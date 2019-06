NM Group annonce la venue du prochain séminaire de formation européen à PLS-CADD™ à Berlin

KNARESBOROUGH, Angleterre, 10 juin 2019 /PRNewswire/ -- NM Group a annoncé un nouvel événement de formation dans le cadre de ses séminaires de formation populaires à PLS-CADD. Ces événements de formation, organisés en association avec Power Line Systems, offrent des cours sur les logiciels de conception de lignes électriques PLS-CADD™, PLS-POLE™ et TOWER™. Cette formation autorisée se déroulera du 16 au 20 septembre à Berlin, en Allemagne.

La formation sera dirigée par Paul Richardson (B Eng. hons, CEng, MICE), ingénieur en lignes électriques chevronné ayant plus de 25 ans d'expérience et défenseur de long date des logiciels PLS. Destinée aux ingénieurs concepteurs de lignes aériennes, la formation démontrera comment le chef de file des logiciels de conception peut être utilisé pour optimiser les projets de transmission et de distribution. Les modules du cours incluront la conception de structure, le réglage des conducteurs et le dessin de plan et de profil.

À propos de Power Line Systems

Power Line Systems, Inc. a été fondée en 1984 pour développer des logiciels d'ingénierie destinés à la conception structurelle et géométrique de lignes électriques. Depuis lors, PLS est devenue le leader mondial des logiciels pour lignes de transmission et de distribution aériennes avec ses produits PLS-CADD™, PLS-POLE™ et TOWER™. Pour plus d'informations, veuillez contacter PLS sur le web à l'adresse http://www.powline.com.

À propos de NM Group

NM Group est un fournisseur spécialisé de services de gestion d'actifs, de sondages et de solutions de cartographie pour le secteur de l'énergie. Grâce à l'application d'un éventail de technologies géospatiales et de télédétection, l'entreprise offre une gamme complète de services qui vont de l'acquisition de données à l'ingénierie en passant par les applications analytiques. Plus d'informations sur www.nmgroup.com.

Contact :

Tim Hustwayte,

+44-(0)1423-206-399

tim.hustwayte@nmgroup.com



