus de 20 pays et régions, principalement en Europe et en Asie-Pacifique.

« La capacité annuelle de vente et de développement des modules photovoltaïques et des systèmes de production d'énergie NIWA dépassera 10 GW, et les utilisateurs atteindront 1 million, faisant de « NIWA » une marque de renommée mondiale de modules photovoltaïques et de systèmes de production d'énergie de type-N », a-t-il déclaré en partageant les ambitions, ajoutant que NIWA consacrera 100 millions de yuans aux produits de composants photovoltaïques de type-N et aux systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

Avec la coopération de longue date des clients étrangers, les salutations d'EC Group, IBC Solar, Integra Solar, Prosun, ECO SUN et Raytech, ils ont tous répondu présents, Jolywood fait partie des entreprises pionnières avec la technologie de type-N et conçoit des produits de très bonne qualité depuis des années. Ils pensent ainsi que Jolywood va continuer à progresser dans le développement technologique et les innovations de produits, et garder l'une des positions de leader en ce qui concerne le développement de la technologie de type-N.

NIWA est déjà un mot populaire, symbolisant une forte R&D ainsi que des produits et des systèmes robustes. On s'attend à ce que la marque fournisse des produits de type-N efficaces, fiables et élégants pour l'industrie.

